Während die Nostalgie-Challenge auf Hochtouren läuft in Pokémon Go, in der ihr aktuell mit Aufgaben aus der Kanto-Region konfrontiert werdet, warten weitere Events, die im Mai 2020 abgehalten werden.

Das kommende Wochenende bringt eine „Begrenzte Forschung mit Snubbull“. Hier können über 50 Projekte für die Befristete Forschung abgeschlossen werden, wie Niantic jetzt bestätigt hat.

Pokémon Go: Throwback Challenge bringt erste Pokémon aus der Galar-Region

Wann findet das Event statt? Die Begrenzte Forschung mit Snubbull wird am 9. Mai 2020 an den Start gehen. Ihr solltet also zwischen 8 Uhr und 22 Uhr die AR-App öffnen.

Was muss ich beachten? Ihr könnt an dem Event über spezifische Projekte im Rahmen der Befristeten Forschung teilnehmen. Das heißt, ihr begegnet Snubbul in über 50 Projekten als Belohnung.

Welche Überraschungen gibt es? Wie immer hat sich Niantic ein kleines Special ausgedacht. So gibt es unter anderem das schillernde Snubbull mit ein wenig Glück.

Wichtig: Um 22 Uhr Ortszeit wird die Befristete Forschung umgehend deaktiviert. Beachtet zudem, dass ihr parallel an der Johto-Challenge arbeiten könnt, die nach der Kanto-Region an der Reihe ist.

Raid von der Couch aus ab sofort, Pokémon Go erhält Fern-Raid-Pass

Rauch-Tag in Pokémon Go bietet Wasser und Unlicht-Pokémon

Niantic plant zudem ein weiteres Event. Und zwar einen Rauch-Tag mit Wasser- und Unlicht-Pokémon. Im Mittelpunkt des Spektakels steht Kanivanha!

Wenn ihr also in der Eventzeit Rauch zündet, lockt ihr die Kanivanha nur so in Scharen an. Doch nicht nur diese Pokémon werden angelockt. Jede Stunde wechseln sich die Typen ab. Es werden also Wasser- und Unlicht-Pokémon angelockt. So werden also auch Seeper, Schallquap, Zobiris, Kramurx und weitere Pokémon vorzufinden sein.

© Niantic/The Pokémon Company

Wann startet das Rauch-Event? Das Event startet am 17. Mai 2020 um 11 Uhr und endet sechs Stunden später um 17 Uhr Ortszeit.

Welche Extras gibt es? Wenn ihr Kanivanha mit Rauch anlockt, dürft ihr auf ein schillerndes Exemplar hoffen. Das Pokémon-Fang-Glück sei also mit euch!

Zudem wird es ein Event-Bundle geben, das nur dann erhältlich sein wird. Hier sind drei Ausführungen von Rauch enthalten. Und das Gute ist, es kostet lediglich eine PokéMünze.

Achtung! Man munkelt, dass sogar Zurrokex auftauchen soll! Aber dieses Exemplar soll äußerst selten erscheinen. Wir wünschen viel Spaß beim Fangen. Mit dem Rauch könnt ihr die Pokémon ganz einfach von zu Hause aus einsammeln.