Pedro Pascal und Co – Diese Stars verdanken Game of Thrones ihren Durchbruch

Game of Thrones war nicht nur ein Sprungbrett für talentierte Schauspieler, sondern katapultierte viele von ihnen in den Olymp der Berühmtheit. Die Serie, die von 2011 bis 2019 lief, war bekannt für ihre beeindruckende Besetzung sowohl in Haupt- als auch in Nebenrollen. Während Stars wie Emilia Clarke und Kit Harrington weltweit bekannt wurden, gab es auch viele andere Schauspieler, die in kleineren Rollen glänzten und später große Karrieren machten. Hier sind sieben Schauspieler, die in Game of Thrones auftraten, bevor sie richtig berühmt wurden.

Pedro Pascal: Vom charmanten Prinzen zum Hollywood-Star

Wer ist Pedro Pascal und wie begann seine Karriere? Pedro Pascal wurde durch seine Rolle als Prinz Oberyn Martell in der vierten Staffel von Game of Thrones bekannt. In nur sieben Episoden schaffte er es, das Publikum mit seinem Charme und seiner schauspielerischen Leistung zu fesseln. Oberyns tragisches Ende im Duell gegen Gregor Clegane machte ihn zu einer der unvergesslichsten Figuren der Serie.

Nach Game of Thrones erlebte Pascal einen kometenhaften Aufstieg und landete Hauptrollen in Erfolgsserien wie Narcos, Star Wars: The Mandalorian und The Last of Us. Zudem wird er demnächst in der Marvel Cinematic Universe als Reed Richards/Mr. Fantastic auftreten. Seine Karriere begann mit Game of Thrones und hat seitdem stetig an Fahrt gewonnen.

Bella Ramsey: Früher Auftritt, große Erfolge

Wie beeinflusste Game of Thrones Bella Ramseys Karriere? Bella Ramsey beeindruckte als Lyanna Mormont, die junge Anführerin von Bear Island, in insgesamt neun Episoden der Serie. Trotz ihres jungen Alters stahl sie die Show mit ihrer Entschlossenheit und Führungsstärke.

Nach ihrem Auftritt in Game of Thrones übernahm Ramsey die Hauptrolle in The Last of Us, was ihr bereits zwei Emmy-Nominierungen einbrachte. Ihre Zukunft in der Film- und Fernsehbranche ist vielversprechend, und es ist sicher, dass wir noch viel von ihr sehen werden.

Joseph Quinn: Ein vergessener Auftritt

Welche Rolle spielte Joseph Quinn in Game of Thrones? Joseph Quinn hatte einen kurzen, aber bemerkenswerten Auftritt in der siebten Staffel von Game of Thrones. In der Episode „The Spoils of War“ spielte er einen Stark-Soldaten namens Koner.

Quinn ist heute eher bekannt für seine Rollen in Stranger Things und den kommenden Filmen Gladiator II und A Quiet Place: Day One. Auch er wird in The Fantastic Four: First Steps zu sehen sein, was seiner Karriere weiteren Schwung verleihen dürfte.

Hannah Waddingham: Vom Nebendarsteller zum Star

Wie begann Hannah Waddinghams Weg zum Ruhm? Hannah Waddingham spielte Septa Unella, eine treue Anhängerin des Hohen Spatzen, in den Staffeln 5 und 6 von Game of Thrones. Ihre Rolle war klein, aber eindrucksvoll, insbesondere in den Szenen mit Cersei Lannister.

Nach Game of Thrones erlangte Waddingham durch ihre Rolle in Ted Lasso größere Bekanntheit. Ihre schauspielerische Leistung in der Serie brachte ihr den verdienten Ruhm und öffnete Türen für weitere Rollen in der Film- und Fernsehbranche.

Jessica Henwick: Von Westeros zu Hollywood

Welche Bedeutung hatte Game of Thrones für Jessica Henwicks Karriere? In den Staffeln 5 bis 7 spielte Jessica Henwick Nymeria Sand, eine der Sand Snakes. Trotz ihrer kurzen Rolle von nur acht Episoden hatte sie einen entscheidenden Einfluss auf die Handlung.

Henwick nutzte ihre Chance in Game of Thrones als Sprungbrett und erlangte Rollen in Marvel-Serien und Filmen wie Glass Onion und The Matrix Resurrections. Ihre Karriere zeigt einen klaren Aufwärtstrend.

Ed Skrein: Ein kurzer Auftritt, langanhaltender Erfolg

Wie prägte Game of Thrones Ed Skreins Karriereweg? Ed Skrein spielte Daario Naharis in der dritten Staffel von Game of Thrones. Obwohl er später durch einen anderen Schauspieler ersetzt wurde, nutzte Skrein die Gelegenheit, um seine Karriere voranzutreiben.

Nach Game of Thrones sah man ihn in Filmen wie Deadpool und Maleficent: Mistress of Evil. Sein Talent für charismatische Rollen hat ihm viele Türen geöffnet, und er bleibt ein gefragter Schauspieler in Hollywood.

Hannah John-Kamen: Ein verstecktes Talent

Wer ist Hannah John-Kamen und wie begann sie? Bevor Hannah John-Kamen als Ava Starr/Ghost in Ant-Man and the Wasp bekannt wurde, hatte sie eine kleine Rolle in Game of Thrones als Ornela, ein Mitglied der Dosh Khaleen.

Ihr kurzer Auftritt in Westeros war nur der Anfang. Seitdem hat sie in großen Franchises wie Star Wars und dem Marvel Cinematic Universe mitgewirkt. Ihre Vielseitigkeit und ihr Talent machen sie zu einer bemerkenswerten Schauspielerin unserer Zeit.

Erinnerst du dich an diese Schauspieler in ihren Rollen in Game of Thrones? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!