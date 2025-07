Pedro Pascal emotional – Die Szene in The Last of Us, die er nie wieder sehen will

Pedro Pascal, der gefeierte Schauspieler hinter der Rolle des Joel in The Last of Us, hat kürzlich in einem Interview mit Vanity Fair offenbart, dass es eine Szene gibt, die er nicht erneut anschauen kann. Diese Szene stammt aus der zweiten Staffel der Serie und markiert einen emotionalen Höhepunkt zwischen ihm und seiner Co-Darstellerin Bella Ramsey.

Obwohl Pascal bereit war, über die Szene zu sprechen, bat er die Produzenten des Interviews, das Abspielen des Clips zu stoppen. Er erklärte, dass diese Szene für ihn besonders emotional sei, da sie das Ende seiner Zusammenarbeit mit Ramsey und der Show symbolisierte. Pascal hat die finale Fassung der Szene nie gesehen, was seine Entscheidung, sie nicht erneut anzuschauen, noch eindringlicher macht.

Die emotionale Herausforderung

Was macht die Szene so schwer für Pascal? Diese besondere Szene, die in der sechsten Episode der zweiten Staffel mit dem Titel „The Price“ vorkommt, zeigt einen emotionalen Showdown zwischen Joel und Ellie. Hier konfrontiert Ellie Joel mit seinen Handlungen am Ende der ersten Staffel, und es wird klar, dass sie ihm nicht vergeben kann. Für Pascal, der sich gleichzeitig von der Figur des Joel und der Produktion verabschiedete, war dieser Moment besonders schwer zu ertragen.

Pascal beschreibt den Drehtag als einen der intensivsten seines Lebens. Trotz der emotionalen Schwere war es jedoch auch ein einfacher Drehtag, da die Regie von Neil Druckmann und die enge Verbindung zu Bella Ramsey eine besondere Arbeitsatmosphäre schufen. Pascal und Ramsey, die sich als seelenverwandte Partner auf der Leinwand sahen, lebten diesen Schmerz gemeinsam aus, was Pascal am Ende des Tages emotional erschöpft zurückließ.

Eine Verbindung, die bleibt

Wie beschreibt Pascal seine Beziehung zu Bella Ramsey? Die Beziehung zwischen Pascal und Ramsey war nicht nur auf der Leinwand besonders intensiv. Pascal betont, dass die beiden sich während der Dreharbeiten sehr gut umeinander kümmerten und dadurch eine tiefe Verbindung entwickelten. Diese Bindung machte den Abschied umso schmerzhafter, da Pascal die Sicherheit und Vertrautheit dieser Beziehung sehr schätzte.

Das Bewusstsein darüber, dass seine Zeit in der Serie zu Ende ging, verstärkte diese Emotionen noch. Pascal beschreibt das Gefühl, das er während der Dreharbeiten hatte, als eine Mischung aus Herzschmerz und surrealem Abschied. Auch wenn er die finale Fassung dieser Szene nicht sehen möchte, bleibt die Erfahrung und die Verbindung zu Ramsey tief in seinem Herzen verankert.

Pascal in neuen Projekten

Was steht als nächstes für Pascal an? Während The Last of Us weiterhin auf HBO Max gestreamt wird, können Fans von Pedro Pascal ihn bald in einem neuen Filmprojekt sehen. Am 25. Juli 2025 wird er in „The Fantastic Four: First Steps“ auf der großen Leinwand zu sehen sein. Dieses neue Kapitel in seiner Karriere wird sicherlich mit Spannung erwartet, da Pascal weiterhin als einer der vielseitigsten Schauspieler seiner Generation gilt.

Wie siehst du die Entwicklung von The Last of Us und Pedro Pascals Leistung in der Serie? Teile deine Gedanken und Eindrücke in den Kommentaren mit uns!