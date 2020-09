Mangaka Eiichiro Oda ist bei seinen Fans dafür bekannt, dass er gerne bestimmte Details in die Handlung von One Piece einbaut, lange bevor diese relevant werden. Manche Hinweise dieser Art sind nur Fanservice, andere haben eine tiefere Bedeutung und wieder andere ebnen den Weg für unglaubliche Wendungen. In Manga-Kapitel 989 haben Fans jetzt ein solches Detail erspäht und dessen potenzielle Bedeutung ändert alles.

One Piece: Ein kleines Detail in Kapitel 989

Vergangene Woche kam Manga-Kapitel 989 zu One Piece auf den Markt und es zeigt die Strohhut-Piratenbande, wie sie Kaidos und Big Moms Untergebenen ordentlich Feuer macht. Vor allen Dingen Kaiserin Charlotte Linlin bekam deutlich mehr ab, als sie gewöhnt sein dürfte, doch auch die anderen Piraten haben richtige Probleme mit Ruffys Nakama.

One Piece: Erster Blick auf das Spin-off mit Ace

Gerade die letzte Seite des Manga konnte Fans zu Jubelrufen verleiten, waren die Strohhüte hier doch das erste Mal seit langer Zeit wieder komplett vereint zu sehen. Und obwohl die Szene sicherlich das Potenzial für Gänsehaut hat, ist es doch ein kleines Detail über Lorenor Zorro, das die Massen aktuell in Aufruhr versetzt. Um genau zu sein geht es um die Art, wie der ehemalige Piratenjäger seine Schwerter trägt.

Wie Fans nämlich herausgefunden haben, trug Zorro seine Waffen seit seiner Ankunft in der Neuen Welt immer an der rechten Hüfte und erst jetzt, im großen Kampf gegen Kaido und seine Schergen, hat sich dies geändert und Zorro hat die Schwerter auf die linke Hüftseite versetzt. Warum das so ist, konnte User porterpeak aufklären, der auf Reddit die passende Antwort parat hatte.

Laut ihm schreibt der Weg der Samurai nämlich vor, dass ein Krieger seine Schwerter auf der linken Hüftseite tragen muss, ungeachtet davon, welche Hand seine führende ist. Sie auf der linken Seite zu tragen bedeutet, dass der Samurai bereit für den Kampf ist, während das Tragen auf der rechten Seite andeutet, dass er nicht mit einer Auseinandersetzung rechnet.

One Piece: Was dürfen wir von Manga-Kapitel 1.000 erwarten?

One Piece: Hat Zorro seine Kräfte zurückgehalten?

Dieses kleine, vielleicht unwichtig erscheinende Detail ist deswegen für viele so spannend, weil es andeutet, dass Zorro seine Gegner in der Neuen Welt bisher nicht ernst genommen hat und bis zur Wa No Kuni Arc nicht davon überzeugt war, dass ein Widersacher es wert war, seine volle Stärke zu Gesicht zu bekommen.

Nun befinden sich die Strohhüte jedoch im Kampf gegen gleich zwei Kaiser und ihre ebenfalls nicht zu unterschätzenden Gefolgsleute. Sollte Zorro sich bisher also tatsächlich zurückgehalten haben, ist dies wohl der richtige Zeitpunkt, um endlich Vollgas zu geben. Sofern die Theorie den Nagel auf den Kopf getroffen hat, sehen wir also schon bald, was Mihawk seinem Schüler so alles beigebracht hat.

© Eiichiro Oda/Shueisha

Natürlich wirft dieser Umstand auch die Frage auf, von welchem Strohhut wir bisher überhaupt 100% zu sehen bekommen haben, seit diese die Neue Welt betreten haben. Zwar gehen viele davon aus, dass wir Ruffys Kräfte bereits zur Gänze gesehen haben und dieser seine Schlagkraft wie zuvor auch auf der Reise steigert, doch bei den anderen kann man sich da nicht so sicher sein, da sie bisher allesamt noch nicht an ihre Grenzen gebracht wurden.