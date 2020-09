Ein Bericht von Bloomberg deutet darauf hin, dass Sony die Produktion der PS5 um rund 4 Millionen Einheiten im ersten Fiskaljahr reduziert hat. Jetzt seien es nur noch 11 Millionen Konsolen, die produziert werden können.

Grund dafür sei ein Problem mit der Produktion, der den Custom-System-Chip der neuen PS5 betreffe. Beim neuen Prozessor von AMD gibt es wohl ein Problem, dass der Chip nur 50 Prozent von dem erreicht, was er eigentlich leisten soll. Deshalb kann die „Hälfte der Chips“ wohl nicht verbaut werden, was die Produktion nun zurückwerfe.

PS5: Deshalb werde ich mir die PlayStation 5 mit Laufwerk kaufen

Was bedeuten die PS5-Produktionsprobleme?

Wie der Senior Analyst Daniel Ahmad erklärt, der für Niko Partners arbeitet, soll sich dieses Produktionsproblem auf die Verfügbarkeit in 2021 auswirken. Doch zeitgleich gebe es solche Probleme immer. Der originale Plan sah jedenfalls vor, dass Sony im ersten Fiskaljahr 15 Millionen Einheiten bis zum 31. März 2020 produziert.

Weiter spricht Ahmad von einer Luftfracht, also einem Transport der Konsolen per Luft, wodurch Sony ausreichend Stückzahlen in der kommenden Wintersaison an allen wichtigen Standorten zur Verfügung stellen möchte. Dies sei schneller als die Lieferung über See, aber auch teurer.

Werden alle eine Konsole zum Start erhalten?

Offen bleibt die Frage, wie hoch die Nachfrage am Ende sein wird. Die initiale Produktionsrate sei bei der PS5 immer noch höher als bei der PS4. Bei der vorangegangenen Konsole konnte Sony 7,5 Millionen Einheiten verschicken und beinahe 10 Millionen Stück im ersten Fiskaljahr produzieren.

Da die Nachfrage möglicherweise durch eine viel höhere Kundschaft, die sich Sony in den letzten Jahren nicht zuletzt durch PS Plus aufgebaut hat, ganz anders ausfallen wird als bei der PS4, könnten sich bei ähnlichen Produktionsraten entsprechende Engpässe an einigen Stellen auftun. Das wird sich erst noch zeigen müssen.

PS5 Showcase für Mittwoch angekündigt! Werden wir Preis & Datum erfahren?

Am 16. September 2020 hält Sony erst einmal den großen PS5-Showcase ab. Hier erfahren wir möglicherweise endlich das Release-Datum und den Preis der PlayStation 5.