Während sich der Manga zu One Piece bereits im Finale der Wa No Kuni Arc befindet, ist der Anime mit Folge 936 noch mittendrin. In Begreife – Ryuo, das Haki von Wa no Kuni erfahren Fans viele neue Dinge über den Clan der Kouzuki-Familie, was es mit Komurasaki auf sich hat und wie Zorros Suche nach den Neun Akazaya voran geht. Doch vor allen Dingen erfährt Ruffy, der Kapitän der Strohhut-Piratenbande, wie er eine besondere Form von Haki einsetzen kann.

One Piece: Ein neuer Name für Haki

Wie ihr euch vielleicht erinnert, wurde Monkey D. Ruffy von Kaido, einem der vier Kaiser der Meere, mit nur einem Schlag besiegt und in das Arbeitslager Udon gesteckt, wo er unter anderem den alten Mann Hyou kennengelernt hat. Seit Ruffy sich in dem Gefängnis befindet, versucht er herauszufinden, wie er sein Haki so verwenden kann, dass er einen Schlag aussendet, ohne den Gegner zu berühren. Ähnlich, wie wir es bereits bei Rayleigh und Sentoumaru gesehen haben.

Großvater Hyou überhörte bereits in der letzten Folge Ruffys Gemurmel und in Episode 936 spricht er den Strohhut endlich darauf an, kann mit seiner Erklärung jedoch nicht viel anfangen, da er den Begriff Haki noch nie zuvor gehört hat. Er nimmt an, dass es sich dabei um den ausländischen Begriff einer Fähigkeit handelt, die in Wano von Kriegern genutzt wird, um beispielsweise ein Schwert zu umhüllen.

Somit können selbst stumpfe Schwerter, die nicht einmal Papier zerschneiden könnten, in die Lage versetzt werden, Eisen zu durchtrennen. Zwar wird nicht ausdrücklich gesagt, wie Haki in Wa no Kuni bezeichnet wird, doch lässt der Name der Folge darauf schließen, dass es sich dabei um Ryuo handelt. In späteren Manga-Kapiteln wird dies auch bestätigt. Außerdem erfahren wir, dass es sich bei dem Opa in Wirklichkeit um Hyogoro handelt, der vor zwanzig Jahren zu den stärksten Kämpfern im Land gehörte.

One Piece: Ein neuer Lehrer für Ruffy

Um Ruffy zu zeigen, was es es mit der Wano-Version von Haki auf sich hat, braucht es eine kleine Demonstration und da kommen die beiden Mitglieder der 100-Bestien-Piratenbande, Madilloman und Alpacaman, gerade recht. Hyogoro stellt sich schützend vor Ruffy und bittet diesen, ihm zu sagen, aus welcher Richtung die Attacken kommen werden. Dank Ruffys Fähigkeit, Angriffe von Feinden vorauszusehen, ist die kein Problem und Hyogoro kann dem Angriff von Alpacaman ausweichen und zum Gegenschlag ansetzen.

Der alte Mann nutzt sein Rüstungshaki und lässt dadurch seinen Arm schwarz werden, doch endet seine Demonstration damit nicht. Stattdessen konzentriert er noch mehr Energie in seinem Arm und schafft exakt den Angriff, den Ruffy die ganze Zeit zu erlernen versucht. Mit nur einer Attacke, die den Gegner nicht einmal berührt, schafft es Hyogoro, Alpacaman zu besiegen. Großvater Hyou erklärt sich anschließend bereit, Ruffy zu trainieren.

Der Strohhut zeigt sich entsprechend begeistert von der Demonstration und will unbedingt, dass Hyogoro ihm diesen Angriff beibringt.

Anime-Episode 937 von One Piece wird übersetzt den Namen Tonoyasu! Der beliebteste Mensch von Ebisu tragen und planmäßig am 16. August 2020 veröffentlicht werden. Die neue Folge aus der Feder von Mangaka Eiichiro Oda wird sich dementsprechend verstärkt mit Shimotsuki Yasuie beschäftigen, dem ehemaligen Daimyo von Hakumai, einer Region von Wa no Kuni. Tonoyasu trug außerdem den Beinamen Igel-Yasu und war der Vater von Toko.