Neben der Annehmlichkeit in Pokémon Go, dass ihr nun von zu Hause aus an Raids teilnehmen könnt über sogenannte Fern-Raid-Pässe, plant Niantic schon den nächsten Streich. Und zwar die Throwback Challenge 2020.

Aber was ist diese neue Herausforderung? Bei der Throwback Challenge handelt es sich um ein Spezialevent, das uns an vergangene Tage erinnern soll. Deshalb stehen die Starter-Pokémon aus der Kanto-Region sowie weitere Pokémon aus Generation 1, 2, 3 und 4 im Vordergrund.

Deshalb gibt es zwischen den 1. Mai 2020 und den 29. Mai 2020 eine befristete Möglichkeit, spezielle Forschungen zu absolvieren, um somit die nostalgischen Herausforderungen abzuschließen.

© Niantic/The Pokémon Company

Throwback Challenge 2020: Das müsst ihr wissen!

Schaut dazu einfach ab dem 1. Mai in die Registerkarte unter „Heute“. Diese kleinen Projekte müsst ihr dann einfach angehen. Es soll mehrere Forschungen geben, wobei jede Forschungsreihe über acht Sets mit drei Projekten verfügt. Diese müsst ihr innerhalb eines zeitlichen Rahmens vervollständigen. Die Projekte lehnen sich an altbekannte Regionen an. Die jeweiligen Pokémon aus der Region erscheinen dann häufiger in der Zwischenzeit. Und so wird es ablaufen:

Zuerst startet die Kanto-Region durch (1. Mai 2020 um 13 Uhr bis Freitag, 8. Mai 2020 um 13 Uhr)

es folgt die Johto-Region (8. Mai 2020 um 13 Uhr bis Freitag, 15. Mai 2020 um 13 Uhr)

dann geht es weiter mit der Hoenn-Region (Freitag, 15. Mai 2020 um 13 Uhr bis Freitag, 22. Mai 2020 um 13 Uhr)

und abschließend gibt es die Sinnoh-Region (Freitag, 22. Mai 2020 um 13 Uhr bis Freitag, 29. Mai 2020 um 13 Uhr)

Um ein „Champ der Nostalgie-Herausforderung 2020“ zu werden, müsst ihr vier befristete Forschungen (zwischen dem 3. Juni und 8. Juni 2020 um 13 Uhr) abschließen. Dafür gibt es dann: eine Begegnung mit Galar-Mauzi, Galar-Flunschlik und Genesect, sowie Prof. Willows Brille als exklusives Avatar-Accessoire und mehr.

Außerdem gibt es hier Pokémon aus der Einall-Region. Die Pokémon aus der Galar-Region werden das erste Mal in „Pokémon Go“ auftreten! Einige Galar-Pokémon werden ab dann aus 7-Km-Eiern schlüpfen. Dazu zählen: