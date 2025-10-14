Pokémon GO-Herausforderung – Maximallevel steigt ab Oktober 2025 auf 80!

Die Pokémon GO-Community steht vor einer neuen Herausforderung: Ab dem 15. Oktober 2025 wird das Maximallevel für Trainer von 50 auf 80 erhöht. Diese Nachricht hat sowohl Begeisterung als auch Unmut bei den Fans ausgelöst, vor allem aufgrund der kürzlich geleakten Informationen zu den neuen Anforderungen für die Levelaufstiege.

Die neuen Level-Up-Anforderungen im Überblick

Welche Aufgaben erwarten dich? Laut den geleakten Daten sind die Aufgaben für die Level 71 bis 80 eine Mischung aus bekannten und neuen Herausforderungen. Spieler, die bereits Level 50 erreicht haben, werden viele der Aufgaben wiedererkennen, da sie oft nur um 30 Level verschoben wurden. Hier sind die Anforderungen für jedes neue Level:

Level 71: 15 Platin-Medaillen verdienen, 20 Legendäre oder Mysteriöse Pokémon aufleveln, 999 Gute Würfe machen, 100 Pokémon an einem Tag fangen.

15 Platin-Medaillen verdienen, 20 Legendäre oder Mysteriöse Pokémon aufleveln, 999 Gute Würfe machen, 100 Pokémon an einem Tag fangen. Level 72: 20 Platin-Medaillen verdienen, sieben Tage in Folge eine Route abschließen, 200 sehr effektive Lade-Attacken einsetzen, 1 Million Sternenstaub verdienen.

20 Platin-Medaillen verdienen, sieben Tage in Folge eine Route abschließen, 200 sehr effektive Lade-Attacken einsetzen, 1 Million Sternenstaub verdienen. Level 73: 25 Platin-Medaillen verdienen, 100 Crypto-Pokémon erlösen, drei Pokémon auf ihre maximale WP bringen, 30 Raids gewinnen.

25 Platin-Medaillen verdienen, 100 Crypto-Pokémon erlösen, drei Pokémon auf ihre maximale WP bringen, 30 Raids gewinnen. Level 74: 30 Platin-Medaillen verdienen, eine Max-Attacke 20 Mal aufleveln, 200 km erkunden, 250 Feldforschungsaufgaben abschließen.

30 Platin-Medaillen verdienen, eine Max-Attacke 20 Mal aufleveln, 200 km erkunden, 250 Feldforschungsaufgaben abschließen. Level 75: 34 Platin-Medaillen verdienen, 999 großartige Würfe machen, 75 Eier ausbrüten, 500 Geschenke an Freunde senden.

34 Platin-Medaillen verdienen, 999 großartige Würfe machen, 75 Eier ausbrüten, 500 Geschenke an Freunde senden. Level 76: 38 Platin-Medaillen verdienen, 100 Team GO Rocket Rüpel besiegen, 300 km erkunden, 200 Pokémon an einem Tag fangen.

38 Platin-Medaillen verdienen, 100 Team GO Rocket Rüpel besiegen, 300 km erkunden, 200 Pokémon an einem Tag fangen. Level 77: 41 Platin-Medaillen verdienen, 100 Max-Kämpfe gewinnen, sieben Pokémon auf ihre maximale WP bringen, 10 Tauschgeschäfte mit Pokémon abschließen, die mindestens 300 km entfernt gefangen wurden.

41 Platin-Medaillen verdienen, 100 Max-Kämpfe gewinnen, sieben Pokémon auf ihre maximale WP bringen, 10 Tauschgeschäfte mit Pokémon abschließen, die mindestens 300 km entfernt gefangen wurden. Level 78: 44 Platin-Medaillen verdienen, 400 Herzen mit Kumpel-Pokémon verdienen, 400 km erkunden, 500 Feldforschungsaufgaben abschließen.

44 Platin-Medaillen verdienen, 400 Herzen mit Kumpel-Pokémon verdienen, 400 km erkunden, 500 Feldforschungsaufgaben abschließen. Level 79: 47 Platin-Medaillen verdienen, einen Team GO Rocket Boss 30 Mal besiegen, 50 Glücks-Pokémon im Tausch erhalten, 100 Eier ausbrüten.

47 Platin-Medaillen verdienen, einen Team GO Rocket Boss 30 Mal besiegen, 50 Glücks-Pokémon im Tausch erhalten, 100 Eier ausbrüten. Level 80: 50 Platin-Medaillen verdienen, 80 Trainerkämpfe in der GO-Kampfliga gewinnen, 999 fabelhafte Würfe machen, 80 Raids gewinnen.

Reaktionen der Community

Wie reagieren die Spieler auf die neuen Anforderungen? Die Reaktionen sind gemischt. Während einige Spieler die neuen Herausforderungen als Anreiz sehen, um weiterzuspielen, sind andere von den aufwendigen Aufgaben abgeschreckt. Besonders die Aufgaben, die auf Glück basieren, wie das Erhalten von 50 Glücks-Pokémon, stoßen auf Kritik.

Einige Spieler, die bereits Level 50 erreicht haben, äußern sich enttäuscht darüber, dass sie viele Aufgaben erneut bewältigen müssen, die sie bereits als besonders zeitintensiv empfanden.

Weitere Pokémon GO-Events im Oktober 2025

Welche besonderen Events erwarten dich? Neben den neuen Levelanforderungen gibt es im Oktober 2025 zwei große Pokémon GO-Events. Das Pokémon Legends: Z-A Feier-Event startet weltweit am 16. Oktober 2025 um 10 Uhr Ortszeit. Dabei kannst du spezielle Hintergrundversionen von Endivie, Karnimani und Floink fangen.

Zusätzlich beginnt am 18. Oktober 2025 in Indien das Festival der Lichter, bei dem leuchtende Versionen mehrerer Pokémon und zwei festivalthemenbasierte Pikachu-Varianten erscheinen.

