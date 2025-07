Nintendo Switch 2 – Legend of Zelda erhält wichtige Updates für bestes Spielerlebnis

Die Nintendo-Fans haben Grund zur Freude, denn sowohl Legend of Zelda: Breath of the Wild als auch Tears of the Kingdom erhalten seltene Updates, um auf der neuen Nintendo Switch 2 perfekt zu laufen. Diese Verbesserungen sind Teil von Nintendos Bestreben, sicherzustellen, dass ihre Erstveröffentlichungen optimal auf der neuen Konsole funktionieren. Zu den Spielen, die kürzlich Aktualisierungen erhielten, gehören auch Animal Crossing: New Horizons und Super Smash Bros: Ultimate. Jetzt hat Nintendo seine Aufmerksamkeit auf zwei seiner ikonischsten Titel gerichtet, um den Spielern die bestmögliche Erfahrung zu bieten.

Die neuen Verbesserungen für die Switch 2

Welche Änderungen bringt das Update mit sich? Beide Spiele, Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, haben nun Versionen, die speziell für die Switch 2 optimiert wurden. Diese Updates beheben insbesondere einige Bugs, die in den neuen Versionen aufgetreten sind. Obwohl die Patch-Notizen, wie bei Nintendo üblich, relativ knapp ausfallen, sind die Änderungen für die Spieler von großer Bedeutung.

Für beide Spiele wurde das Feature „Zelda Notes“ überarbeitet. Ein Problem, bei dem die täglichen Bonus-Effekte von Mahlzeiten nicht angewendet wurden, wurde behoben. Speziell bei Tears of the Kingdom wurde ein Fehler behoben, bei dem die Hintergrundmusik während einiger Kämpfe auf der Switch 2 ausfiel.

Patch-Details für Legend of Zelda: Breath of the Wild

Welche spezifischen Korrekturen wurden vorgenommen? Die Patch-Notizen von Breath of the Wild, Version 1.8.2, listen die folgenden Änderungen auf:

Behebung von Problemen im Zusammenhang mit den „Zelda Notes“.

Behebung eines Fehlers, bei dem Spieler die täglichen Bonus-Effekte „Gesundheitsregeneration“ oder „Herzhaftes Mahl“ nicht nutzen konnten, wenn sie ihre Herzen auf die maximale Anzahl erhöht hatten.

Weitere Probleme im Zusammenhang mit den „Zelda Notes“ wurden behoben.

Das neueste Update ist erforderlich, um Elemente im Zusammenhang mit den „Zelda Notes“ spielen zu können.

Allgemeine Verbesserungen zur Optimierung des Spielerlebnisses.

Patch-Details für Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Was wurde bei Tears of the Kingdom verbessert? Auch für Tears of the Kingdom wurde die Version 1.4.2 bereitgestellt, die Folgendes beinhaltet:

Behebung von Problemen im Zusammenhang mit den „Zelda Notes“.

Behebung eines Fehlers, bei dem Spieler die täglichen Bonus-Effekte „Gesundheitsregeneration“ oder „Herzhaftes Mahl“ nicht nutzen konnten, wenn sie ihre Herzen auf die maximale Anzahl erhöht hatten.

Weitere Probleme im Zusammenhang mit den „Zelda Notes“ wurden behoben.

Das neueste Update ist erforderlich, um Elemente im Zusammenhang mit den „Zelda Notes“ spielen zu können.

Ein Fehler, bei dem die Hintergrundmusik in bestimmten Kämpfen nicht korrekt abgespielt wurde, wurde behoben.

Allgemeine Verbesserungen zur Optimierung des Spielerlebnisses.

Automatische Updates und Versionierung

Wie kannst du sicherstellen, dass dein Spiel aktuell ist? Dein Spiel sollte sich automatisch aktualisieren, solange deine Konsole mit dem Internet verbunden ist und die automatischen Updates aktiviert sind. Um dies zu überprüfen, kannst du die Spieledetails im Home-Menü einsehen. Die Versionsnummern sollten mit den oben genannten Patch-Update-Nummern für Breath of the Wild und Tears of the Kingdom übereinstimmen.

