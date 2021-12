© Nintendo, The Pokémon Company

Dieser Guide zeigt euch wie ihr die drei Golems Regirock, Registeel sowie Regice und schließlich den Trio-Anführer Regigigas in Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle fangen könnt.

Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle: Guide für Regigigas

Um das Legendäre Normal-Pokémon Regigigas zu finden, müsst ihr zwei Voraussetzungen erfüllen:

Ihr habt den nationalen Pokédex.

Ihr habt Regirock, Registeel und Regice gefangen.

Wie bekomme ich den nationalen Pokédex? Den Nationaldex erhaltet ihr nach der Story, sobald ihr alle Pokémon im Sinnoh-Dex mindestens einmal gesehen habt.

So bekommt ihr Regirock, Registeel und Regice

Für die drei Golems benötigt ihr ebenfalls schon den Nationaldex. Regirock, Registeel und Regice befinden sich im Hamanasu-Park südöstlich von Sandgemme. Sobald ihr im Besitz des Nationaldex seid, dürft ihr den Park betreten. Dort findet ihr eine Vielzahl von Legendären Pokémon.

Ihr braucht die Weisungsplatten: Um die drei Golems fangen zu können, müsst ihr drei Weisungsplatten beim Empfang vom Hamanasu-Park kaufen. Dafür benötigt ihr Enigma-Fragmente, die sich nach dem ersten Parkbesuch im Untergrund ausgraben lassen. Dieser Guide gibt euch alle Infos zu Enigma-Fragmenten.

Die Golems findet ihr in der Weisungshöhle: Habt ihr drei Weisungsplatten, könnt ihr die Golems einfangen. Begebt euch dafür zur Weisungshöhle im Hamanasu-Park. Wir raten euch, genügend Hyperbälle einzupacken, auch Flott-, Timer- oder Finsterbälle stellen eine gute Hilfe dar.

Setzt ihr eine Weisungsplatte in das Podest ein, dann werdet ihr in ein neues Gebiet verfrachtet, in dem einer der Golems auf euch wartet. Jeder Golem befindet sich auf Level 70. Ihr habt damit die Chance, nacheinander jeden Golem zum Kampf herauszufordern und zu fangen. Für jeden der Golems benötigt ihr eine eigene Weisungsplatte.

Mit den drei Golems im Team geht’s zu Regigigas

Reist zum Blizzach-Tempel: Habt ihr Regirock, Registeel und Regice gefangen, nehmt sie alle ins Team auf und reist mit ihnen nach Blizzach. Im Norden der Stadt befindet sich ein Tempel, den ihr mit dem Nationaldex (nach einem kurzen Dialog) betreten dürft.

Löst die Eisrätsel: Im Tempel warten zwei Eisrätsel auf euch, die aber nicht sonderlich schwer sind. In der untersten Kammer beim zweiten Eisrätsel steht Regigigas inmitten des Raumes und kann angesprochen werden, sobald ihr ihn erreicht. Speichert besser vor dem Kampf das Spiel ab, dann könnt ihr einfach resetten, falls Regigigas versehentlich besiegt wird.

Falls ihr Regirock, Registeel und Regice noch nicht ins Team aufgenommen hattet, habt ihr jetzt noch die Chance dazu, da ihr in diesen Remakes überall Zugriff auf eure PC-Box habt.

Sprecht Regigigas an und der Kampf beginnt: Das Pokémon befindet sich ebenfalls auf Level 70 und muss ganz regulär im Kampf geschwächt und anschließend gefangen werden.

Vorsicht: Regigigas verfügt über die Fähigkeit „Saumselig“. Diese bewirkt, dass der Angriffs- und Initiative-Wert von Regigigas in den ersten fünf Runden des Kampfes halbiert sind. Anschließend verfügt das Legendäre Pokémon über normalisierte Werte und besitzt eine nicht zu unterschätzende Durchschlagkraft. Mit einer Basissumme von 160 im Angriff ist dies zugleich sein höchster Wert und der höchste Angriff-Basiswert aller Normal-Pokémon (gemeinsam mit Letarking).