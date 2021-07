PS5: Amazon verkauft wohl bald schon leiseres Modell, doch nicht für alle

Die PlayStation 5 hat einige Fehler der vergangenen Konsolengeneration, wie die Jet-Geräusche der PS4, behoben, trotzdem gab es Berichte zum Unterschied beim Lärmpegel. Das lag vor allem an den unterschiedlichen Lüftern, die von Sony verbaut wurden. Angeblich plant der japanische Hersteller jetzt aber bereits eine neue Modellnummer, die mit einem noch leiserem Lüfter daherkommen soll.

PS5-Modell mit einheitlichem Lüfter bald bei Amazon?

Die Gerüchte zu einem neuen PS5-Modell wurden jetzt über den Twitter-Account F5 Restock bekannt. Dieser besitzt einen Kontakt zu einem anonymen Amazon-Insider, der wohl von dem neuen PS5-Modell weiß.

Amazon bekommt eine NEUE Playstation 5! Mit neuer ASIN, neuem Lüfter und einen komplett schwarzen Controller! (Nein, nicht Midnight Black)#PS5 #Amazon #NEWS #PlayStation5 — F5 Restock (@F5Restock) July 12, 2021

Was wird anders sein? Es handelt sich dabei technisch um das gleiche Gerät, wie die am 19. November 2020 erschienene PlayStation 5. Jedoch wurde laut dem Gerücht im Inneren ein wenig an der Konfiguration geschraubt.

Demnach erwartet euch ein wahrscheinlich einheitliches Lüftermodell, das sicherstellen soll, dass alle ausgelieferten Konsolen gleich leise sind – zum Launch war das nicht der Fall. Passend dazu wird die PS5 dann auch eine neue Modellnummer bekommen. Bisher gab es für die Disc-Version die CFI-1015A und für die digitale Edition die CFI-1015B. Die neue Nummer wurde noch nicht bekannt.

Neuer Controller mit dabei? Der Amazon-Insider will außerdem erfahren haben, dass dem Modell ein neuer DualSense beiliegen wird. Dieser soll komplett Schwarz sein und sich dadurch vom kürzlich veröffentlichten Midnight Black unterscheiden. Dies könnte vielleicht ein Indikator dafür sein, dass die gesamte Konsole samt Seitenteile in Schwarz angeboten wird.

Der Midnight Black ist schon sehr Schwarz, aber ein neuer Controller könnte noch dunkler sein. © Sony Interactive Entertainment

Doch es gibt einen Haken: Das angebliche Produkt ist erst einmal gar nicht für den normalen Verkauf gedacht. Viel mehr sollen damit nur Amazon Vine-Tester bedient werden. Dabei handelt es sich um ein Programm von Amazon in das jeder speziell eingeladen werden muss. Die ausgewählten Tester bekommen kostenfrei ein Produkt und müssen dazu ausführliche Reviews für Amazon schreiben.

Außerdem: Das ganze wird über "Amazon Vine" verfügbar sein! Das heißt, sie wird nur über eine Einladung zu diesem Programm erhältlich sein. Nicht jede Person wird daran teilnehmen können!

Es wäre also nicht möglich, in diesem Moment das neue Modell zu erwerben. Es bleibt aber weiterhin ein Gerücht, ob eine solche Hardware-Revision überhaupt bevorsteht. Falls ihr jetzt schon eine PlayStation 5 wollt, dann hilft euch PlayCentral mit einem immer aktuellen Ticker den Überblick zu den verschiedenen Händlern zu behalten.