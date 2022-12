Death Stranding 2: Hideo Kojima hat die Story wegen der Pandemie umgeschrieben

Bei den Gaming Awards wurde endlich gelüftet, woran Hideo Kojima die letzten Jahre gearbeitet hat. Death Stranding 2. Im Rahmen eines Interviews erzählt der japanische Spieleentwickler, warum er die Geschichte zum Nachfolger von Death Stranding noch mal angepasst hat.

Hideo Kojima will nicht wieder die Zukunft voraussagen

Hideo Kojima hat einen Ruf dafür, in seinen Spielen die Zukunft vorauszusagen. Fans sagen ihm nach, dass er schon in Metal Gear Solid 2 vorausgesagt hat, wie das Verbreiten von falschen Informationen zu einem Problem des Internets werden würde.

Im Interview zum Release des neuen „Death Stranding 2“-Trailers erzählt er scherzhaft, dass er nicht schon wieder die Zukunft voraussagen wollte und deswegen lieber die Geschichte zum Spiel noch mal angepasst hat.

Diese war nämlich eigentlich schon vor der Pandemie fertig gewesen. Was uns genau in „Death Stranding 2“ erwartet, verrät er noch nicht, er gibt aber an, dass er viel in den Trailer gesteckt hat und sich freut, wenn Fans darüber diskutieren und Details herauslesen.

Death Stranding 2 – Die Geschichte geht weiter

Im Trailer sehen wir Norman Reedus als Sam Porter Bridges wieder in Aktion. Auch der Antagonist Higgs Monaghan – der Mann mit der goldenen Maske – könnte wieder mit dabei sein und ist sowohl als Sänger als auch in den Credits zu sehen.

Kojima wäre nicht Kojima, wenn der Trailer nicht auch allerhand Fragen aufwerfen würde. Fest steht nur, dass die Geschichte am Ende des ersten Teils anknüpfen soll. Auch die Fragilen scheinen wieder sehr präsent zu sein.

Death Stranding wurde damals von den Fans sehr kontrovers aufgenommen. Während einige es als einzigartiges Meisterwerk gefeiert haben, waren andere stark irritiert vom sehr unüblichen Gameplay.

Da der Release-Trailer noch keine direkten Spielszenen zeigt, bleibt abzuwarten, wie sich das Gameplay von DS2 entwickeln wird. Wir sind jedenfalls sehr gespannt.

