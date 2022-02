©2021 Pokémon. ©1995–2021 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

Obwohl das Rollenspiel Pokémon-Legenden: Arceus heißt und somit den Namen des Pokémon-Gottes im Titel trägt, könnt ihr natürlich auch andere Legendäre Monster fangen. Hierzu zählen unter anderem Dialga und Palkia, die in der Hisui-Region von zwei Clans verehrt werden. Wir geben euch nachfolgend ein paar Tipps, damit ihr beide Wesen eurer Sammlung hinzufügen könnt.

Zuerst Dialga oder Palkia? Die Entscheidung liegt bei euch!

Zunächst die gute Nachricht: Ihr werdet beiden Legendären Pokémon im Rahmen der Story des Spiels definitiv begegnen. Entsprechend müsst ihr euch auf keine langwierige Suche wie bei einigen anderen Monstern einstellen. Ob ihr zuerst auf Dialga oder Palkia trefft, liegt übrigens allein in eurer Hand.

Im Rahmen der Hauptmission Das Unheil werdet ihr euch entscheiden müssen, ob ihr eure finale Mission zur Rettung Hisuis mit Perla oder Diam an eurer Seite angehen möchtet. Diese Wahl ist für den weiteren Verlauf durchaus wichtig. Der Diamant-Clan verehrt bekanntlich Dialga, während der Perl-Clan Palkia vergöttert. In diesem Moment entscheidet ihr, gegen welches Pokémon ihr zuerst kämpfen werdet.

Während unseres Durchgangs hatten wir uns für Perla entschieden und mussten dementsprechend zuerst gegen Palkia kämpfen. Das geschieht oben auf der Spitze des Kraterbergs, wo ein Tempel steht. Dieser wurde dem Heiligen Sinnoh (Arceus) geweiht und dort kämpft ihr gegen beide Legendäre Pokémon.

Palkia ist kampfbereit!

Der erste Kampf läuft nach dem bekannten Schema ab: Ihr schickt euer Team der Reihe nach in die Schlacht und reduziert die KP eures Gegners so lange, bis ihr es fangen könnt. Ideal wäre hierfür ein Hyperball, den ihr glücklicherweise vor dem Kampf bei Volo kaufen könnt, solltet ihr noch keine haben. Palkia beziehungsweise Dialga befinden sich auf Level 65, also stellt euch auf einen harten Kampf ein!

Habt ihr die erste der zwei Gottheiten in „Pokémon-Legenden: Arceus“ gefangen, folgt eine kurze Zwischensequenz. In dieser nimmt Dialga/Palkia Kontakt zu Diam/Perla auf und warnt euch davor, dass sein Gegenstück bald erscheinen und Chaos verursachen werde. Da die Kette, mit der ihr euren Gegner zuvor besänftigen konntet, zerstört wurde, müsst ihr etwas anderes versuchen.

Dialga in seiner Urform.

Es folgt nun eine Reihe von kleineren Missionen, die ihr von Cogita erhaltet. Am Ende dieser Quest-Folge stellt ihr den Urball her, mit dem ihr Dialga/Palkia fangen könnt. Kehrt nach getaner Arbeit einfach zum Tempel zurück und stellt euch eurem Feind entgegen. Das ist der finale Bosskampf im Spiel, denn nach eurem Sieg habt ihr die Hauptgeschichte des Titels abgeschlossen.

Der Kampf gegen euren legendären Widersacher läuft wie die Konfrontationen mit den Königen und Königinnen zuvor ab: Ihr befindet euch in einer relativ kleinen Arena und müsst den Attacken von Dialga/Palkia ausweichen. Bietet sich euch eine Gelegenheit, werft ihr Ruhegaben auf euren Gegner, um ihn zu besänftigen. Sobald ihr seine Energie auf Null gesenkt habt, fangt ihr es automatisch.

Mit dem mächtigen Urball fangt ihr Urform-Dialga/-Palkia im Finale.

Richtig gelesen, gegen Dialga/Palkia tretet ihr nicht in einem klassischen Pokémon-Kampf an. Nach eurem Sieg startet eine Zwischensequenz, in der ihr das Monster mit dem besonderen Ball, den ihr zuvor hergestellt habt, einfangt. Danach habt ihr das Ende der Hauptstory erreicht und könnt euch die Credits ansehen. Doch keine Angst, das Spiel ist jetzt noch nicht vorbei. Wenn ihr das wahre Ende von „Pokémon-Legenden: Arceus“ freischalten wollt, müsst ihr euren Pokédex komplettieren.

Wie erhaltet ihr die Urformen von Dialga und Palkia?

Abschließend noch ein kleiner Tipp. Dialga und Palkia können im Rollenspiel eine andere Gestalt annehmen als noch in „Pokémon Diamant-Edition“ und „Pokémon Perl-Edition“. Diese nennt sich Urform und ihr könnt zwischen diesem und dem klassischen Aussehen im Spiel wechseln. Um das tun zu können, benötigt ihr allerdings zwei spezielle Items, die ihr von Diam und Perla bekommt.

Dialga und Palkia in ihren Urformen in „Pokémon-Legenden: Arceus"

Ersterer befindet sich am See der Kühnheit im Roten Sumpfland, genauer an dessen Ufer. Wenn ihr mit ihm sprecht, wird eine Nebenmission gestartet. Er spricht von einem Schatz, doch bevor er euch mehr darüber erzählt, müsst ihr ihn im Kampf besiegen. Als Belohnung erhaltet ihr von ihm den Adamantkristall. Perla findet ihr derweil in der Perl-Siedlung im Weißen Frostland. Auch sie erzählt euch etwas von einem Schatz, den sie euch nach einem Kampf überreicht. Von ihr erhaltet ihr den Weißkristall.

Beide Gegenstände zählen zu euren Basis-Items, die ihr im entsprechenden Menü finden könnt. Nun müsst ihr nur noch Dialga sowie Palkia im Team haben und die Objekte auswählen. Diese lösen beim jeweiligen Legendären Pokémon eine Verwandlung aus und so könnt ihr sie in ihre Urformen transformieren. Allerdings ist dieser Effekt auf eine Anwendung pro Tag begrenzt. Wollt ihr sie wieder in ihre normalen Formen zurückverwandeln, müsst ihr also bis zum nächsten Morgen warten.

Habt ihr Dialga und Palkia bereits in „Pokémon-Legenden: Arceus“ gefangen? Und wie gefallen euch die Urformen der beiden Legendären Pokémon? Verratet es uns gerne in den Kommentaren!