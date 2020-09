Nvidia entschuldigt sich für Bots bei GeForce RTX 3080-Vorbestellung

Innerhalb weniger Sekunden war Nvidias neue GeForce RTX 3080 bereits ausverkauft. Damit lief es bei der innovativen Grafikkarte ähnlich wie bei der Vorbestellung der PlayStation 5, deren Preorder in Deutschland mitten in der Nacht startete und dennoch ziemlich schnell mit einem Sold Out endete.

Ebenso wie Sony hat sich Nvidia nun für die misslungene Vorbestellung entschuldigt und Besserung gelobt. Der katastrophal schnelle Abverkauf war nämlich nicht ausschließlich flinken Menschenhänden geschuldet, sondern eher einer schier endlosen Anzahl von Bots und Scalpern.

Nvidia sagt Sorry für den GeForce RTX 3080-Fail

Überall auf der Welt war die RTX 3080 am 17. September 2020 in Sekundenschnelle ausverkauft, menschliche Käufer hatten kaum eine Chance. Denn hauptsächlich waren Bots und Scalper unterwegs, deren Ziel es nicht war, den heimischen PC mit einem Upgrade auszustatten, sondern lächerlich hohe Umsätze durch den Wiederverkauf der GPU zu erzielen.

GeForce RTX 3080 Founders-Edition ausverkauft: Was kann die RTX 3080 von Asus?

Schon kurze Zeit nach dem großen Ausverkauf hat man die Grafikkarte der neuen RTX-Reihe deshalb für unverschämt hohe 10.000er-Beträge oder sogar unter gänzlich gefälschten Auktionen bei Ebay finden können. Und das, obwohl der Preis der Founders Edition bei nur 699 Euro liegt. Nvidia selbst hat die automatisierten Käufer und den allgemeinen Ansturm jedenfalls unterschätzt und entschuldigt sich für die frustrierende Aktion:

„Um Bots und Scalper im NVIDIA-Store zu stoppen, tun wir alles, was menschlich möglich ist, einschließlich der manuellen Überprüfung von Bestellungen, um diese Karten in die Hände legitimer Kunden zu bekommen. […] Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden für die Erfahrung heute Morgen.“

Was wird Nvidia nun tun? Mit weiteren Sicherheitsmaßnahmen wie einem CAPTCHA-Verfahren und geschützteren Servern möchte man den raffinierten Bots demnächst vorbeugen. Bei der neuen Verkaufswelle sollte der GPU-Entwickler damit etwas besser vorbereitet sein. Die Nachproduktion neuer RTX 3080 läuft ebenfalls und für den 24. September 2020 steht bereits der Verkauf der GeForce RTX 3090 in den Startlöchern.

Was ist mit Bots und Scalpern gemeint?

Kaufbots sich nichts anderes als automatisierte Einkäufer, die so programmiert worden sind, dass sie ohne weiteres Zutun das gewünschte Produkt mit Freischaltung, gerne auch in höheren Stückzahlen, direkt kaufen. Dieses Vorgehen tritt häufig in Kombination mit Scalpern auf. Sie betreiben Scalp Trading, das heißt, sie kaufen begehrte, teils limitierte Produkte und verkaufen sie dann schnellstmöglich auf diversen Handelsplattformen für ein Vielfaches des Originalpreises weiter.