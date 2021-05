New Pokémon Snap: Legendäres Pokémon Ho-Oh – Fundort, Posen und 4 Sterne-Fotos (Guide, Lösung)

Das Legendäre Pokémon Ho-Oh taucht in New Pokémon Snap auf. Damit ihr es zu Gesicht bekommt, müsst ihr erstmal bestimmte Aktionen ausführen. In diesem Guide zeigen wir euch, wo sich Ho-Oh finden befindet, wo ihr die Regenbogenfedern findet und wir ihr alle Sterne-Fotos bekommt.

New Pokémon Snap Lösung: Fundorte vom legendären Ho-Oh und den Regenbogenfedern

Ho-Oh könnt ihr nach Abschluss der Hauptstory entdecken. Sobald ihr die Handlung einmal durchgespielt habt, begebt euch zum Kurs Brodelnder Vulkan. Das legendäre Feuer/Flug-Pokémon ist dort ab einem Forscherrang von 3 antreffbar. Was ihr dafür tun müsst, zeigt euch unser Lösungsguide!

Schritt 1: Ho-Oh im Außengelände erspähen

Ho-Oh taucht an einer zufälligen Stelle im Außengelände des Kurses Brodelnder Vulkan auf, also noch bevor ihr ins Innere des Vulkans fahrt. Macht ein Foto, sobald ihr es seht, damit ihr die weiteren Schritte befolgen könnt. Es taucht an einem der folgenden Orte auf:

Lösung: Wir zeigen euch, wie ihr Ho-Oh in New Pokémon Snap findet. © Nintendo/The Pokémon Company

Meistens fliegt es direkt zu Beginn der Strecke durch den Himmel. Schaut dazu rechts durch die Felsspalte , in der sich ein Glumanda tummelt. Solltet ihr es dort nicht sehen, gibt es noch zwei andere mögliche Orte, an denen es entdeckt werden kann.

, in der sich ein Glumanda tummelt. Solltet ihr es dort nicht sehen, gibt es noch zwei andere mögliche Orte, an denen es entdeckt werden kann. Im Bereich mit den Monargoras kann Ho-Oh ebenfalls im Himmel herumfliegen. Schaut dazu nach hinten links, sobald ihr den Bereich erreicht – nämlich dort, wo ein Monargoras lautstark in den Bereich hineintrampelt.

kann Ho-Oh ebenfalls im Himmel herumfliegen. Schaut dazu nach hinten links, sobald ihr den Bereich erreicht – nämlich dort, wo ein Monargoras lautstark in den Bereich hineintrampelt. Dreht ihr euch bei den Monargoras nach rechts, tapselt ein Glumanda bei einer Kristallblume herum. Dort könnte Ho-Oh ebenfalls vorbeifliegen.

Schritt 2: Bei der Abzweigung rechts abbiegen

Sobald ihr in den Vulkan hineinfahrt, tut sich eine Abzweigung auf. Nehmt den rechten Weg, damit ihr an drei Regenbogenfedern vorbeikommt.

Schritt 3: Die 3 Regenbogenfedern finden

Ho-Oh lässt drei seiner Regenbogenfedern fallen. Ihr müsst alle finden und sie jeweils mit einer Lumina-Kugel abwerfen, damit sie zu Leuchten beginnen. An diesen Stellen findet ihr die Federn:

1. Feder: Die erste Feder befindet sich im Raum mit dem Lavafeld, in dem sich Glumanda tummeln. Dort müsst ihr nach links auf die gegenüberliegende Wand schauen. Die Feder steckt im Fels.

© Nintendo/The Pokémon Company

2. Feder: Sobald ihr in den Bereich mit der blauen Lava kommt, schaut direkt nach rechts. Dort schläft ein Qurtel. Weckt es mit einer Lumina-Kugel auf und es macht den Weg zur Regenbogenfeder frei, die ihr anschließend ebenfalls mit einer Lumina-Kugel abwerfen könnt.

© Nintendo/The Pokémon Company

3. Feder: Die letzte Feder befindet sich direkt auf der gegenüberliegenden Seite vom schlafenden Qurtel. Dort, wo sich die Flamara und Glumanda befinden, seht ihr auch die Regenbogenfeder.

© Nintendo/The Pokémon Company

Schritt 4: Ho-Oh taucht auf!

Habt ihr alle Aufgaben geschafft, taucht Ho-Oh im letzten Bereich auf – kurz vor dem Levelende. Es fliegt von der Vulkanöffnung herab und dreht dort einige Runden bevor es anschließend wieder in den Himmel entschwindet.

Serienbild-Modus von Vorteil! Wir empfehlen euch, den Serienbild-Modus in den Optionen zu aktivieren. Dadurch könnt ihr direkt 3, 4 oder 6 Fotos hintereinander schießen, wenn ihr auf den Auslöser drückt. Dadurch habt ihr eine viel bessere Chance, einen wirklich guten Schnappschuss von Ho-Oh zu machen.

New Pokémon Snap: Mysteriöses Pokémon Manaphy – Fundort, Posen und 4 Sterne-Fotos (Guide, Lösung)

Fotodex-Seite von Ho-Oh mit allen Posen vervollständigen

Lösung: So kann eine volle Fotodex-Seite von Ho-Oh aussehen! © Nintendo/The Pokémon Company

Um alle vier nötigen Schnappschüsse von Ho-Oh zu bekommen, befolgt einfach unseren Lösungsguide:

1-Stern-Foto von Ho-Oh

Für dieses Foto reicht es vollkommen aus, Ho-Oh einfach dann zu fotografieren, wenn es im Außenbereich des Vulkans herumfliegt. Das gibt natürlich nicht viele Punkte, da es sich noch sehr weit entfernt befindet. Es ist besser, wenn ihr in dem Moment einen Schnappschuss macht, sobald Ho-Oh im letzten Bereich des Kurses vom Himmel herabschwebt.

© Nintendo/The Pokémon Company

Es gibt noch eine Alternative für das 1-Stern-Foto: Dreht Ho-Oh seine Runden, um allmählich wieder aus dem Raum herauszufliegen, trefft es mit Lumina-Kugeln. Habt ihr es oft genug getroffen, macht es eine Drehung in der Luft und landet anschließend auf dem Boden. Der Schnappschuss, den ihr macht, während Ho-Oh auf dem Boden steht, wird ebenfalls mit einem Stern bewertet.

© Nintendo/The Pokémon Company

2-Sterne-Foto von Ho-Oh

Das 2-Sterne-Bild ist sehr leicht zu machen. Fotografiert Ho-Oh einfach, wenn es nach oben fliegt.

© Nintendo/The Pokémon Company

3-Sterne-Foto von Ho-Oh

Für das 3-Sterne-Foto gibt es mehrere alternative Posen. Die leichteste Möglichkeit ist es, eine Lumina-Kugel auf Ho-Oh zu werfen, wenn es seine Runden im letzten Bereich des Levels dreht. Wartet dazu am besten, bis es in eure Richtung fliegt. Das Legendäre Pokémon reagiert auf die Lumina-Kugel und stößt einen Schrei aus.

© Nintendo/The Pokémon Company

Eine noch bessere Pose erhaltet ihr aber, wenn ihr das wiederholt und Ho-Oh noch öfter mit einer Lumina-Kugel trefft. Nach ein paar Würfen wird es eine Rolle in der Luft vollführen. Das ist der perfekte Schnappschuss für ein 3-Sterne-Bild. Anschließend landet es auf dem Boden (ab da gibt es nur noch eine 1-Stern-Wertung).

© Nintendo/The Pokémon Company

4-Sterne-Foto von Ho-Oh

Sobald ihr alle Aufgaben gelöst habt und Ho-Oh im letzten Bereich des Kurses erscheint, schwebt es vom Himmel herab. Anschließend stößt es einen Schrei aus und posiert für euch. Haltet diesen kurzen Augenblick auf einem Schnappschuss fest und ihr habt das 4-Sterne-Bild des legendären Feuervogels!

© Nintendo/The Pokémon Company