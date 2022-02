Pokémon-Legenden: Arceus – So gelangt ihr an alle 18 Tafeln für Arceus!

Wenn ihr bereits fleißig dabei seid, in Pokémon-Legenden: Arceus alles in eurer Sichtweite mit einem Pokéball zu bewerfen, dann seid ihr sicher auch schon über eine Reihe an mysteriösen Items gestolpert: Die Tafeln. Schon früh in der Geschichte bekommt ihr die erste dieser geheimnisvollen Platten ausgehändigt und sucht dann bald nach dem Rest.

Doch während ihr einen Teil der Tafeln automatisch im Story-Verlauf erhaltet, müsst ihr für einige auch mal abseits des Weges unterwegs sein. Damit ihr alle 18 Platten in euren Besitz bringt, haben wir eine Übersicht für euch erstellt und verraten, wo ihr die mysteriösen Gegenstände findet.

Die Hirntafel

Die Hirntafel erhaltet ihr während der siebten Hauptmission namens „Der König des Waldes ist in Rage!“ von Damythir auf der Geweihanhöhe. Gibt man sie einem Pokémon zum Tragen, verstärkt sie Attacken vom Typ Psycho um 20% (nicht in „Legenden: Arceus“ möglich) und verleiht Arceus den Psycho-Typ.

Die Käfertafel

Die Käfertafel erhaltet ihr während der siebten Hauptmission namens „Der König des Waldes ist in Rage!“, nachdem ihr Axantor auf dem Baumriesenkampffeld besänftigt habt. Gibt man sie einem Pokémon zum Tragen, verstärkt sie Attacken vom Typ Käfer um 20% (nicht in „Legenden: Arceus“ möglich) und verleiht Arceus den Käfer-Typ.

Die Erdtafel

Die Erdtafel erhaltet ihr während der achten Hauptmission namens „Hinatsu in der Zwickmühle“ von Ursaluna am Schlammplateau. Gibt man sie einem Pokémon zum Tragen, verstärkt sie Attacken vom Typ Boden um 20% (nicht in „Legenden: Arceus“ möglich) und verleiht Arceus den Boden-Typ.

Die Wiesentafel

Die Wiesentafel erhaltet ihr während der achten Hauptmission namens „Hinatsu in der Zwickmühle“, nachdem ihr Hisui-Dressella auf dem Bühnenkampffeld besänftigt habt. Gibt man sie einem Pokémon zum Tragen, verstärkt sie Attacken vom Typ Pflanze um 20% (nicht in „Legenden: Arceus“ möglich) und verleiht Arceus den Pflanze-Typ.

Die Wassertafel

Die Wassertafel erhaltet ihr während der zehnten Hauptmission namens „Die Insel ohne König“ von Salmagnis am Ginkgo-Strand. Gibt man sie einem Pokémon zum Tragen, verstärkt sie Attacken vom Typ Wasser um 20% (nicht in „Legenden: Arceus“ möglich) und verleiht Arceus den Wasser-Typ.