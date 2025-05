PS Plus-Abonnenten frustriert – Days of Play-Angebot enttäuscht treue Mitglieder

PlayStation Plus-Mitglieder sind derzeit weniger als begeistert von einer neuen Promotion von Sony. Jedes Jahr startet PlayStation zu Beginn des Sommers seine „Days of Play“-Aktion, die große Rabatte auf eine Vielzahl von PlayStation-Spielen bietet. Es ist auch eine der wenigen Gelegenheiten im Jahr, in denen PS Plus zu einem niedrigeren Preis erhältlich ist. Doch das diesjährige Angebot sorgt bei vielen aktiven Abonnenten für Frustration und könnte einige dazu bewegen, ihr Abonnement ganz zu beenden.

Warum sind PS Plus-Abonnenten verärgert?

Warum bekommen aktive Mitglieder keinen Rabatt? Auf Reddit äußern viele PS Plus-Nutzer ihren Unmut über die Struktur der Days of Play. Während PS Plus bis zum 11. Juni 2025 günstiger als sonst ist, gilt dieses Angebot nur für diejenigen, die derzeit kein PS Plus-Abonnement haben. Das bedeutet, dass aktive PS Plus-Abonnenten keine Rabatte erhalten, es sei denn, sie steigen auf das teurere PlayStation Plus Extra oder PlayStation Plus Premium um.

Dieses Vorgehen wird von vielen als unverständlich empfunden, da Sony seine engagiertesten PlayStation-Nutzer, die aktiv bei PS Plus bleiben, belohnen sollte. Stattdessen hat Sony mit dieser Beschränkung auf neue Mitglieder diejenigen verärgert, die PlayStation und PS Plus über die Jahre hinweg treu geblieben sind.

Reaktionen der Community auf Reddit

Welche Meinungen gibt es in der Community? Ein Nutzer namens clydethepotatortoise äußerte sich dazu wie folgt:

„Ich verabscheue ihre Strategie, aktuellen Abonnenten nicht zu erlauben, ein Jahresabonnement während des Rabatts zu kaufen.“

Andere Nutzer erwähnten, dass Sony aufgrund des PSN-Ausfalls Anfang 2025 allen Mitgliedern die PS Plus-Abonnements verlängert hatte, was dazu führte, dass einige ihre Mitgliedschaft über das Days of Play-Fenster hinaus verlängert sahen. Dadurch können sie ihr PS Plus-Abonnement für das nächste Jahr nicht erneuern, was völlig außerhalb ihrer Kontrolle liegt.

Folgen und mögliche Änderungen

Was könnte Sony ändern? Diese Regeln für die Days of Play 2025 sind nicht neu, da Sony diese Einschränkungen seit mehreren Jahren hat, wenn es darum geht, PS Plus zu einem niedrigeren Preis zu kaufen. Dennoch, wenn Sony möchte, dass die Days of Play wie ein Event wirken, das PlayStation und seine Fangemeinde wirklich feiert, sollte es vielleicht überdenken, wie dieser Verkauf in Zukunft abläuft.

Wie siehst du das? Sollten bestehende Mitglieder von solchen Rabatten ausgeschlossen werden oder sollte Sony seine Strategie ändern? Teile deine Meinung in den Kommentaren!