Overwatch 2 Saison 19 – Neues System für mythische Skins enthüllt

Overwatch 2 steht vor einer großen Veränderung in der Art und Weise, wie du die begehrten mythischen Skins freischaltest. Ab der neuen Saison 19, die am 14. Oktober 2025 beginnt, wird das Freischaltsystem für diese kosmetischen Highlights umgestellt, beginnend mit dem mythischen Skin „Divine Druid Lifeweaver“.

Neues System zur Freischaltung mythischer Skins

Was ändert sich bei der Freischaltung der mythischen Skins? Bisher folgten die mythischen Skins dem sogenannten „Evolution Paradigm“, bei dem die Skins mit jedem freigeschalteten Level mächtiger und detaillierter wurden. Dies führte jedoch dazu, dass sich einige Fans unzufrieden mit den frühen Stufen dieser Premium-Skins fühlten. Mit Saison 19 führt Overwatch 2 ein neues Stufensystem ein, das jede Stufe mit spannenden Besonderheiten ausstattet.

In der ersten Stufe erhältst du den vollständigen Basisskin inklusive spezieller visueller und Sound-Effekte. Die zweite Stufe schaltet anpassbare Teile frei, wie etwa die Blumenrückenteile von Divine Druid Lifeweaver. In der dritten Stufe kannst du alle Farbvarianten freischalten, und die letzte Stufe fügt zusätzliche Umgebungsvisuelleffekte hinzu.

Weitere Neuerungen in Saison 19

Was ist das Besondere an Saison 19? Zum ersten Mal in der Geschichte von Overwatch 2 werden in einer einzigen Saison zwei mythische Helden-Skins veröffentlicht. Neben Divine Druid Lifeweaver erscheint auch der „Cyber Fuel Junkrat“ während des Mid-Season-Updates. Dies wirft die Frage auf, ob künftig jede Saison zwei mythische Skins enthalten wird oder ob es sich um eine Ausnahme handelt.

Ein weiteres Highlight der Saison 19 ist ein mythischer Waffenskin für Kiriko namens „Spirit Keeper“. Dieser Skin besticht durch flammend blaue Effekte, eine spezielle Animation und einen vulpinen Kill-Effekt. Die Freischaltstufen für mythische Waffenskins bleiben jedoch unverändert.

Mythische Prismen und deine Entscheidung

Wie beeinflusst das neue System deine Entscheidungen? Mit drei mythischen Skins, die in dieser Saison verfügbar sind, musst du deine mythischen Prismen aus dem Overwatch 2 Premium-Battle-Pass klug einsetzen. Da die Skins über vier Stufen hinweg freigeschaltet werden, ist es wichtig, deine Ressourcen sorgfältig zu planen.

Es ist derzeit unklar, ob das neue System auch für ältere mythische Kosmetika gelten wird. Die Umstellung dieser Skins würde viel Arbeit erfordern, daher ist es wahrscheinlich, dass das neue System nur für zukünftige mythische Skins wie Divine Druid Lifeweaver gilt.

Fazit zu den Änderungen in Overwatch 2

Warum sind diese Änderungen wichtig? Die Überarbeitung der Freischaltmechanismen für mythische Skins soll dir ein befriedigenderes Spielerlebnis bieten. Indem jede Stufe mit attraktiven Features ausgestattet wird, sollen die Skins von Anfang an spannend und lohnenswert sein. Mit dem neuen System wird Overwatch 2 weiterhin ein dynamisches und sich ständig entwickelndes Spiel bleiben, das dir immer neue Herausforderungen und Belohnungen bietet.

Was hältst du von den neuen Änderungen in Overwatch 2? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!