Reittier fangen in Palworld – Wie kann ich reiten? (Lösung)

In Palworld werden wir mit einer gigantischen Open World konfrontiert, die wir in all ihren Winkeln erkunden dürfen. Aber die ganze Sache einen gewaltigen Haken. Die Reisen zu Fuß sind lang und beschwerlich. Und was können dagegen tun?

Na, klar! Ein Reittier muss her. Gibt es vielleicht Pferde? Wohl kaum. Aber es gibt Pals, die sich durchaus als Reittier zweckentfremden lassen.

In dieser Lösung erfährst du, welche Optionen es gibt und wie du schnellstmöglich durch die Insel saust wie auf einem echten Mustang!

Reittiere in Palworld – Das solltest du wissen!

Gibt es Reittiere in Palworld? Ja, die gibt es in der Tat in Palworld. Es gibt mehrere Pals, auf denen ihr reiten könnt. Allerdings ist das Reiten hier jeweils an eine bestimmte Bedingung geknüpft.

Um auf einem Pal reiten zu können, benötigt ihr den zugehörigen Sattel. Das heißt, ihr müsst nicht nur ein Pal finden, das sich zum Reiten eignet, obendrein müsst ihr noch einmal zur Werkbank und das eine oder andere Item ist dafür natürlich ebenfalls nötig.

Welches Reittier kann ich fangen?

Es gibt mehrere Pals, die sich zum Reiten eignen. Am Anfang tut es definitiv ein Melpaca, da die zugehörigen Ressourcen für den Sattel nicht so schwer zu beschaffen sind. Also suchen wir erst einmal ein Melpaca!

Wo finde ich Melpaca?

Melpaca-Pals gibt es im Grunde überall auf der Weltkarte. Wir haben euch hier einmal einen Ausschnitt eingebunden, der das Habitat der liebreizenden Tiere zeigt. Ihr müsst ein Stück aus dem Startgebiet herauslaufen und dann könnt ihr sie praktisch überall antreffen.

Melpaca findet ihr eigentlich überall.

Wenn ihr eine Gruppe Melpaca ausfindig machen konntet, solltet ihr aufpassen, dass ihr euer gewünschtes Exemplar nicht aus Versehen den Garaus macht. Bekämpft es, bis es nur noch circa 25% Leben hat und dann könnt ihr einen Versuch mit der Pal-Sphäre wagen!

Melpaca als Reittier fangen!

Wo finde ich Eikthyrdeer?

Und wenn wir schon beim Thema Reittiere sind, gibt es hier noch einen Kandidaten. Und zwar das gute Eikthyrdeer. Dieses Herdemitglied mit dem prächtigen Geweih hat nicht nur Leder und Hörner im Gepäck, wenn ihr es ausschaltet oder fangt: Ihr könnt dieses Pal auch als Reittier verwenden!

Ich binde euch hier noch einmal ein Bild ein, wo ihr Eikthyrdeer findet. Im Grunde ist es recht weitläufig verbreitet. Aber es ist stärker als ein Melpaca, also solltet ihr hier ein wenig vorsichtiger sein!

© Pocketpair/PlayCentral.de

© Pocketpair/PlayCentral.de

Voraussetzung zum Reiten erfüllen, so gehts!

Eine Voraussetzung zum Reiten habt ihr jetzt erfüllt und das ist das Fangen eines Reittieres, das sich nun in eurer Obhut befindet. Doch wie eingangs erwähnt, ist das noch längst nicht alles. Obendrein benötigen wir noch einen Reitsattel.

Um nun auf einem Melpaca zu reiten, benötigen wir ein Melpaca-Sattel, den ihr im Reiter Technologien auf Stufe 7 freischalten könnt. Ihr benötigt einen Skillpunkt zum Freischalten und dann könnt ihr das Wichtige Objekt herstellen.

© Pocketpair/PlayCentral.de

Wichtiger Tipp: Bedenkt, dass hier keine einfache Werkbank reicht. Ihr benötigt die Pal-Ausrüstungs-Werkbank, um den Melpaca-Sattel bauen zu können. Das wird schnell mal übersehen! Baut den Melpaca-Sattel jetzt für folgende Items:

3x Leder

5x Wolle

5x Paldium-Bruchstück

Alternativ könnt ihr euch ein Eikthyrdeer schnappen, doch die Materialien für den Sattel sind etwas schwieriger zu besorgen. Ihr müsst euch auf Stufe 12 befinden und den Eikthyrdeer-Sattel für zwei Skillpunkte freischalten. Dann könnt ihr auch hier mit dem Herstellen des Sattels beginnen. Ihr benötigt folgende Items:

5x Leder

20x Fasern

10x Metallbarren

3x Horn

15x Paldium-Bruchstück

Wie kann ich ein Reittier verwenden?

Nun habt ihr es und könnt theoretisch losreiten! Seid ihr bereit? Fantastisch! Verfrachtet euer Melpaca oder euer Eikthyrdeer in euer Team und zieht los.

Ihr müsst das Reittier zunächst einmal freilassen, indem ihr die Pal-Sphäre ausrüstet und sie öffnet. Dann befindet sich der Kumpel an eurer Seite und ihr könnt euch ihm nähern. Dann müsst ihr die F-Taste gedrückt halten, um korrekt aufzusatteln.

© Pocketpair/PlayCentral.de

Nun könnt ihr auf dem Pal reiten, als würdet ihr ganz normal durch die Gegend laufen. Ihr könnt mit der Shift-Taste schneller reiten und mit der Leertaste sogar springen. Alles wie gehabt!

Wir wünschen euch viel Spaß auf eurem neuen Reittier. Schreibt gerne in die Kommentare, an welcher Stelle es bei euch gehakt ha. Wir sind gespannt!

