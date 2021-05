New Pokémon Snap: Mysteriöses Pokémon Mew – Fundort, Posen und 4 Sterne-Fotos (Guide, Lösung)

Das seltene Pokémon Mew lässt sich in New Pokémon Snap finden. Es erfordert aber ein bisschen Geschick, um einen wirklich guten Schnappschuss von Mew zu erhaschen. In diesem Lösungsguide zeigen wir euch, wie ihr Mew aufspürt und wie ihr alle Sterne-Fotos bekommt.

New Pokémon Snap Lösung: Fundorte von Mew

Mew erscheint auf der Stecke Dichter Dschungel. Es lässt sich sowohl tagsüber als auch nachts entdecken. Ihr müsst die Story bereits abgeschlossen haben und benötigt einen Forschungsrang von mindestens 2 im jeweiligen Kurs. Anschließend lässt sich Mew an folgenden Orten finden – unser Guide hilft euch weiter:

Dichter Dschungel (Nacht): Direkt zu Beginn des Kurses müsst ihr euch rasch umdrehen (drückt am besten die untere Richtungstaste auf dem Controller) und sofort Musik spielen. Dann schwebt ein rosafarbener Orb in eure Richtung. Darin befindet sich Mew. Damit es komplett sichtbar wird, müsst ihr es mit einem Samtapfel treffen. Drückt sofort den Auslöser, denn die Zeitspanne, in der Mew ohne Orb zu sehen ist, hält nur sehr kurz an. Habt ihr es aber getroffen, erscheint es wenig später im Level erneut. Ihr müsst es jedes Mal mit einem Samtapfel treffen, damit es weiterhin erscheint. So könnt ihr das seltene Taschenmonster bis zu den Ruinen verfolgen. Die Musik müsst ihr nur einmal zu Beginn des Levels spielen, damit Mew erscheint, anschließend erst wieder im Bereich der Ruinen, solltet ihr es bis dahin immer mit einem Samtapfel erfolgreich abgeworfen haben.

Ihr müsst den Lichtorb mit einem Samtapfel abwerfen. © Nintendo/The Pokémon Company

Dichter Dschungel (Tag): Sobald ihr Mew auf der Nachtstrecke vom Dschungel einmal abgelichtet habt, bekommt ihr einen Auftrag von Todd. Ab jetzt erscheint Mew auch tagsüber im Dschungel. Ihr seht es direkt zu Levelbeginn und müsst es mit einer Lumina-Kugel abwerfen, bevor es verschwindet. Habt ihr das geschafft, taucht es wenig später erneut auf und muss wieder mit einer Lumina-Kugel getroffen werden. Auf diese Weise könnt ihr es bis zum Wasserfall verfolgen. Musik müsst ihr auf der gesamten Strecke nicht abspielen, damit es erscheint – aber stellt sicher, dass ihr es bei jedem Mal mit einer Lumina-Kugel trefft, sonst erscheint es nicht mehr in diesem Durchgang.

Trefft Mew mit einer Lumina-Kugel. © Nintendo/The Pokémon Company

Serienbild-Modus von Vorteil! Wir empfehlen euch, den Serienbild-Modus in den Optionen zu aktivieren. Dadurch könnt ihr direkt 3, 4 oder 6 Fotos hintereinander schießen, wenn ihr auf den Auslöser drückt. Dadurch habt ihr eine viel bessere Chance, einen wirklich guten Schnappschuss von Mew zu machen.

Fotodex-Seite von Mew mit allen Posen vervollständigen

© Nintendo/The Pokémon Company

Um alle vier nötigen Schnappschüsse von Mew zu bekommen, befolgt einfach unseren Guide. Wir geben euch die beste Lösung:

1-Stern-Foto von Mew

Das ist das leichteste Foto. Ihr müsst Mew einfach nur beim normalen Herumfliegen ablichten. Das könnt ihr entweder auf der Nachstrecke machen, indem ihr die Kamera einfach auf den herumschwebenden Orb haltet. Dadurch bekommt ihr aber nur wenig Punkte. Wesentlich besser ist es, wenn ihr tagsüber durch den Dschungel fahrt. Die beste Stelle für dieses Foto ist der Wasserfallbereich. Lockt Mew bis dorthin, indem ihr es auf der Strecke immer gezielt mit einer Lumina-Kugel trefft und beim Wasserfall wird es dann eine ganze Zeit lang ganz nah bei euch schweben. Dadurch bekommt ihr locker über 5000 Punkte.

© Nintendo/The Pokémon Company

2-Sterne-Foto von Mew

Das 2-Sterne-Bild bekommt ihr auf der Nachtstrecke. Und zwar, wenn ihr Mew genau dann fotografiert, wenn ihr seinen leuchtenden Orb mit einem Apfel getroffen habt. Zoomt direkt auf das kleine Wesen und drückt den Auslöser, solange es sich nicht in seiner schützenden Kugel befindet. Die Zeitspanne ist wirklich nur sehr kurz.

© Nintendo/The Pokémon Company

3-Sterne-Foto von Mew

Für das 3-Sterne-Foto müsst ihr Mew auf der Tagstrecke des Dschungels begegnen und es mit einer Lumina-Kugel abwerfen. Es wird sich darüber freuen und der Moment, wenn es kichernd die Hände vor dem Mund hält, ist die beste Chance auf besonders viele Punkte für diese Pose.

© Nintendo/The Pokémon Company

4-Sterne-Foto von Mew

Um die letzte und seltenste Pose zu sehen, müsst ihr Mews Orb auf der Nachtstrecke des Dschungels so oft mit einem Samtapfel treffen bis ihr es erfolgreich zu den Ruinen verfolgt habt. Bei den Ruinen spielt ihr die Musik und Mew erscheint kurz am Ruineneingang. Wartet aber noch ein bisschen und Mew teleportiert sich direkt vor euch. Der Racker wird euch neugierig ansehen und fröhlich auf und ab schweben, weil ihr mit ihm gespielt habt. Das ist der perfekte Moment für den 4-Sterne-Schnappschuss.

© Nintendo/The Pokémon Company

Wenn es glücklich in der Luft umherspringt, könnt ihr ebenfalls einen guten Schnappschuss machen. Mit dem oben gezeigten Foto habe ich aber deutlich mehr Punkte bekommen. Immerhin ist Mew bei dieser Pose viel näher an der Kamera, wenn es euch neugierig ansieht.

Alternative Lösung © Nintendo/The Pokémon Company