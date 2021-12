Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle: Rotom fangen und alle Formen erhalten (Lösung)

© Nintendo, The Pokémon Company, PlayCentral.de

Rotom versteckt sich ziemlich gut in Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Dieser Guide zeigt euch, wie ihr das kleine Pokémon finden und fangen könnt. Darüber hinaus erfahrt ihr, wie ihr die Form von Rotom verändert.

Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle: Guide für Rotom

Ihr braucht den Nationaldex: Ihr könnt Rotom erst fangen, sobald ihr den Nationaldex habt. Diesen bekommt ihr von Professor Eich, nachdem ihr alle Pokémon im Sinnoh-Dex mindestens einmal gesehen habt.

Besucht nachts die alte Villa: Am östlichen Ausgang vom Ewigwald (westlich von Ewigenau) befindet sich eine alte Villa. Besucht sie in der Zeit zwischen 20 Uhr und 4 Uhr nachts, damit Rotom erscheint.

Rotom versteckt sich im Fernseher: Lauft im Foyer der Villa die Treppe hinaus ins Obergeschoss und anschließend durch die nördliche Tür. Begebt euch anschließend in den Raum mit dem Fernseher und speichert das Spiel vorsichtshalber ab.

Drückt ihr die A-Taste vor dem TV-Gerät erscheint folgende Texteinblendung: „Im Fernseher scheint sich ein Pokémon versteckt zu haben.“ Anschließend werdet ihr gefragt, ob ihr am Fernseher rütteln möchtet. Bejaht dies und nach einer kurzen Cutscene beginnt der Kampf gegen Rotom.

Rotom fangen, das geht in der Villa!

Fangt Rotom und erhaltet den Geheimschlüssel: Das Pokémon befindet sich auf Level 15 und kann ganz regulär im Kampf gefangen werden. Sobald ihr Rotom gefangen habt, sammelt ihr dazu automatisch den Geheimschlüssel auf. Dieses Basis-Item braucht ihr, um seine Form zu ändern.

So ändert ihr die Form von Rotom

Findet den Geheimgang im Galaktik-Gebäude: Mit Rotom und dem Geheimschlüssel begebt ihr euch nun ins Galaktik-Gebäude von Ewigenau. Stellt euch im Eingangsbereich des Gebäudes in die linke, obere Ecke (direkt links neben den drei Bücherregalen) und schaut nach Norden.

Anschließend drückt ihr die A-Taste und ihr könnt den Geheimschlüssel bei einem unsichtbaren Schloss an der Wand einsetzen. Dadurch wird ein Geheimgang freigelegt, der euch zum Raum von Rotom führt.

Der Raum von Rotom

Das bewirkt die Formänderung: In diesem Raum stehen fünf Geräte. Mit jedem von ihnen könnt ihr interagieren, um die Rotom-Form zu ändern. Dadurch wechselt Rotom seinen Elektro/Geist-Typ in eine neue Typ-Kombination und lernt eine jeweilige Spezialattacke.

Mikrowelle: Hitze-Form mit Typ-Kombi Elektro/Feuer und Attacke Hitzekoller.

Hitze-Form mit Typ-Kombi Elektro/Feuer und Attacke Hitzekoller. Ventilator: Wirbel-Form mit Typ-Kombi Elektro/Flug und Attacke Luftschnitt.

Wirbel-Form mit Typ-Kombi Elektro/Flug und Attacke Luftschnitt. Kühlschrank: Frost-Form mit Typ-Kombi Elektro/Eis und Attacke Blizzard.

Frost-Form mit Typ-Kombi Elektro/Eis und Attacke Blizzard. Waschmaschine: Waschform mit Typ-Kombi Elektro/Wasser und Attacke Hydropumpe.

Waschform mit Typ-Kombi Elektro/Wasser und Attacke Hydropumpe. Rasenmäher: Schneid-Form mit Typ-Kombi Elektro/Pflanze und Attacke Blättersturm.

Rotom-Katalog erhalten: Nachdem ihr einmal die Form von Rotom geändert habt, erhaltet ihr automatisch den Rotom-Katalog. Dieses Basis-Item wurde in „Pokémon Schwert und Schild“ eingeführt und damit könnt ihr die Rotom-Form überall ändern, ohne erneut den Raum aufsuchen zu müssen. Dafür müsst ihr aber erstmal die Elektrogeräte aus dem Raum im Katalog registrieren. Tippt also jedes der Geräte an, damit es im Katalog registriert wird.

Alle Formen von Rotom in der Übersicht