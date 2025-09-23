Pokémon GO Harvest Festival – Debüts und doppelte Bonbons erwarten dich!

Das Pokémon GO Harvest Festival Event bringt neue Debüts und Belohnungen in die Welt von Pokémon GO. Vom 10. Oktober 2025 bis zum 16. Oktober 2025 können sich Fans auf das Erscheinen von Dipplin und Hydrapple freuen – Pokémon, die ursprünglich in Pokémon Karmesin und Purpur eingeführt wurden. Neben diesen Pokémon-Debüts bietet das Event auch die Möglichkeit, seltene Gegenstände und doppelte Bonbons zu sammeln.

Neues Pokémon-Debüt

Welche neuen Pokémon erscheinen im Event? Das Harvest Festival markiert das Debüt von Dipplin und Hydrapple in Pokémon GO. Um Applin in Dipplin zu entwickeln, benötigst du 200 Applin-Bonbons und 20 Sirup-Äpfel. Hydrapple kann durch die Entwicklung von Dipplin mit 400 Applin-Bonbons und dem Fangen von sieben Drachen-Pokémon mit Dipplin als Kumpel erreicht werden.

Das Event ist Teil der Geschichten der Transformation Spezialforschung, die bis zum 2. Dezember 2025 läuft. Dadurch wird das Event noch spannender, da es sich nahtlos in die laufende Erzählung von Pokémon GO einfügt.

Event-Boni und Belohnungen

Welche Boni und Belohnungen gibt es während des Events? Während des Harvest Festivals kannst du doppelte Bonbons für das Fangen von Pokémon mit Pinap-Beeren und Silbernen Pinap-Beeren erhalten. Zusätzlich steigt die Begegnungsrate für Schillernde Olini und Schillernde Irrbis.

PokéStops mit einem aktiven Moosigen Lockmodul bieten eine erhöhte Chance auf das Erscheinen von Äpfeln, die zu Süßen Äpfeln, Sauren Äpfeln, Sirup-Äpfeln oder Begegnungen mit Applin führen können.

Feldforschung und zeitlich begrenzte Forschung

Was beinhaltet die zeitlich begrenzte Forschung? Mit einem Preis von 4,99 Euro kann während des Events ein Ticket für eine exklusive zeitlich begrenzte Forschung erworben werden. Dieses Ticket bietet dir eine verdoppelte Dauer der Moosigen Lockmodule und eine erhöhte Chance, Beeren von PokéStops zu erhalten, einschließlich Silberner Pinap Beeren und Goldener Himmihbeeren.

Belohnungen aus der zeitlich begrenzten Forschung umfassen 30 Silberne Pinap Beeren, drei Moosige Lockmodule und Begegnungen mit Applin. Zudem können Trainer Tickets an ihre Freunde verschenken, sofern diese den Freundschaftslevel „Superfreund“ oder höher erreicht haben.

Feldforschungsaufgaben und Sammlungsherausforderungen

Welche Herausforderungen erwarten dich im Event? Event-bezogene Feldforschungsaufgaben bieten Begegnungen mit thematischen Pokémon wie Irrbis, Applin und Olini. Durch das Abschließen von Fang- und Entwicklungsherausforderungen in der Sammlung kannst du ein Moosiges Lockmodul, Sternenstaub, Sirup-Äpfel und Begegnungen mit Applin erhalten.

Die Kombination aus neuen Pokémon, spannenden Aufgaben und lohnenden Belohnungen macht das Harvest Festival zu einem Muss für jeden Pokémon GO-Fan. Vergiss nicht, das Beste aus den Event-Boni zu machen und deine Sammlung um einige saisonale Kreaturen zu erweitern.

Was denkst du über das bevorstehende Harvest Festival Event in Pokémon GO? Teile deine Gedanken und Vorfreude in den Kommentaren!