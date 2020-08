Bereits im letzten Manga-Kapitel von One Piece konnte vermutet werden, dass auf den Kaiser Kaido schwere Zeiten zukommen. Schließlich haben es die neun Mitglieder der Akazaya geschafft, zu ihm durchzudringen und einen entscheidenden Schlag gelandet. In Manga- Kapitel 987 erfahren wir unter anderem, wie es mit dieser Konfrontation weitergeht, Ruffy und Big Mom treffen seit der Whole Cake Island Arc zum ersten Mal wieder aufeinander und ein geheimer Plan der Minks wird zum Erfolg.

One Piece, 987: Kaidos schwere Wunden

Das 987. Manga-Kapitel von One Piece kommt ohne Cover-Story daher und beginnt mit einer Rückblende. Kaido, der im letzten Kapitel von den Neun Männern mit den roten Schwertscheiden angegriffen und teils durchbohrt wurde, erinnert sich daran, wie ihm Oden einst eine schwere Wunde zufügen konnte und wie der Adelige sich später für seine Gefolgschaft geopfert hat. Und vor allem erinnert er sich an Kouzukis letzte Worte, bevor der Kaiser ihn getötet hat.

Zurück in der Gegenwart fällt Kaido noch immer vom Balkon und wird in der Luft von Kinemon und seinen Kameraden an verschiedenen Stellen mit Schwertern durchbohrt. Die Wunde, die ihm einst von Oden zugefügt wurde, schmerzt wieder auf und vor den Augen seiner Piratenbande muss Kaido, die stärkste Kreatur der Welt, vor Schmerz aufheulen. Die Wucht, mit welcher die Akazaya und der Kaiser auf den Boden aufkommen, ist so groß, dass sie diesen durchbrechen.

Kaum hat Kaido das erste Mal seit Beginn der Wa No Kuni Arc ernsthafte Probleme, geben sich auch andere Verbündete des Angriffs zu erkennen, indem sie ihre Tarnung ablegen. Inmitten dieses Tumults drängt Yamato darauf, dass sie und Ruffy die Chance nutzen sollten und ihren Vater besiegen müssen, solange dieser im Nachteil ist. Big Mom zeigt sich von den Ereignissen unbeeindruckt und fragt wenig besorgt, ob Kaido gestorben sei.

Der nächste Schock für die 100-Bestien-Piratenbande kommt in Form von Kaidos Tochter. Während diese nämlich erneut auf Ulti trifft, die Ruffy als die Kopfnuss-Frau erkennt, erläutern die Anhänger des Kaiser, was gerade passiert ist und hoffen darauf, dass Yamato sie nun unterstützt. Diese zeigt sich daran jedoch kein bisschen interessiert, verkündet, dass sie nicht mehr ihre Verbündete sei und dass es sie nicht stören würde, wenn ihr Vater nun stirbt.

One Piece, 987: Ruffys Kriegserklärung

Während es zwischen Ulti und Yamato zum Schlagabtausch kommt, entdeckt Big Mom den Strohhut in der Menge und wird daraufhin fuchsteufelswild. Carrot und Nami, die noch immer von den Homies der Kaiserin gefangen gehalten wurden, nutzen deren Unachtsamkeit aus und befreien sich. Gleichzeitig, eine Etage tiefer, spricht Kaido, der sich auf Knien befindet und auf seiner Waffe abstützen muss, mit den Neun Schwertscheiden.

Er gibt an, dass er nun endlich verstehe, wie die Akazaya sich seinem Blick stets entziehen konnten und sieht die Verbindung zu der Strohhut-Piratenbande. Daraufhin warnt er seine Gegner, dass die Strohhüte sie aufgeben würden, sobald er die Schwertscheiden besiegt habe. Dies sieht Kinemon als Beleidigung, da er davon überzeugt ist, dass Ruffy eines Tages der Mann sein wird, der an der Spitze der Weltmeere steht und dieser selbst dann bleiben würde, wenn seine Verbündeten gestorben sind.

Szenenwechsel. Big Mom steht Ruffy gegenüber und fordert zu erfahren, warum dieser nach Wano gekommen ist und er solle sich hüten zu behaupten, dass er einfach nur Kaido besiegen will. Ruffy verneint diese Annahme und schmettert der Kaiserin lauthals entgegen, dass er einfach allen in den Hintern treten wolle und deswegen auch allen Anwesenden den Krieg erklärt, also sowohl Kaido als auch Big Mom.

One Piece, 987: Der geheime Plan der Mink-Krieger

Über diese mutige Kriegserklärung können Big Mom und Queen nur lachen. Zumindest so lange, bis sich die Armee des Strohhuts nicht als ein paar Hunderte, sondern ein paar Tausende herausstellt. Dazu gehören die Samurai, die in der Blumenhauptstadt gefangen waren und Kid, Zorro und die Gefangenen von Udon und sogar Trafalgar Law, der mit weiteren Verbündeten auf dem Hauptplatz eintrifft.

Außerdem kommen just in diesem Moment Marco der Phönix und Charlotte Perospero durch das Haupttor. Während die Feinde von Kaido und Big Mom voller Mut sind und den Kampf bejubeln, verwandelt sich der Kaiser in seine Drachenform und droht damit, allen die stärkste Kraft auf der Welt zu präsentieren. Zusammen mit seinen Feinden, die sich an ihm festkrallen, fliegt er auf die Spitze der Kuppel.

Siegessicher verkündet Kaido, dass er nun wieder nüchtern sei und der Ort genügend Platz bieten würde, damit sich alle gegenseitig töten können. Unerwartet tritt Nekomamushi an den Kaiser heran und gibt diesem zu bedenken, dass es einen Grund gibt, warum Mink-Krieger vor Ort sind. Es ist Nacht, der Himmel ist klar und der Mond strahlt in seiner vollen Pracht.

Das Gesicht des Wächter des Wal-Waldes wird in Schatten gehüllt und der Mink setzt ein grausames Lächeln auf, das an die Grinsekatze aus Alice im Wunderland erinnert. Es wird stark impliziert, dass die anwesenden Mink-Krieger nun ihre Sulong-Form annehmen werden. Ob dies so ist, erfahren wir aber erst im nächsten Manga-Kapitel 988 von One Piece.