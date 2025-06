Nintendo Switch 2 vorab erhältlich – Fans ohne Update frustriert

Die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 steht kurz bevor, doch einige Fans in bestimmten Regionen haben ihre Konsolen bereits vor dem offiziellen Erscheinungstermin erhalten. Obwohl dies normalerweise eine aufregende Nachricht wäre, ist die Freude dieses Mal etwas getrübt. Der Grund: Ohne das Day-One-Update sind physische Nintendo Switch-Spiele auf der Switch 2 nicht spielbar. Auch digitale Spiele können ohne dieses Update nicht über den Nintendo eShop heruntergeladen werden. Dies bedeutet, dass diejenigen, die ihre Konsole frühzeitig erhalten haben, vorerst nichts anderes spielen können als physische Spiele, die speziell für die Switch 2 erstellt wurden. Bedauerlicherweise sind diese Spiele jedoch nicht zeitgleich mit der Konsole versandt worden.

Frühe Lieferungen und ihre Folgen

Warum ist die frühe Lieferung der Switch 2 problematisch? Obwohl einige Spieler die Konsole bereits in den Händen halten, ist sie ohne das notwendige Update kaum zu gebrauchen. Die Möglichkeit, Spiele zu spielen, ist stark eingeschränkt, was die frühe Lieferung zu einem zwiespältigen Geschenk macht. Vor allem in den Vereinigten Staaten gibt es bisher keine Berichte über vorzeitige Lieferungen. Dort müssen sich die Fans noch bis zum offiziellen Erscheinungstermin gedulden.

In anderen Teilen der Welt sieht die Situation anders aus. Berichten zufolge haben Fans im Nahen Osten, speziell in Ländern wie Libanon und Dubai, die Konsole bereits erhalten. Auch in Russland und Hongkong gibt es Hinweise auf vorzeitige Lieferungen, wenn auch weniger überzeugend. Nintendo hat bislang keine Stellungnahme zu den frühen Lieferungen abgegeben, und es ist unwahrscheinlich, dass sich dies ändert, es sei denn, die Praxis weitet sich weiter aus.

Technische Details der Nintendo Switch 2

Was sind die herausragenden Merkmale der Nintendo Switch 2? Die Switch 2 bietet eine Reihe technischer Verbesserungen gegenüber ihrem Vorgänger. Neben einem größeren Display und mehr internem Speicher verfügt die Konsole über aktualisierte Controller. Sie unterstützt eine Auflösung von 1080p mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz im Handheld- oder Tischmodus und 4K bei 60 Bildern pro Sekunde im Dock-Modus. Diese Verbesserungen zielen darauf ab, Entwicklern mehr Leistung für ihre Spiele zu bieten.

Die Spiele sind sowohl physisch auf speziellen „Game-Key Cards“ als auch digital über den Nintendo eShop erhältlich. Interessanterweise enthalten einige dieser Karten keine Spieldaten und erfordern den Download der Inhalte. Die Switch 2 unterstützt weiterhin das Nintendo Switch Online-Abonnement für Multiplayer-Spiele und den Zugriff auf die Nintendo-Klassikersammlung.

Markteinführung und Preisgestaltung

Wie sieht die Preisgestaltung der Switch 2 aus? Die Nintendo Switch 2 wird am 5. Juni 2025 offiziell veröffentlicht, und die Vorbestellungen haben bereits im April begonnen. Nintendo hat jedoch Kritik für die Preisgestaltung geerntet, da die Switch 2 etwa 50 % teurer ist als das Original. Auch die Preise für die Spiele sind bis zu 33 % höher als bei den Vorgängern.

Für Fans, die auf die neue Konsole warten, bleibt die Hoffnung, dass alle notwendigen Updates rechtzeitig verfügbar sind, um das volle Potenzial der Switch 2 auszuschöpfen. Die Frage bleibt, ob Nintendo auf die frühen Lieferungen reagieren wird, um den betroffenen Fans entgegenzukommen.

Was denkst du über die frühe Lieferung der Nintendo Switch 2 in einigen Regionen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!