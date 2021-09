PS Plus im Oktober 2021: Leak zeigt wohl Gratis-Spiele für PS4 und PS5

Diese Woche geht das Rätselraten um die kostenlosen Spiele bei PS Plus wieder in die heiße Phase. Wie so oft gab es auch dieses Mal wieder einen Leak der kommenden PlayStation 5– und PlayStation 4-Spiele im Oktober 2021.

PS Plus im Oktober 2021 mit Weltkriegsshooter, Sport- und Kampfspielen

Wie schon die letzten Monate, kommt der Leak über die französische Deal-Seite Dealabs. Der User billbil-kun leakt dort immer ein vermeintliches PS Plus-Lineup und lag damit bisher jedes Mal richtig. Für das Line-Up im Oktober 2021 wird deshalb jetzt folgendes vermutet:

Das ist das Oktober-Lineup bei PS Plus laut Leak. ©Dealabs/Billbil-kun/2K Games/Warner Bros./Team 17

Demnach wird das PS5-Spiel der kommende Weltkriegsshooter Hell Let Loose sein. In dem Spiel kämpfen 100 Spieler*innen gleichzeitig in zwei Teams gegeneinander an und müssen deutlich taktischer vorgehen als in anderen Genre-Vertretern. Dafür habt ihr Infanterie, Panzer und mehr zur Auswahl, um die Schlacht für euer Team zu entscheiden. „Hell Let Loose“ ist ausschließlich im Multiplayer spielbar und hat keine Kampagne.

Weiter geht es mit Mortal Kombat X, das in der Standard-Version für die PS4 im Abo dabei sein soll. Das könnte einige wundern, da das Spiel bereits in der PS Plus Collection verfügbar ist. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass ein Collection-Spiel ebenfalls im normalen Lineup dabei ist. Zuletzt im April 2021 war das bereits bei Days Gone der Fall. Abgerundet wird PS Plus im Oktober 2021 durch das Sportspiel PGA Tour 2K21.

Kann das Lineup wirklich stimmen? Es gibt bisher keinen Grund, um dem Leak nicht zu glauben. Dadurch, dass der Leaker bisher immer richtig lag, spricht sehr viel dafür, dass die Infos auch dieses Mal stimmen werden. Ein möglicher anderer Kandidat neben „Hell Let Loose“ wäre noch der Super Smash Bros.-Konkurrent Nickelodeon All-Star Brawl.

Was wirklich stimmen wird, wissen wir aber schon bald. Denn diese Woche wird das neue Lineup offiziell bekannt gegeben:

PS Plus Oktober 2021: Zeitplan für die neuen Spiele

Bis zur offiziellen Ankündigung sind also nur noch wenige Tage. Bis dahin könnt ihr euch, wenn noch nicht geschehen, die September-Spiele sichern.