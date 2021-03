Kapitel 1008 des weltweit überaus erfolgreichen Manga One Piece trägt den Namen Ashura Doji, Anführer der Atama-Bergbanditen und wie ihr euch sicher denken könnt, spielt das Mitglied der Neun Akazaya dieses Mal eine wichtige Rolle in der Handlung. Aber auch der Verräter Kanjuro tritt wieder in Aktion und Kaiser Kaido präsentiert sich endlich in seiner zuvor nie gesehenen Drachen-Mensch-Form.

One Piece: Was passiert in Manga-Kapitel 1008?

Im Lagerraum hinter dem Festungsturm trauen die Männer mit den roten Schwertscheiden ihren Augen kaum, schließlich steht völlig unerwartet ihr geliebter, aber bereits vor Jahren verstorbener Freund, Kamerad und Anführer Lord Oden vor ihnen. Die Samurai sind vor Glück zu Tränen gerührt, als Oden ihnen erklärt, dass Tokis Kräfte ihm ermöglicht haben, in die Zukunft zu reisen, um seinen Verbündeten im Kampf gegen Kaido beizustehen.

Doch Ashura Doji, ehemaliger Anführer der Atamayama-Diebesbande, traut dem Braten nicht und gibt zu bedenken, dass es ein Fakt ist, dass man mit Tokis Kraft nicht in die Vergangenheit reisen kann. Da Oden damals aber hundertprozentig gestorben ist, ist es demnach völlig unmöglich, dass die Person vor ihnen ihr geliebter Lord sein kann. Zum Beweis greift er den Hochstapler mit seinem Schwert an, der trotz schwerer Verletzung nicht einmal blutet.

Zwar ist nun klar, dass es sich bei diesem Oden lediglich um eine Zeichnung von Kanjuro handelt, doch bezahlt Ashura diesen Beweis teuer, wird er doch ohne Umschweife von dem Schwert des Betrügers aufgespießt. Während die Akazaya dem Zorn verfallen, gibt Kanjuro aus der Ferne zu verstehen, dass er so schwer verletzt sei, dass er bald sterben würde, doch zuvor wolle er einen Dolch in das Herz des Kozuki Clans stoßen. Damit ist den Anwesenden sofort klar, dass Momonosuke in höchster Gefahr schwebt.

One Piece: Jacks Rückkehr

Doch damit ist der Ärger in diesem Manga-Kapitel von One Piece noch längst nicht an seinem Höhepunkt angekommen. Während die Samurai darüber nachdenken, wie sie nun weiter vorgehen sollen, entzündet der falsche Oden eine Sprengladung, die an seinem Körper befestigt ist, und stürmt auf seine Feinde zu. Mit letzter Kraft schafft es Ashura, Kanjuros Zeichnung zu packen und mit ihr nach draußen zu stürmen, wo er schließlich zum Entsetzen seiner Kameraden in einer enormen Explosion verschwindet.

Zu allem Überfluss bleibt den Akazaya keine Zeit, ihren Freund zu betrauern oder eine Taktik auszuarbeiten, da schon direkt im Anschluss die Katastrophe Jack durch die Wand bricht, fest entschlossen, die Samurai auszulöschen. Da anscheinend schon viele Untergebene von Inuarashi und Nekomamushi bei dem Versuch Jack aufzuhalten besiegt wurden, stellt sich der Hunde-Mink alleine dem Fischmenschen entgegen, der auch als Die Dürre bekannt ist.

Während sich Jack im Vorteil sieht, da es im Inneren der Anlage kein Mondlicht gibt, sieht Inuarashi sich selbst überlegen, schließlich kann sich sein Gegner dieses Mal nicht auf Giftgas verlassen, das seinen Gegner schwächt. Währenddessen sieht man, dass Kurozumi Orochi überlebt hat, was er wahrscheinlich seiner besonderen Teufelsfrucht zu verdanken hat. Dem Wahnsinn verfallen legt dieser Feuer im ganzen Schloss und schwört, sich an Kaido für dessen Verrat zu rächen.

One Piece: Kaidos Drachen-Mensch-Form

Im gleichen Zeitraum wie die oben beschriebenen Ereignisse flüchten Shinobu, Kaidos Tochter Yamato und Momonosuke noch immer vor denen, die den jungen Lord töten wollen. Odens Sohn verrät, dass er seine Verwandlung in einen Drachen mittlerweile etwas besser beherrscht und nicht mehr urplötzlich zum Monster wird, nur weil er sich fürchtet oder erschrocken wurde. Doch viel spannender dürfte sein, dass Momonosuke genau weiß, wie es Ruffy und den anderen geht, obwohl er die ganze Zeit bei Yamato war.

Auf der Schädelkuppe ist der Kampf gegen Big Mom und Kaido noch immer im vollen Gang und die Verbündeten gestehen sich langsam aber sicher ein, dass sie gegen zwei Kaiser auf einmal keine Chance haben. Lediglich Ruffy ist davon überzeugt, dass ihre Angriffe eine Wirkung haben müssten, auch wenn dies nicht auf den ersten Blick zu sehen sei. Trafalgar Law gibt jedoch trotzdem an, dass man die beiden Yonko trennen müsse, um die Siegchancen zu erhöhen.

Kaido hat mittlerweile seine Drachen-Mensch-Form angenommen und steht den Verbündeten des Strohhuts zusammen mit Big Mom gegenüber. Nachdem Kid aussagt, dass ein Kampf gegen die beiden die reinste Hölle sei, bemerkt Ruffy, dass er in dem Fall keine Probleme sehen würde, da er schon mehrfach durch die Hölle gegangen sei. Kaido sieht den eisernen Blicks des Gummimanns und spricht ihm seinen Respekt dafür aus, dass er niemals sein Feuer zu verlieren scheint.

