One Piece: Verwelkt Hyogoro, die Blume? – Manga-Kapitel 1006

Jüngst wurde in der Weekly Shonen Jump Manga-Kapitel 1006 zu One Piece vorgestellt. Das Kapitel wurde unter dem Namen Der ehrenwerte Hyogoro, die Blume veröffentlicht und dort steht dieses Mal, wie könnte es bei dem Namen anders sein, der ehemalige Yakuza-Boss im Mittelpunkt der Ereignisse. Doch auch andere Kämpfe befinden sich in der heißen Phase und einer davon ist sogar schon vorbei …

One Piece: Was passiert in Manga-Kapitel 1006?

Manga-Kapitel 1006 setzt genau dort an, wo das Vorangegangene zum Ende gefunden hat, also mit der Flucht von Momonosuke, Yamato und Shinobu aus dem verbotenen Lagerraum. Die beiden Frauen, die den Sohn von Oden unter Yamatos Kleidung versteckt halten, kämpfen sich den Weg gegen unzählige Gegner frei, während sie von Kaidos Spionen beobachtet werden. Die Übertragungen, wo sich die Flüchtenden befinden, sind im ganzen Schloss zu hören.

So gelangen sie auch an die Ohren von Sanji, der sich von seiner unschönen Begegnung mit Black Maria erholt zu haben scheint und der nun unsicher ist, ob er zum Festungseingang laufen und Momonosuke unterstützen soll, oder ob er zum Festungsturm geht und dort den Akazaya beisteht, die schon in Kürze Besuch von einem sehr erbosten Jack bekommen werden. Während sich der Smutje noch überlegt, welchem Kampf er sich anschließt, ist die Auseinandersetzung zwischen Charlotte Perospero und Carrot bereits vorbei.

Der Hasen-Mink liegt besiegt am Boden, doch der älteste Sohn von Big Mom gesteht, dass der Kampf ganz anders ausgegangen wäre, wenn das Wetter mitgespielt hätte. Leider ist der Mond von Wolken bedeckt und Carrot hatte daher wohl keine Chance auf einen Sieg. Nach einigen verächtlichen Worten über Carrots Entschlossenheit, Pedro zu rächen, macht sich Perospero aus dem Staub. Dabei erwähnt er, dass er immer noch dagegen ist, sich den Bestien-Piraten anzuschließen, doch dass man den Anfängern zeigen müsse, was es heißt, ein Kaiser zu sein.

One Piece: Der Kampf in der Schädelkuppe

Während Chopper in Manga-Kapitel 1006 von One Piece verzweifelt versucht, dem Eisdämon-Virus zu widerstehen und gleichzeitig ein Gegenmittel für alle herzustellen, die ebenfalls drohen zu Eisdämonen zu werden, verzweifeln die Untergebenen von Scratchmen Apoo an der anscheinend unüberwindbaren Wand aus X Drake und Hyogoro, die es nicht zulassen, dass sich irgendwer dem Arzt der Strohut-Piratenbande nähert.

Der ehemalige Yakuza-Boss, der nun deutlich größer und stärker als zuvor aussieht, verrät, dass das Aussetzen des Viruses ihn an die Schwelle des Todes gebracht hat und dadurch eine schlummernde Stärke in ihm erwacht sei. Dies bedeute aber auch, dass er diese Kraft nur im Austausch für seine verbliebene Lebensenergie bekommen hat. Diesen Umstand möchte er nun nutzen, um die gegnerischen Hauptstreitkräfte zu besiegen.

Da Hyogoro weiß, dass er zu einem unbesiegbaren Monster wird, wenn das Virus ihn dahingerafft hat, befiehlt er den restlichen Yakuza, ihn zu töten, bevor dies passiert. Im gleichen Atemzug stellt er sich den Ex-Mimawarigumi entgegen und bekämpft sie mit seinem Einschwert-Blumenstil und der Attacke Fiery Hair´s Holy Light. Der alte Mann fragt sich, ob er in der Blüte seiner Kraft zusammen mit Oden eine Chance gehabt hätte, Kaido zu besiegen. Doch diese Zeit sei nun vorbei und in Ruffy habe er einen vielversprechenden Schüler gefunden.

One Piece: Marco gegen Queen und King

Queen beobachtet das Treiben von Hyogoro und will dem Ex-Yakuza mit seinem Laserstrahl Einhalt gebieten. Doch Marco kommt ihm mit dem Angriff Phoenix Brand dazwischen und erinnert die Katastrophe, dass er sein Gegner sei. Es kommt zu einem Schlagabtausch, dem sich auch King anschließt und Marco, der sich dabei sehr gut hält, muss zugeben, dass der Kampf gegen zwei Gegner, die zusammen über eine Milliarde Kopfgeld wert sind, sehr schwer ist. Trotzdem weicht er keinen Meter zurück und verpasst seinen Feinden ein paar ordentliche Treffer.

Wie lange das ehemalige Mitglied der Whitebeard-Piratenbande diese Auseinandersetzung aber noch durchhalten kann steht in den Sternen, denn Perospero nähert sich dem Kampfplatz und macht Anstalten, King und Queen beizustehen. Währenddessen haben die blauen Flammen von Marco kaum noch Wirkung auf die Opfer des Eisdämon-Virus und diese beginnen erneut sich zu verwandeln. Hyogoro akzeptiert sein Schicksal daraufhin und wartet darauf, dass ihn seine Untergebenen erschlagen.

Während sich die Blume langsam in einen Eisdämonen verwandelt und die Yakuza die Schwerter gegen ihren Boss erheben, lächelt er und gibt an, nichts mehr zu bereuen. Damit endet Manga-Kapitel 1006 von One Piece. Kapitel 1007 soll planmäßig am 14. März 2021 veröffentlicht werden.