Overwatch 2 – Neuer Charakter Wuyang verändert Spielphilosophie radikal

Overwatch 2 hat sich seit seiner Veröffentlichung zu einem der bekanntesten Helden-Shooter entwickelt, und das nicht ohne Grund. Das Spiel bietet eine beeindruckende Vielfalt an Charakteren, von einem Gorillawissenschaftler bis hin zu einer fröhlichen marsianischen Heilerin. Diese eklektische Mischung unterschied Overwatch von vielen anderen Spielen des Genres. Doch mit der Einführung von Wuyang scheint Blizzard Entertainment, das Unternehmen hinter Overwatch, einen neuen Weg einzuschlagen, der weg von den sogenannten „schrägen“ Charakteren führt.

Wuyang und die neue Designphilosophie

Was bedeutet Wuyang für die Zukunft von Overwatch? Bei einem kürzlich abgehaltenen Roundtable, an dem zahlreiche Quellen teilnahmen, erläuterten die Entwickler von Blizzard die Designphilosophie und die Hintergrundgeschichte von Wuyang. Dieser Charakter soll die komplexe Kultur rund um Erfolg und Misserfolg in China erkunden, insbesondere den familiären Druck, erfolgreich zu sein, und wie dies die Erfahrung eines Kindes mit Misserfolg beeinflusst. Diese tiefere und persönlichere Betrachtung markiert einen Wandel in den Prioritäten der Erzähler von Overwatch.

Lead Concept Artist Daryl Tan erklärte, dass das Team die Überzeugung hat, Overwatch-Helden immer in gewisser Weise aspirational zu gestalten und dass sie für die Spieler nachvollziehbar sein sollen. Dies bedeutet eine Abkehr von Charakteren wie Roadhog, Junkrat, Wrecking Ball und Winston, die alle eine überlebensgroße Persona haben, die von den Autoren als Barriere für die Nachvollziehbarkeit gesehen wird.

Die Bedeutung der „schrägen“ Charaktere

Warum waren schräge Charaktere für Overwatch wichtig? Von Anfang an halfen die seltsamen Charaktere von Overwatch dabei, eine markante visuelle Identität zu bewahren, die nur wenige andere Team-Shooter erfolgreich nachahmen konnten. Mit der Einführung menschlicherer Charaktere wie Freya und Wuyang scheint Blizzard jedoch von einem der besten Aspekte des Spiels abzurücken. Diese Verschiebung schwächt nicht nur die visuelle Identität des Spiels, sondern auch die Merkfähigkeit seines Kaders.

Trotz der einzigartigen Hintergrundgeschichte von Wuyang zeigen sich viele Spieler enttäuscht über diesen neuen Ansatz. Ein Benutzer namens Aciduh brachte es in den offiziellen Blizzard-Foren auf den Punkt:

„Wir alle lieben diese skurrilen Charaktere. Sie machten Overwatch zu dem, was es früher war: ein Spiel mit Humor, Immersion und Persönlichkeiten.“

Die Herausforderung für die Autoren von Overwatch

Wie sollten die Autoren von Overwatch mit schrägen Charakteren umgehen? Lead Narrative Designer Joshi Zhang erklärte die Philosophie hinter Wuyangs Geschichte. Er betonte, wie persönlich die Gestaltung für ihn war. Diese menschlichen und nachvollziehbaren Charaktere sind zwar einfach zu gestalten, aber für ein Spiel, dessen Charaktere immer etwas abseits des „Realistischen“ waren, scheint dies nicht der richtige narrative Weg zu sein.

Fans äußern ihre Bedenken, dass Blizzard mit der Entscheidung für „normalere“ Charaktere zugibt, dass es dem Team an der Fähigkeit fehlt, überzeugende, aber unkonventionelle Charaktere zu schaffen. Die Community fragt sich, ob diese Designphilosophie die richtige Entscheidung für die Zukunft von Overwatch 2 ist. Was denkst du über diese Veränderung? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!