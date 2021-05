New Pokémon Snap: Die Fundorte aller Legendären und Mysteriösen Pokémon (Guide)

© The Pokémon Company/PlayCentral-Bildmontage

In New Pokémon Snap könnt ihr Legendäre und Mysteriöse Pokémon aufspüren. Anders als bei den gewöhnlichen Pokémon-Arten im Spiel, müsst ihr jedoch spezielle Aktionen ausführen, um diese sehr seltenen Wesen vor die Kameralinse zu bekommen.

In diesem Guide sagen wir euch, welche Legendären und Mysteriösen Pokémon es in „New Pokémon Snap“ gibt. Der jeweilige Link bringt euch dann zu einem eigenen, ausführlichen Artikel des jeweiligen Pokémon mitsamt allen Informationen zum Fundort und wie ihr alle Sterne-Posen bekommt!

New Pokémon Snap: Die Legendären und Mysteriösen Pokémon

Mew

Das seltene Mew gilt als eines der bekanntesten und beliebtesten Mysteriösen Pokémon. In „New Pokémon Snap“ versteckt sich das rosafarbene Wesen auf der Strecke Dichter Dschungel und kann nach Abschluss der Hauptstory und einen Forschungsrang von mindestens 2 gesehen werden. Beginnt die Strecke bei Nacht, dreht euch sofort um und spielt Musik, damit Mew in einem rosafarbenen Orb erscheint. Trefft es anschließend mit einem Samtapfel und es wird für kurze sichtbar. Anschließend kann es auch auf der Tagstrecke auftauchen.

Die kompletten Infos zu Fundort und Sterne-Posen gibt’s im Mew-Guide:

New Pokémon Snap: Mysteriöses Pokémon Mew – Fundort, Posen und 4 Sterne-Fotos (Guide, Lösung)

Suicune

Suicune ist das Wasser-Mitglied des Legendären Raubkatzen-Trios und kann auf der Strecke Frostiges Schneefeld erscheinen. Ihr müsst die Hauptstory abgeschlossen haben und einen Forschungsrang von mindestens 2 bei der Tag- und Nachtstrecke besitzen. Um Suicune zu erblicken, ist es erforderlich, viele verschiedene Aktionen ausführen und zwei Abzweigungen freizuschalten.

Die kompletten Infos zu Fundort und Sterne-Posen gibt’s im Suicune-Guide:

New Pokémon Snap: Legendäres Pokémon Suicune – Fundort, Posen und 4 Sterne-Fotos (Guide, Lösung)

Lugia

Das Legendäre Psycho/Flug Lugia befindet sich auf der Strecke Lentil-Meeresgrund. Nach Abschluss der Hauptstory und einem Forschungsrang von 3 auf der Strecke könnt ihr die geheime Höhle entdecken, in der Lugia schläft. Vorher müsst ihr einem Lanturn helfen, das euch dann schließlich den Weg zur Höhle weist.

Die kompletten Infos zu Fundort und Sterne-Posen gibt’s im Lugia-Guide:

New Pokémon Snap: Legendäres Pokémon Lugia – Fundort, Posen und 4 Sterne-Fotos (Guide, Lösung)

Ho-Oh

Das Legendäre Feuer/Flug-Pokémon Ho-Oh erscheint auf der Strecke Brodelnder Vulkan. Ihr müsst es bereits im Außenbereich fotografieren und anschließend drei seiner Regenbogenfedern finden und zum Leuchten bringen.

Die kompletten Infos zu Fundort und Sterne-Posen gibt’s im Ho-Oh-Guide:

New Pokémon Snap: Legendäres Pokémon Ho-Oh – Fundort, Posen und 4 Sterne-Fotos (Guide, Lösung)

Celebi

Das Mysteriöse Zeitreise-Pokémon Celebi fliegt im Kurs Wandelwald umher, nachdem ihr die Story abgeschlossen und einen Forschungsrang von mindestens 2 habt. Ihr werdet es am Ende der Strecke zwischen den Bäumen umherfliegen sehen.

