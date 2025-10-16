Pokémon Legends: Z-A bringt erstmals Echtzeitkämpfe auf die Switch

Pokémon Legends: Z-A ist das neueste Abenteuer für die Nintendo Switch und Nintendo Switch 2, das die Spieler direkt in die pulsierende Metropole von Illumina City in der Kalos-Region versetzt. Diese neue Ausgabe aus der Pokémon Legends-Reihe, die am 16. Oktober 2025 veröffentlicht wurde, bietet ein fesselndes Spielerlebnis mit einem innovativen Echtzeit-Kampfsystem, das die traditionellen rundenbasierten Kämpfe der Serie ersetzt.

In Pokémon Legends: Z-A können Spieler jetzt ein besonderes Geschenk erhalten. Wenn du das Spiel vorbestellt hast, kannst du ein Ralts, das eine Gardevoirnit-Mega-Stein trägt, über die Mystery-Geschenk-Funktion in Pokémon Legends: Z-A anfordern. Dieser spezielle Ralts kann bis zum 28. Februar 2026 beansprucht werden.

Wie du das Mystery-Geschenk beanspruchst

Wie kannst du das kostenlose Ralts erhalten? Um das Ralts mit der Gardevoirnit zu beanspruchen, stelle zunächst sicher, dass deine Version von Pokémon Legends: Z-A auf Version 1.0.1 oder neuer aktualisiert ist. Diese Version wurde am 14. Oktober 2025 veröffentlicht und ist notwendig, um auf die Online-Funktionen des Spiels zuzugreifen.

Nachdem du etwa eine Stunde im Spiel verbracht und mindestens fünf Pokémon-Arten im Tutorial gefangen hast, wird die Mystery-Geschenk-Funktion freigeschaltet. Dann kannst du dich mit dem Internet verbinden, das Menü für die Link-Spiele öffnen, und die Option „Über das Internet erhalten“ auswählen, um dein besonderes Ralts zu beanspruchen.

Mehr über Ralts und seine Entwicklungen

Warum ist Ralts so besonders? Ralts, bekannt als das Gefühlspokémon, erschien erstmals in Pokémon Rubin und Saphir und wurde später in Pokémon X und Y als Dualtyp-Pokémon (Psycho und Fee) klassifiziert. Ralts entwickelt sich auf Level 20 zu Kirlia und anschließend auf Level 30 zu Gardevoir. Mit der Gardevoirnit kann Gardevoir eine Mega-Entwicklung durchlaufen, die seine Geschwindigkeit, Spezialangriff und Spezialverteidigung erheblich steigert.

Dieses spezielle Ralts, das du über das Mystery-Geschenk erhältst, startet auf Level 6 und beherrscht die Attacken Sternschauer, Heuler, Feentanz und Konfusion. Es ist ein wertvoller Zuwachs für jede Sammlung und bietet spannende strategische Möglichkeiten in den neuen Echtzeitkämpfen von Pokémon Legends: Z-A.

Die neue Welt von Pokémon Legends: Z-A

Was macht Pokémon Legends: Z-A einzigartig? Das Spiel spielt vollständig in der Kalos-Region, genauer gesagt in Illumina City, das auf Paris basiert. Die Spieler können sich in Echtzeitkämpfen frei bewegen und die Mega-Entwicklung nutzen, um einen Vorteil zu erlangen. Es gibt auch das Z-A Royale, einen nächtlichen Wettbewerb in den Battle Zones von Illumina City, in dem du gegen andere Trainer antreten kannst, um deine Stärke zu beweisen.

Zusätzlich gibt es wilde Mega-entwickelte Pokémon, die in der Stadt Amok laufen und von dir besiegt werden müssen, um wertvolle Mega-Steine zu erhalten. Illumina City selbst ist ein lebendiger Ort voller Geschäfte, Restaurants und anderer Attraktionen, die du erkunden kannst, während du deine Abenteuer erlebst.

Exklusive Angebote und Boni

Welche weiteren Boni gibt es für Vorbesteller? Neben dem Ralts-Mystery-Geschenk gibt es für Vorbesteller, die Pokémon Legends: Z-A im Nintendo eShop erworben haben, bis zum 10. März 2026 die Möglichkeit, 100 Pokébälle zu beanspruchen. Diese zusätzlichen Boni machen das Vorbestellen des Spiels besonders attraktiv und bieten dir einen Vorsprung in deinem Abenteuer.

Was denkst du über die neuen Features von Pokémon Legends: Z-A? Wirst du das spezielle Ralts beanspruchen? Teile deine Gedanken und Erlebnisse gerne in den Kommentaren!