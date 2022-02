©2021 Pokémon. ©1995–2021 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

In Pokémon-Legenden: Arceus ist es eure Aufgabe, den ersten vollständigen Pokédex zu erstellen. Ein äußerst zeitraubendes Unterfangen, immerhin warten insgesamt stolze 242 Pokémon auf euch! Ziemlich knifflig kann dabei die Jagd auf das süße Evoli ausfallen, weshalb wir euch einige Tipps geben möchten.

Evoli ist eine wahre Entwicklungs-Wundertüte!

Bekanntlich kann sich Evoli in acht unterschiedliche Pokémon entwickeln, abhängig von verschiedenen Faktoren – und ihr müsst sie, natürlich, alle erhalten. Es ist somit eine echte Entwicklungs-Wundertüte. Erschwert wird diese Aufgabe durch die Angewohnheit des kleinen Fellknäuels, wegzulaufen, sobald es euch entdeckt hat. Ihr habt bei einer Begegnung oft nur ein oder zwei Versuche, um es zu fangen.

Wo könnt ihr Evoli fangen? Tatsächlich könnt ihr das niedliche Pokémon in drei der fünf großen Areale von „Pokémon-Legenden: Arceus“ finden. Es lebt im Obsidian-Grasland (Hufeisenwiesen), im Kobalt-Küstenland (Übergangshang) und im Weißen Frostland (Arktilas-Eisblock & Lawinenhügel). Darüber hinaus könnt ihr es manchmal sogar in Raum-Zeit-Verzerrungen antreffen.

In jedem regulären Bereich läuft immer nur ein Evoli durch die Gegend, allerdings wird es nicht immer gespawnt. Solltet ihr es also jagen wollen, müsst ihr vermutlich öfter einen kompletten Tag überspringen, wenn ihr es nicht finden konntet oder es euch entkommen sein sollte. Wenn ihr eines entdeckt, dann schleicht euch vorsichtig in seine Nähe. Ideal sind Feder- und Flügelbälle, da diese für flinke Pokémon besonders geeignet sind. Solltet ihr sehr nah an Evoli herankommen, könnt ihr auch Schwerbälle nutzen.

Alle Evoli-Entwicklungen in der Übersicht

Habt ihr ein Evoli gefangen, dürfte irgendwann der Punkt kommen, an dem ihr euch entscheiden müsst, in welche Form sich euer Pokémon weiterentwickeln soll. Wie zuvor bereits erwähnt, kann sich das kleine Fellknäuel insgesamt und sage und schreibe acht Monster verwandeln. Für jede Entwicklung gibt es unterschiedliche Voraussetzungen, die wir euch nachfolgend aufführen:

Aquana: Euer Evoli benötigt einen Wasserstein

Euer Evoli benötigt einen Wasserstein Blitza: Euer Evoli benötigt einen Donnerstein

Euer Evoli benötigt einen Donnerstein Feelinara: Euer Evoli muss euch sehr mögen und eine Attacke vom Typ „Fee“ beherrschen

Euer Evoli muss euch sehr mögen und eine Attacke vom Typ „Fee“ beherrschen Flamara: Euer Evoli benötigt einen Feuerstein

Euer Evoli benötigt einen Feuerstein Folipurba: Euer Evoli benötigt einen Blattstein. Alternativ könnt ihr es auch zum Grasfelsen im Obsidian-Grasland bringen und dort seine Entwicklung auslösen

Euer Evoli benötigt einen Blattstein. Alternativ könnt ihr es auch zum Grasfelsen im Obsidian-Grasland bringen und dort seine Entwicklung auslösen Glaziola: Euer Evoli benötigt einen Eisstein. Alternativ könnt ihr es auch zum Eisfelsen in den Untergrundtunneln des Weißen Frostlandes bringen und dort seine Entwicklung auslösen

Euer Evoli benötigt einen Eisstein. Alternativ könnt ihr es auch zum Eisfelsen in den Untergrundtunneln des Weißen Frostlandes bringen und dort seine Entwicklung auslösen Nachtara: Euer Evoli muss euch sehr mögen und sich nachts entwickeln

Euer Evoli muss euch sehr mögen und sich nachts entwickeln Psiana: Euer Evoli muss euch sehr mögen und sich tagsüber entwickeln

Wenn ihr Evoli mithilfe eines Steins weiterentwickeln möchtet, müsst ihr keine bestimmten Voraussetzungen im Blick behalten. Wollt ihr es zu einem Nachtara oder Psiana entwickeln, müsst ihr neben der Tageszeit auch auf die Attacken achten, die euer kleines Pokémon beherrscht. Befindet sich auch nur eine Fee-Attacke unter seinen vier Standard-Angriffen, wird es zu einem Feelinara!

Solltet ihr gerade keine passenden Steine in eurem Inventar haben, könnt ihr mit etwas Glück sowohl Evoli als auch verschiedene seiner Entwicklungen übrigens ebenfalls in den Raum-Zeit-Verzerrungen fangen. Werft dazu gerne hier einen Blick in unseren entsprechenden Guide. Doch Achtung: Die Pokémon in diesen speziellen Zonen haben hohe Level, also nehmt ein starkes Team mit!

Habt ihr schon alle Evoli-Entwicklungen beisammen? Verratet es uns gerne in den Kommentaren!

„Pokémon Legenden: Arceus“ ist seit dem 28. Januar 2022 exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich.