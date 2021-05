New Pokémon Snap: Mysteriöses Pokémon Jirachi – Fundort, Posen und 4 Sterne-Fotos (Guide, Lösung)

Das Mysteriöse Pokémon Jirachi lässt sich in New Pokémon Snap finden. Damit ihr es vor die Kameralinse bekommt und einen guten Schnappschuss machen könnt, müsst ihr es erstmal aufspüren. In diesem Guide zeigen wir euch, wo sich Jirachi versteckt und wie ihr alle Sterne-Fotos bekommt.

New Pokémon Snap Lösung: Fundort vom mysteriösen Jirachi

Jirachis Fundort ist auf der Stecke Ruinen des Schutzes. Damit es erscheint, müsst ihr die Story bereits abgeschlossen haben und benötigt einen Forschungsrang von mindestens 2 für den Kurs. Anders als bei anderen Legendären oder Mysteriösen Pokémon braucht ihr keine bestimmten Aktionen ausführen, damit Jirachi überhaupt auftaucht. Es schwebt immer im ersten Abschnitt der Strecke (dem Ruineneingang) an euch vorbei. Der Blick kann von ein paar umherschwebenden Cottomi verdeckt werden.

Damit Jirachi im Inneren der Ruine erneut erscheint, müsst ihr es im Außenbereich am Eingang mit einer Lumina-Kugel treffen.

Jirachis Fundort: Nach Abschluss der Hauptstory taucht das Mysteriöse Pokémon bei den Ruinen des Schutzes auf. © Nintendo/The Pokémon Company/PlayCentral

Hinweis: Um alle Sterne-Posen von Jirachi zu sehen, müsst ihr trotzdem einige Sachen erledigen. Alles Weitere dazu lest ihr weiter unten.

Serienbild-Modus von Vorteil! Wir empfehlen euch, den Serienbild-Modus in den Optionen zu aktivieren. Dadurch könnt ihr direkt 3, 4 oder 6 Fotos hintereinander schießen, wenn ihr auf den Auslöser drückt. Dadurch habt ihr eine viel bessere Chance, einen wirklich guten Schnappschuss von Jirachi zu machen.

Fotodex-Seite von Jirachi mit allen Posen vervollständigen

Lösung: So bekommt ihr alle Schnappschüsse von Jirachi. © Nintendo/The Pokémon Company/PlayCentral

Befolgt einfach unseren Lösungsguide und ihr seht alle nötigen Posen von Jirachi:

1-Stern-Foto von Jirachi

Fotografiert Jirachi einfach, wenn es ruhig durch die Luft fliegt. Das geht sowohl im Ruineneingang als auch später im Inneren der Ruine.

© Nintendo/The Pokémon Company/PlayCentral

2-Sterne-Foto von Jirachi

Für das 2-Sterne-Bild müsst ihr Jirachi am Ruineneingang mit einer Lumina-Kugel treffen. Sobald es anfängt zu lachen, müsst ihr den Auslöser betätigen.

© Nintendo/The Pokémon Company/PlayCentral

Anschließend seht ihr Jirachi schlafend auf der Stahlos-Statue im Inneren der Ruine. Diese Pose wird ebenfalls mit 2-Sternen bewertet, bringt aber nicht so viele Punkte ein, da es sich sehr weit entfernt befindet.

3-Sterne-Foto von Jirachi

Für die 3-Sterne-Pose müsst ihr Jirachi im ersten Bereich der Strecke (dem Außenbereich) mit einer Lumina-Kugel treffen, damit es ins Innere der Ruine fliegt. Anschließend seht ihr Jirachi auf der Stahlos-Statue schlafen. Weckt es mit einer Lumina-Kugel auf und es fliegt glücklich und funkelnd nach oben.

© Nintendo/The Pokémon Company/PlayCentral

4-Sterne-Foto von Jirachi

Die letzte und seltenste Pose bekommt ihr zu sehen, wenn ihr folgende Schritte ausführt:

Trefft Jirachi im ersten Bereich der Strecke (dem Außenbereich am Ruineneingang) mit einer Lumina-Kugel, damit es ins Innere der Ruine fliegt.

Seid ihr in der unterirdischen Ruine angekommen, müsst ihr alle sechs Kristallblumen mit Lumina-Kugeln zum Leuchten bringen.

mit Lumina-Kugeln zum Leuchten bringen. Vergesst dabei nicht, das auf der Stahlos-Statue schlafende Jirachi mit einer Lumina-Kugel aufzuwecken.

Sobald ihr euch dem Lichtstrahl nähert, der das Ende der Strecke markiert, schwebt Jirachi zu euch. Lasst Musik ertönen und Jirachi fliegt einmal um den Lichtstrahl herum.

ertönen und Jirachi fliegt einmal um den Lichtstrahl herum. Anschließend fliegt es zu eurer rechten Seite und das Mysteriöse Pokémon wird seine Hände wie bei einem Gebet zusammenführen und seine Augen schließen. Das ist der perfekte Schnappschuss für die 4-Sterne-Pose. Ihr könnt es kurz vorher noch mit einer Lumina-Kugel treffen, damit es aufleuchtet.

© Nintendo/The Pokémon Company/PlayCentral