OD-Teaser: Kojima versteckt Geheimbotschaft, aber was bedeutet es?

Hideo Kojima arbeitet mit seinem Indie-Studio Kojima Productions aktuell an Death Stranding 2. Und so ganz nebenher hat der kreative Kopf auf der TGA 2023 ein weiteres Projekt angekündigt, worüber wir schon lange auf PlayCentral.de spekuliert haben: OD.

Der Teaser zum Spiel verrät uns den Cast. Es sind mehrere bekannte Schauspieler*innen an Bord, die in „OD“ mitwirken. Dazu zählen:

Sophia Lillis („Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves”)

(„Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves”) Hunter Schaffer („Euphoria”)

(„Euphoria”) Udo Kier („Flesh for Frankenstein”)

Sogar ein Gesicht aus Deutschland ist mit dabei, Udo Kier. Und um ihn geht es auch in der aktuellen Meldung.

Geheimbotschaft in OD-Teaser

In dem kleinen Teaser zu „OD“ hat Hideo Kojima eine Geheimbotschaft versteckt, wie wir es von ihm gewohnt sind.

Schaut euch einmal die Szenen mit Udo Kier ganz genau an. Dann fallen euch einige Ungereimtheiten auf. In einigen Frames wurden Buchstaben im Mund von Udo Kier verbaut. Aber was sind das für Buchstaben und was bedeuten sie?

Diese Buchstaben ergeben zusammengesetzt das Wort Atami. Das ist eine Stadt in Japan, die zur Präfektur Shizuoka gehört. Wenn man jetzt die Kanji-Schreibweise auf dieses Wort anwendet, ergeben sich zwei bemerkenswerte Einzelwörter:

静: quieto, silencioso (silent, quiet)

岡: colina (hill)

Im Mund von Udo Kier verstecken sich also die Wörter: Silent Hill.

Die Buchstaben wurden tatsächlich verbaut. © Kojima Productions

Ich habe mir den Trailer noch einmal ganz genau angesehen und kann den Fund tatsächlich bestätigen – auch wenn es recht schwierig ist, die Buchstaben zu finden, da sie wirklich nur in einzelnen Frames auftauchen, sind sie enthalten.

Was bedeutet das jetzt für OD?

Man könnte jetzt argumentieren, dass das lediglich eine kleine versteckte Anspielung auf Silent Hill ist. Aber dann müssten wir uns die Frage stelle: Warum sollte Hideo Kojima den Wortlaut Silent Hill so präzise in seinem Trailer verbauen respektive andeuten?

Hideo Kojima überlässt in der Regel nichts dem Zufall und so wissen wir, dass er uns etwas damit sagen möchte. Nur was?

Meiner Meinung nach gibt es zwei Möglichkeiten:

OD ist lediglich ein Projektname, der vollständige Name des Spiels wurde noch nicht enthüllt und OD ist eigentlich ein neues „Silent Hill“-Spiel. Das wäre vollkommen absurd, aber eben auch eine echte Überraschung. Und die zweite Möglichkeit, die ich für wahrscheinlicher halte, deutet indirekt an, dass wir es hier mit einem ähnlich schrecklichen Spiel zu tun bekommen werden, das Silent Hills hätte werden sollen. Ist OD also so etwas wie der spirituelle Nachfolger des nie erschienenen Silent Hills?

Im Preview Teaser von Silent Hills durften wir bereits in die tiefen Sphären eines Kojima-Horrors abtauchen. Und OD wird voraussichtlich eine ähnlich schreckliche Erfahrung bieten.

Aber ist es nur das? Oder steckt noch mehr dahinter? Was will Kojima-san uns mit der Andeutung sagen? Schreibt es doch gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns. Wir freuen uns über eure Gedanken.