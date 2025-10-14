Overwatch 2: Hol dir exklusive Halloween-Drops mit Twitch-Streams bis Nov 2025

Overwatch 2 hat mit der Einführung von Season 19 eine neue Welle von Twitch-Drops gestartet. Diese Saison bringt einen Hauch von Halloween mit sich und bietet dir die Möglichkeit, exklusive Items zu ergattern, indem du Streams auf Twitch ansiehst. Zu den Belohnungen zählen der Fenrir Unchained Spray für Reaper, die Nightshade Sombra Namenskarte sowie zwei kostenlose Lootboxen.

Wie funktionieren die Overwatch 2 Twitch-Drops?

Wie erhältst du die Twitch-Drops? Um die Belohnungen zu verdienen, musst du bis zum 9. November 2025 bis zu 10 Stunden lang irgendeinen Overwatch 2-Streamer auf Twitch ansehen. Die Belohnungen werden automatisch deinem verbundenen Konto hinzugefügt, sobald du die Anforderungen erfüllt hast.

Die Verteilung der Belohnungen erfolgt gestaffelt: Nach einer Stunde erhältst du den Fenrir Unchained Reaper Spray, nach drei Stunden die Nightshade Sombra Namenskarte. Sechs Stunden Streaming belohnen dich mit einer normalen Lootbox, und nach zehn Stunden kannst du eine epische Lootbox in deinem Inventar begrüßen.

Neue Inhalte und Belohnungen in Season 19

Was bietet die neue Saison? Season 19 bringt nicht nur die Twitch-Drops, sondern auch eine Vielzahl neuer Inhalte. Der Halloween-Themenfokus bietet das Haunted Masquerade Spielmodus, drei neue Helden im Stadion und einen erfrischten Battle Pass, der mit neuen Heldenkostümen, Emotes, Siegesposen und anderen Sammlerstücken gefüllt ist.

Darüber hinaus gibt es in dieser Saison zwei neue mythische Helden-Skins: Divine Druid Lifeweaver und Cyber Fuel Junkrat. Mit einer Auswahl an Archangel-Skins im Shop und weiteren Skins, die von japanischer Folklore inspiriert sind, steht dir eine breite Palette neuer Kosmetika zur Verfügung.

Verfügbarkeit und frühere Skins

Wie sieht es mit älteren Skins aus? Die Nightshade Sombra und Fenrir Reaper Skins wurden ursprünglich in den Seasons 13 und 14 eingeführt und waren Teil eines saisonalen 10-Euro-Starterpakets. Aktuell sind diese Skins nicht im Heldenkatalog von Overwatch 2 erhältlich. Wenn du darauf hoffst, diese Skins zu sammeln, die zu den neuen Twitch-Drop-Belohnungen passen, musst du auf ihre Wiederverfügbarkeit im Shop warten oder die Lootboxen nutzen.

Die Rückkehr der Lootboxen in Overwatch 2 gibt dir eine weitere Chance, diese und viele andere Skins zu ergattern. Der Season 19 Battle Pass ist ebenfalls prall gefüllt mit Halloween-Skins, darunter Mermonster Wuyang, Cursed Forest Echo und ein Piratenkapitän Reinhardt.

Fazit

Die neue Saison von Overwatch 2 bietet viele spannende Inhalte und Gelegenheiten, deine Sammlung zu erweitern. Ob du ein Fan von thematischen Skins bist oder einfach nur nach neuen Herausforderungen suchst, Season 19 hat für jeden etwas zu bieten. Lass dir die Chance nicht entgehen, diese exklusiven Twitch-Drops zu sichern!

Was denkst du über die neuen Twitch-Drops und Inhalte in Season 19? Teile deine Meinung in den Kommentaren!