Mit One Piece on Ice kommt eine neue Veranstaltung zum Manga-Hit

Vermutlich wird es die Eis-Show allerdings nur in Japan geben. Solltet ihr also einen Besuch dort planen und großer Fan von „One Piece“ sein, dürft ihr euch die Show nicht entgehen lassen.

Sollten neue Infos zur Eis-Show durchsickern, so werden wir es euch wissen lassen. Passend zur Ankündigung haben die Macher von „One Piece“ eigene Accounts in den sozialen Medien erstellt, die nur über die Eis-Show informieren.

Erst im letzten Jahr konnten „One Piece“-Fans den Kinofilm One Piece Film: Red erleben. Auch hierfür hat Oda sich eine eigene Story ausgedacht. Mit Sängerin Uta gibt es sogar eine eigens für den Film entworfene Figur, die als Ziehtochter von Shanks in die Lore eingebunden wurde.

Aktuell haben Fans von One Piece allen Grund zur Freude. Der Manga- und Anime-Hit bekommt nicht nur eine eigene Real-Serie auf Netflix , sondern nun auch eine Eis-Show namens One Piece on Ice . Auf der offiziellen Webseite kündigten die Verantwortlichen nämlich an, dass es für Ruffy und seine Kameraden nun auf die Schlittschuhe geht.

