Der AR-Titel Pokémon Go hat in den letzten Wochen unzählige Anpassungen erhalten, sodass ihr auch weiterhin eure Pokémon aus der Quarantäne heraus fangen könnt. Und Niantic arbeitet weiterhin daran, das Pokémon-Spiel für euch attraktiv zu halten.

Der Fern-Raid-Pass wird eingeführt!

So gibt es jetzt ein weiteres Feature, das es so in der Form früher nicht gab – und zwar den Fern-Raid-Pass. Niantic führt ein neues Item ein, das eine besondere Möglichkeit bietet. Mit dem Fern-Raid-Pass könnt ihr zukünftig an Raids teilnehmen, die sich nicht eurer Nähe befinden.

Wer sich einen Fern-Raid-Pass kaufen möchte, muss einen obligatorischen PokéCoin zahlen. So erhaltet ihr drei Pässe. Danach kostet jeder Pass 100 PokéCoins (pro Stück), drei Stück im Bundle kosten 250 Pokémünzen.

Zum Start soll es einige Pokémon in Stufe-5-Raids geben, um das neue Feature erst einmal seitens Niantic entsprechend testen zu können. Klickt dazu einfach „in der Nähe“ im entsprechenden Reiter oder schaut auf der Karte nach, wo sich ein aktiver Raid befindet. Diese Pokémon machen den Anfang:

Darkrai – ab 28. April bis 5. Mai

Viridum – ab 5. Mai bis 12. Mai

Wandelform von Giratina – ab 12. Mai bis zum 19. Mai

Start- und Endzeitpunkt belaufen sich an allen Tagen auf 13 Uhr. 20 Spieler können an einem einzigen Raid teilnehmen. Und mit einer gewissen extra Portion Glück erhaltet ihr sogar ein schillerndes Darkrai, Viridum oder Giratina! Überlegt euch also, ob ihr an den Raids mit dem Fern-Raid-Pass teilnehmen wollt am oben genannten Datum. Es könnte sich lohnen.