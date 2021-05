New Pokémon Snap: Mysteriöses Pokémon Diancie – Fundort, Posen und 4 Sterne-Fotos (Guide, Lösung)

Das Mysteriöse Pokémon Diancie versteckt sich in New Pokémon Snap. Damit ihr es vor die Kameralinse bekommt und einen guten Schnappschuss machen könnt, müsst ihr es erstmal aufspüren. In diesem Guide zeigen wir euch, wo sich Diancie befindet und wie ihr alle Sterne-Fotos bekommt.

New Pokémon Snap Lösung: Fundort vom mysteriösen Diancie

Diancies Fundort ist auf der Stecke Entlegende Höhle. Damit es erscheint, müsst ihr die Story bereits abgeschlossen haben und benötigt einen Forschungsrang von 3 für den Kurs. Ihr müsst tief in die Höhle rein – unser Lösungsguide hilft euch weiter:

Schritt 1: Nehmt die rechte Abzweigung in der entlegenden Höhle

Beginnt die Strecke Entlegende Höhle mit dem Forschungsrang von 3 und fahrt bis zur großen Kammer mit dem Wasserfall, in der das Trikephalo fliegt. Dort müsst ihr die Abzweigung nach rechts nehmen, die euch zum Raum mit den großen Kristallen bringt. Ihr erkennt die Abzweigung an den zwei eF-eM, die dort hineinfliegen.

Lösung: Der Fundort von Diancie ist auf der Strecke Entlegende Höhle. © Nintendo/The Pokémon Company/PlayCentral

Schritt 2: Werft die Rocara und das Flunkifer mit einer Lumina-Kugel ab

Seid ihr in dem nächsten Raum angekommen, seht ihr unten auf dem Felsvorsprung eine Gruppe von zwei Rocara und einem Flunkifer. Werft alle drei Pokémon mit je einer Lumina-Kugel ab.

© Nintendo/The Pokémon Company/PlayCentral

Schritt 3: Diancie erscheint!

Schaut nach rechts zum großen Stalagmiten. Von dort kommt das Mysteriöse Gestein/Fee-Pokémon Diancie hervorgeschwebt.

© Nintendo/The Pokémon Company/PlayCentral

Serienbild-Modus von Vorteil! Wir empfehlen euch, den Serienbild-Modus in den Optionen zu aktivieren. Dadurch könnt ihr direkt 3, 4 oder 6 Fotos hintereinander schießen, wenn ihr auf den Auslöser drückt. Dadurch habt ihr eine viel bessere Chance, einen wirklich guten Schnappschuss von Diancie zu machen.

New Pokémon Snap: Mysteriöses Pokémon Jirachi – Fundort, Posen und 4 Sterne-Fotos (Guide, Lösung)

Fotodex-Seite von Diancie mit allen Posen vervollständigen

Lösung: So bekommt ihr alle Schnappschüsse von Diancie. © Nintendo/The Pokémon Company/PlayCentral

Befolgt unseren Lösungsguide und ihr seht alle nötigen Posen von Diancie:

1-Stern-Foto von Diancie

Fotografiert Diancie einfach, wenn es ruhig durch die Luft schwebt.

© Nintendo/The Pokémon Company/PlayCentral

2-Sterne-Foto von Jirachi

Für das 2-Sterne-Bild müsst ihr warten bis Diancie seinen rosafarbenen Schimmer erzeugt hat. Führt anschließend die Scan-Funktion aus und das Pokémon reagiert darauf, indem es euch neugierig anschaut. Genau in dem Moment müsst ihr den Auslöser betätigen.

© Nintendo/The Pokémon Company/PlayCentral

3-Sterne-Foto von Jirachi

Für die 3-Sterne-Pose müsst ihr Diancie mit einer Lumina-Kugel treffen, wenn es erschienen ist und abwarten, bis es rosafarbenen Diamantenstaub erschaffen will.

© Nintendo/The Pokémon Company/PlayCentral

4-Sterne-Foto von Jirachi

Die letzte und seltenste Pose bekommt ihr direkt nach der 3-Sterne-Pose zu sehen (siehe oben). Nachdem Diancie den rosafarbenen Diamantenstaub erschaffen hat, streckt es freudig seine Arme in die Höhe und schließt die Augen. Dieser kurze Moment beschert euch den begehrten 4-Sterne-Schnappschuss. Es ist dabei egal, ob viel von dem funkelnden Diamantenstaub zu sehen ist.

Nintendo/The Pokémon Company/PlayCentral