Die kompletten Infos zu Fundort und Sterne-Posen gibt’s im Celebi-Guide:

New Pokémon Snap: Mysteriöses Pokémon Celebi – Fundort, Posen und 4 Sterne-Fotos (Guide, Lösung)

Jirachi

Das seltene Wünscher-Pokémon Jirachi findet ihr auf der Strecke Ruinen des Schutzes. Nach der Hauptstory und einem Forschungsrang von 2 oder höher werdet ihr es am Ruineneingang herumfliegen sehen. Trefft Jirachi mit einer Lumina-Kugel und es fliegt ins Innere der Ruinen, wo ihr es wiedersehen könnt.

Die kompletten Infos zu Fundort und Sterne-Posen gibt’s im Jirachi-Guide:

New Pokémon Snap: Mysteriöses Pokémon Jirachi – Fundort, Posen und 4 Sterne-Fotos (Guide, Lösung)

Manaphy

Das Mysteriöse Wasser-Pokémon aus der 4. Generation, Manaphy, erscheint am Copia-Riff. Ihr müsst die Strecke am Abend befahren (nach der Hauptstory möglich) und einen Forschungsrang von mindestens 2 besitzen. Manaphy kann an zwei unterschiedlichen Orten auftauchen: Bei einer Gruppe Iscalar oder einer Gruppe Lapras. Dafür sind jeweils verschiedene Vorgehensweisen nötig.

Die kompletten Infos zu Fundort und Sterne-Posen gibt’s im Manaphy-Guide:

New Pokémon Snap: Mysteriöses Pokémon Manaphy – Fundort, Posen und 4 Sterne-Fotos (Guide, Lösung)

Shaymin

Der kleine Pflanzen-Igel Shaymin befindet sich im Floreo-Naturpark. Damit es auf der Tag- und Nachtstrecke des Parks auftaucht, müsst ihr die Hauptstory bereits abgeschlossen haben und einen Forschungsrang von mindestens 2 besitzen. Anschließend kann es dort an unterschiedlichen Stellen angetroffen werden. Zudem könnt ihr dem Mysteriösen Pokémon mit einem Trick auch in der Lumina-Zone begegnen.

Die kompletten Infos zu Fundort und Sterne-Posen gibt’s im Shaymin-Guide:

New Pokémon Snap: Mysteriöses Pokémon Shaymin – Fundort, Posen und 4 Sterne-Fotos (Guide, Lösung)

Xerneas

Das Legendäre Lebens-Pokémon Xerneas begegnet euch im Rahmen der Hauptstory. Es handelt sich um das finale Lumina-Pokémon, das ihr fotografieren müsst. Um zur Lumina-Zone zu gelangen, müsst ihr in den Ruinen des Schutzes alle sechs Kristallblumen zum Leuchten bringen. Anschließend fliegt Xerneas in einer verborgenen Ruinenkammer als blauer Orb umher und muss mit Lumina-Kugeln getroffen werden.

Die kompletten Infos zu Fundort und Sterne-Posen gibt’s im Xerneas-Guide:

New Pokémon Snap: Legendäres Pokémon Xerneas – Fundort, Posen und 4 Sterne-Fotos (Guide, Lösung)

Diancie

Das Mysteriöse Edelstein-Pokémon Diancie versteckt sich im Kurs Entlegende Höhle und kann erst nach Abschluss der Hauptstory und mit einem Forschungsrang von 3 angetroffen werden. Dafür müsst ihr die Abzweigung zur Kristallkammer nehmen und eine Gruppe von Pokémon mit Lumina-Kugeln zum Leuchten bringen.

Die kompletten Infos zu Fundort und Sterne-Posen gibt’s im Diancie-Guide:

New Pokémon Snap: Mysteriöses Pokémon Diancie – Fundort, Posen und 4 Sterne-Fotos (Guide, Lösung)