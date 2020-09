Das letzte Manga-Kapitel zu One Piece hat bereits angekündigt, dass es von nun an wild zur Sache gehen wird und tatsächlich kann Kapitel 990, das jüngst veröffentlicht wurde, mit diesen Erwartungen mithalten. Aber es gibt auch einen Wermutstropfen, denn die Fantheorie, die es über Lorenor Zorro gab, wurde nun als Irrtum entlarvt. Was sonst noch im Manga passiert ist erfahrt ihr in unserer kurzen Rückschau.

One Piece: Was in Manga-Kapitel 990 passiert!

Nachdem die Kaiserin Big Mom im letzten Kapitel weggeschleudert wurde, wird nun aufgelöst, welche Konsequenzen diese Tat hat. Durch die Zerstörung, die das Aufeinandertreffen mit Linlin angerichtet hat, wurde Sasaki befreit, der zuvor von Kyoshiro verraten und an den Heiligen Baum gekettet wurde. Nun möchte sich der Star der 100-Bestien-Piratenbande natürlich für diese Tat rächen.

Derweil wütet auf dem Dach noch immer der Kampf gegen Kaido höchstpersönlich, nur, dass sich der Kaiser aus der Schlacht heraushält und die Auseinandersetzung seiner Katastrophe Jack und dessen Gefolge überlässt. Die Akazaya haben sich ebenfalls noch nicht in das Geschehen eingemischt, doch als Kinemon sieht, wie schwer die Minks mit dem Nutzer der Elefanten-Frucht, Modell: Mammut, zu kämpfen haben und welche Verluste sie erleiden müssen, will er sein Schwert ziehen.

Inuarashi und Nekomamushi, die ebenfalls ihre Sulong-Form angenommen haben, halten ihn jedoch auf und wollen sich persönlich um Jack kümmern. Unterdessen spricht King im Inneren des Schlosses via Teleschnecke mit den Fliegenden Sechs und unterrichtet diese davon, dass der interne Wettstreit um die Position einer Katastrophe abgeblasen wurde und sich alle Kräfte stattdessen darauf konzentrieren sollen, die Strohhüte und ihre Verbündeten aufzuhalten.

One Piece: Die falsche Fantheorie über Zorro

Eine der Fliegenden Sechs, X Drake, befindet sich aktuell bei Basil Hawkins, der sich anscheinend von seiner Niederlage gegen Trafalgar Law erholt hat. Drake, der bekannterweise ein Spion der Marine ist, lässt Hawkins wissen, dass nun ein guter Zeitpunkt wäre, die Piratenbande von Kaido zu verraten und zu verschwinden. Hawkins zeigt sich ungläubig darüber, dass Drake ihn einfach gehen lassen würde.

Gleichzeitig befragt er die Karten zu dem Schicksal von einem nicht weiter benannten Mann, über den Drake und er zuvor gesprochen haben. Die Chance dieses Mannes, am nächsten Tag noch am Leben zu sein, beträgt gerade einmal 1%. Da tritt Who´s Who auf den Plan und bittet Drake, ihn zu begleiten, da er vorhabe, das Getümmel zu nutzen und Queen zu töten. Drake zeigt sich von der Idee nicht begeistert, begleitet den Piraten aber trotzdem.

Die Ereignisse schwenken zurück zu der Schlacht auf dem Hauptplatz, wo die Yakuza gerade ihr Bestes geben, um sowohl die 100-Bestien-Piraten als auch die Oniwabanshu und Mimawariguma zu bekämpfen, damit die Strohhüte ihre Kräfte nicht verschwenden müssen. Als die riesigen Numbers sich in das Geschehen einmischen, muss jedoch trotzdem Zorro ran, um die Attacke eines solchen Riesen abzuwehren.

In diesem Moment kann man auch gut sehen, dass Zorro seine Schwerter wieder wie gewohnt auf der rechten Seite trägt und die Theorie, dass er dies bisher nur getan hat, weil er seine Gegner in der Neuen Welt nicht ernst genommen hat, falsch ist. Warum er im vorangegangenen Kapitel die Schwerter auf der linken Hüftseite getragen hat, ist unbekannt, aber vielleicht handelt es sich dabei einfach nur um einen Fehler einer der Zeichner.

One Piece: Drakes Schicksal

So oder so kann Zorro die Keule eines der Numbers mit Leichtigkeit zerteilen. Ruffy setzt sich währenddessen in Bewegung, die anderen Numbers anzugreifen und erinnert sich dabei daran, dass sie gegen Oz noch gemeinsam kämpfen mussten, nun aber ein Nakama ausreichen würde, um einen solchen Gegner in die Knie zu zwingen. Er wechselt in Gear 4 und setzt zur Gum-Gum-Kong-Gun an.

Gleichzeitig befindet sich Drake nun zusammen mit Who´s Who, Hawkins und Queen im Obergeschoss und muss erkennen, dass er es gewesen ist, den die anderen die ganze Zeit über töten wollten, da Queen erfahren hat, dass es Drake war, der Law aus Hawkins Gefangenschaft befreit hat. Drake weigert sich, Queen irgendwas über sich zu verraten und nutzt stattdessen die erste Chance die er kriegen kann, um durch die Wand in Richtung des Platzes zu springen.

Im Fall fragt sich Drake, welche Möglichkeiten er jetzt noch hat, als er Ruffy erblickt, wie dieser auf zwei der Numbers zurast. Kurzerhand entschließt sich der Marinesoldat, den zweiten der Numbers mit seiner Attacke X Calibur anzugreifen. Beide Attacken schlagen verheerend ein und bringen die zwei Riesen sofort zu Fall. Da er nun enttarnt ist, bittet Drake den Strohhut, mit ihm gemeinsam kämpfen zu dürfen.