PS Plus Premium Abonnenten verärgert: Nur ein neues Spiel im Mai 2025

Die PlayStation Plus Community ist in Aufruhr: Eine kontroverse Änderung des Abonnementdienstes hat viele Abonnenten dazu veranlasst, mit einer Kündigung ihrer Mitgliedschaft zu drohen. Der Grund? Eine enttäuschende Auswahl an kostenlosen Spielen im Mai 2025, die besonders die Nutzer des Premium-Angebots unzufrieden zurücklässt.

Die aktuellen Änderungen bei PlayStation Plus und ihre Auswirkungen

Was genau hat Sony verändert? PlayStation Plus bietet seinen Nutzern in Deutschland drei verschiedene Stufen an: Essential, Extra und Premium. Nur die Premium-Stufe gewährt Zugang zu einer stetig wachsenden Bibliothek von PlayStation-Klassikern, darunter Spiele für PS3, PS2, PS1 und die PSP. Normalerweise erweitert Sony diese Bibliothek jeden Monat um mindestens zwei neue Spieleklassiker. Für den Mai gibt es jedoch nur ein neues Spiel: Battle Engine Aquila.

Battle Engine Aquila ist ein Spiel, das ursprünglich 2003 für die PlayStation 2 veröffentlicht wurde. Obwohl es von Kritikern gute Bewertungen erhielt, blieb es bei den Spielern weitgehend unbekannt. Die Tatsache, dass es diesen Monat das einzige neue Spiel im Premium-Katalog ist, hat viele Abonnenten verärgert.

Reaktionen der Community

Wie reagieren die Abonnenten auf diese Änderung? Auf Plattformen wie Reddit und anderen sozialen Medien äußern sich viele PlayStation Plus Abonnenten unzufrieden. Einige von ihnen erwägen sogar, ihre Premium-Mitgliedschaft zu kündigen. Ein Nutzer kommentierte: „Ich hoffe, sie sparen sich die Spiele für die Days of Play auf, denn ich weigere mich zu glauben, dass sie nur ein unbekanntes Spiel in Premium aufnehmen würden.“ Ein anderer fügte hinzu: „Sehr besorgniserregend, ich werde das Premium-Abo kündigen, wenn das der neue Standard ist.“

Ein dritter Kommentar drückt die Enttäuschung vieler aus: „Ja, ich lasse mein Abonnement im Juni definitiv auslaufen, was für eine Enttäuschung.“ Diese Stimmen spiegeln eine weit verbreitete Unzufriedenheit unter den Abonnenten wider, die sich mehr Vielfalt und Qualität in der monatlichen Auswahl wünschen.

Zukunft von PlayStation Plus Premium

Was bedeutet das für die Zukunft von PlayStation Plus Premium? Ob das Hinzufügen von nur einem Spiel pro Monat der neue Standard für PS Plus Premium wird, bleibt abzuwarten. Sollte dies der Fall sein, könnte Sony tatsächlich einige Abonnenten verlieren. Bislang hat Sony jedoch nicht auf die Kritik reagiert oder Klarheit darüber geschaffen, wie sich der Dienst in Zukunft entwickeln wird.

Die Ungewissheit verstärkt die Frustration der Nutzer, die sich mehr Transparenz und eine klarere Kommunikation von Sony wünschen. Viele hoffen auf eine baldige Stellungnahme des Unternehmens, um die Situation zu klären.

Fazit und Community-Feedback

Wie sehen die nächsten Schritte aus? Für die Abonnenten ist es nun wichtig, aufmerksam zu verfolgen, wie Sony auf die aktuellen Beschwerden reagiert. Möglicherweise wird das Unternehmen in den kommenden Wochen eine offizielle Ankündigung machen, um die Bedenken der Nutzer zu adressieren und das Vertrauen in den Premium-Dienst wiederherzustellen.

Liebe Leser, was haltet ihr von der aktuellen Entwicklung bei PlayStation Plus? Plant ihr, euer Abonnement zu kündigen, oder gebt ihr Sony noch eine Chance? Teilt eure Meinungen und Erfahrungen in den Kommentaren mit uns!