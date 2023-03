One Piece on Ice wird den Alabasta-Arc nacherzählen

Mit One Piece on Ice begeben sich Ruffy und die Strohhutbande aus der Anime-Serie One Piece zum ersten Mal auf die Kufen. Die Verantwortlichen hinter der Eis-Show haben nun weitere Details zum Event bekannt gegeben. So wissen wir nun, wo die Show aufgeführt wird und welche Inhalte gezeigt werden.

One Piece on Ice: Alabasta steht im Mittelpunkt

Auf einem ersten Teaser-Bild zu Ruffy zu sehen, wie er sich auf Schlittschuhen durch die Gegend schwingt. Er ist von Sandwolken umgeben. Obwohl es auf’s Eis geht, scheint sich die Show in einer Wüstenregion abzuspielen.

Und tatsächlich: „One Piece on Ice“ wird die Geschichte aus dem Alabasta-Arc nacherzählen. Das bedeutet, dass höchstwahrscheinlich Prinzessin Vivi und Sir Crocodile als Charaktere in der Eis-Show vorkommen werden.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Wann und wo findet die Show statt? „One Piece on Ice“ wird im August 2023 in Yokohama (Japan) aufgeführt. Im September 2023 zieht die Show nach Nagoya (Japan) weiter und wird dort aufgeführt. Vermutlich wird die Show nur in Japan abgehalten und schafft es nicht bis nach Deutschland.

Was passiert im Alabasta-Arc? In der Wüstenregion versuchen Ruffy und seine Kameraden, Prinzessin Vivi zu unterstützen. Die Rebellenarmee plant nämlich eine Revolution und geht dabei gewaltsam gegen den Staat vor.

©Toei Animation Co., Ltd. ©Eiichiro Oda/Shueisha

Doch im Hintergrund zieht niemand Geringeres als Sir Crocodile die Fäden. Er hat von der Sand-Frucht gegessen und kann seinen Körper deshalb in Sand verwandeln. Außerdem ist er in der Lage, neuen Sand zu produzieren und damit beispielsweise Sandstürme zu erzeugen.

Weitere One Piece-Projekte in Arbeit

Weitere Informationen zur Eis-Show werden wohl in den kommenden Wochen folgen. In der Zwischenzeit könnte es ebenso Neuigkeiten zur Netflix-Serie geben. Da die Realverfilmung die Anfänge der Strohhutpirat*innen nacherzählt, könnte es sein, dass hier ebenfalls in einer der kommenden Staffeln Prinzessin Vivi zu sehen sein wird.

Allerdings ist bislang noch nicht bekannt, ob die Serie es über eine Staffel hinausschaffen wird. Womöglich will Netflix erst einmal abwarten, wie erfolgreich die Serie sein wird.