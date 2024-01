Palworld: Entwickeln sich Pals wie in Pokémon?

Das Open-World-Survival-Crafting-Spiel Palworld ist in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich zu dem Kassenschlager Pokémon. Heißt das, Pals entwickeln sich genauso wie in dem Rollenspiel von Nintendo?

Können sich Pals in Palworld entwickeln?

Da sich Palworld und Pokémon offensichtlich sehr ähneln, ist die Frage natürlich berechtigt, doch ganz so simpel geklont ist das Spiel von Pocketpair dann eben doch nicht. Die Antwort lautet also: nein.

In dem Survival-Action-Adventure-Spiel funktioniert die Entwicklung von Pals anders als in Pokémon. Eure Monsterchen befinden sich in dem Survival-Titel also bereits in ihrer finalen Form. Aber es gibt andere Optionen.

Während Pokémon ein klares Evolutionskonzept hat, bei dem sich Pokémon nach Erreichen bestimmter Level oder unter bestimmten Bedingungen entwickeln, basiert Palworld auf einem anderen System.

Hier sind einige Schlüsselaspekte, Tipps und Tricks zur Entwicklung und Verbesserung eurer Pals in Palworld:

Was ihr seht, ist, was ihr bekommt. Eine Entwicklung gibt es nicht. © Pocketpair

Grundlegendes zur Pal-Entwicklung

Wachstum statt Evolution: Im Gegensatz zu Pokémon, wo die Kreaturen sich in eine neue Form verwandeln, konzentriert sich Palworld mehr auf das Wachstum und die Verbesserung der Fähigkeiten Ihrer Pals.

Es geht darum, die Pals effizienter in ihren Rollen zu machen, sei es im Kampf, bei der Ressourcengewinnung oder in anderen Aktivitäten.

Training und Erfahrung: Pals in Palworld gewinnen an Stärke und Fähigkeiten durch Training und Teilnahme an verschiedenen Aktivitäten. Je mehr sie eingesetzt werden, desto effizienter werden sie in ihren jeweiligen Rollen.

Individualisierung: Jeder Pal in Palworld ist einzigartig und hat seine eigenen Stärken, Schwächen und Fähigkeiten. Dies bedeutet, dass die Entwicklung eines jeden Pals individuell und abhängig von seinen Einsatzgebieten ist.

Entwickeln können sich Pals zwar nicht, doch ihr könnt sie dennoch stärker und effizienter machen. © Pocketpair

Tipps und Tricks zur Pal-Entwicklung

Einsatzgebiete: Setzt eure Pals strategisch ein. Wenn ein Pal beispielsweise gute Fähigkeiten in der Landwirtschaft hat, verwendet ihr ihn hauptsächlich in diesem Bereich, um seine Effizienz zu maximieren.

Aufgabenrotation: Wechselt die Aufgaben eurer Pals regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie vielseitig bleiben und sich nicht nur in einem Bereich spezialisieren.

Beobachten und Anpassen: Achtet darauf, wie sich eure Pals in verschiedenen Situationen verhalten. Dies gibt euch Aufschluss darüber, wo ihre Stärken liegen und wo sie möglicherweise Unterstützung benötigen.

Ressourcennutzung: Einige Pals sind effektiver bei der Ressourcengewinnung als andere. Nutzt diese Pals, um schneller an wichtige Materialien zu kommen.

Zucht für Spezialisierung: Nutzt die Zuchtfunktion, um Pals mit gewünschten Eigenschaften zu züchten. Dies kann helfen, Pals mit spezifischen Fähigkeiten für bestimmte Aufgaben zu erstellen.

Training und Ausrüstung: Investiert in das Training und die Ausrüstung eurer Pals, um ihre Leistungsfähigkeit zu steigern. Bessere Ausrüstung kann beispielsweise die Effizienz bei der Ressourcengewinnung erhöhen.

Balancierte Teams: Stellt Teams aus Pals zusammen, die sich in ihren Fähigkeiten ergänzen. Dies ist besonders wichtig für Expeditionen oder Kämpfe.

Gesundheit und Wohlbefinden: Achtet auf die Gesundheit und das Wohlbefinden eurer Pals. Glückliche und gesunde Pals sind produktiver.

Experimentieren: Scheut euch nicht, mit verschiedenen Pal-Kombinationen zu experimentieren, um herauszufinden, welche am besten für eure Bedürfnisse geeignet sind.

Community-Ratschläge: Nutzt die Palworld-Community, um euch Tipps und Tricks von anderen Spieler*innen zu holen. Oft gibt es bewährte Methoden, die von der Community entdeckt wurden und die sehr effektiv sein können.

Baut die Stärken eurer Pals aus, um sie noch besser zu machen. © Pocketpair/PlayCentral.de

Fusion anstatt Entwicklung

Kreativität in der Zucht: In Palworld könnt ihr durch die Kombination bestimmter Pals in der Zuchtfarm ganz neue Arten kreieren. Dieser Prozess wird als Fusion bezeichnet.

Zwar existiert kein traditionelles Evolutionskonzept, doch durch Fusionen könnt ihr eure Pals verstärken und verbessern.

Anzahl der Fusionen: Bis zum heutigen Datum, dem 25. Januar 2024, gibt es 24 einzigartige Pal-Kombinationen, die in Palworld fusioniert werden können. Um diese Fusionen durchzuführen, ist der Zugang zu einer Zuchtfarm erforderlich, die ab Level 19 verfügbar wird.

Pals entwickeln: Zusammenfassung

In Palworld liegt der Schwerpunkt eher auf dem Wachstum und der Verbesserung der Pals durch Training und praktische Anwendung ihrer Fähigkeiten. Es gibt kein traditionelles Evolutionssystem wie in Pokémon.

Stattdessen entwickeln sich Pals durch aktiven Einsatz und Anpassung an die ihnen zugewiesenen Aufgaben. Effektives Management und ein gutes Verständnis der einzigartigen Fähigkeiten jedes Pals sind entscheidend für den Erfolg im Spiel.

