One Piece auf Netflix: Darum trägt Ruffy keine Sandalen

One Piece kommt als Netflix-Serie mit echten Schauspieler*innen auf uns zu. Darin tauchen natürlich auch Monkey D. Ruffy und der Rest der Strohhutpiratenbande auf. Aber der Haupt-Charakter trägt auf einem der ersten Bilder zur Verfilmung nicht seine kultigen Sandalen. Wieso das so ist, erklärt Schauspiel-Kollegin Emily Rudd.

Ruffy hat in der One Piece-Serie von Netflix keine Sandalen an

Darum geht’s: Netflix arbeitet schon seit Längerem an einer Realfilm-Adaption des One Piece-Mangas und -Animes. Die nimmt nun immer mehr Form an und vor Kurzem wurden erste Bilder dazu und ein Poster veröffentlicht.

Auf einem der Bilder sind die bekanntesten Strohhutpiraten von hinten in ihren klassischen Klamotten zu sehen. Sie stehen am Strand vor ihrem Schiff, ihre Gesichter sind nicht zu erkennen.

Dafür aber die Schuhe! Und da ist es beinharten „One Piece“-Fans natürlich sofort aufgefallen, dass Monkey D. Ruffy, seines Zeichens Kapitän der Strohhutpiraten, auf einmal plötzlich festes Schuhwerk trägt.

Die Fans haben sich darüber selbstverständlich ziemlich gewundert und das Ganze hat für entsprechende Debatten und auch ein wenig Kritik gesorgt. Bis sich jetzt Kollegin Emily Rudd (Nami) zu Wort meldet.

Das ist der Grund: Er ist eigentlich ganz simpel und hat mit den Stunts sowie der Sicherheit der Schauspieler*innen bei der Arbeit zu tun. Emily Rudd schreibt auf Instagram Folgendes:

„Alle von uns haben so viel von unseren Stunt-Arbeiten selbst gemacht, wie wir durften (und wenn nicht, war das normalerweise wegen der Sicherheit, und das ist dann, wo unser unglaubliches und übertalentiertes Stuntteam ins Spiel gekommen ist). Sandalen sind unglücklicherweise nicht das sicherste Schuhwerk, um darin Stunts zu drehen und wir wollten nicht, dass ihr etwas von der großartigen Arbeit verpasst, die Iñaki Godoy leisten kann und geleistet hat.“

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Wann kommt One Piece dann auf Netflix? Noch dieses Jahr. Auf der offiziellen Netflix-Seite, auf der ihr euch für „One Piece“ jetzt schon eine Erinnerung einrichten könnt, steht „2023 werden die Segel gesetzt“. Sonst leider aber noch nichts, der genaue Termin wurde also leider noch nicht veröffentlicht.

Wer spielt wen? Wenn ihr wissen wollt, welche Schauspieler*innen die einzelnen Rollen in der Realfilm Adaption übernehmen, findet ihr hier alle Infos zum One Piece-Cast.

Was sagt ihr zu der Begründung? Findet ihr das okay, wenn Ruffy deshalb keine Sandalen trägt – oder vielleicht sogar besser? Schreibt es uns in die Kommentare.