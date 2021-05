New Pokémon Snap: Mysteriöses Pokémon Manaphy – Fundort, Posen und 4 Sterne-Fotos (Guide, Lösung)

Das seltene Pokémon Manaphy versteckt sich in New Pokémon Snap. Um es für einen tollen Schnappschuss hervorzulocken, müsst ihr aber spezielle Aktionen ausführen. In diesem Guide zeigen wir euch, wo sich Manaphy finden lässt und wir ihr alle Sterne-Fotos bekommt.

New Pokémon Snap Lösung: Fundorte von Manaphy

Manaphy könnt ihr nach Abschluss der Hauptstory entdecken. Sobald ihr die Handlung einmal durchgespielt habt, dürft ihr das Copia-Riff am Abend erkunden. Manaphy ist dort ab einem Forscherrang von 2 antreffbar. Es lässt sich an folgenden Orten finden – unser Guide gibt euch die Lösung:

Copia-Riff (Abend) – Iscalar-Methode: Zu Beginn des Kurses werft ihr eine Lumina-Kugel auf die Kristallblume, die sich auf dem alleinstehenden Felsen befindet. Anschließend werft ihr noch eine Lumina-Kugel auf die Kristallblume, die sich hinter dem großen Strudel befindet. Habt ihr beide Blumen zum Leuchten gebracht, haltet euch beim Wailord auf der rechten Route. Das zweite Wailord wird hinabtauchen und den Blick auf Manaphy freigeben, das von einigen Iscalar begleitet wird.



Lösung für Iscalar-Methode: Die beiden Kristallblumen auf den gezeigten Inseln müsst ihr zum Leuchten bringen. © Nintendo/The Pokémon Company

Copia-Riff (Abend) – Lapras-Methode: Bei der zweiten Abzweigung müsst ihr die rechte Route nehmen, um bei den Lapras vorbeizukommen. Werft eine Lumina-Kugel auf das junge Lapras, das sich ganz vorne befindet. Es wird zu seiner Mutter schwimmen. Es reicht aus, nur das eine junge Lapras einmal mit einer Lumina-Kugel zu treffen. Ist es bei seiner Mutter angekommen, spielt eine Melodie und Manaphy springt zwischen den beiden Lapras aus dem Wasser empor. Vorsicht: Es erscheint nur dann an dieser Stelle, wenn ihr es noch nicht vorher zusammen mit den Iscalar angetroffen habt!



Lösung für Lapras-Methode: Werft das junge Lapras mit einer Lumina-Kugel ab und bringt Mutter und Sohn mit Musik zum Singen. © Nintendo/The Pokémon Company

Serienbild-Modus von Vorteil! Wir empfehlen euch, den Serienbild-Modus in den Optionen zu aktivieren. Dadurch könnt ihr direkt 3, 4 oder 6 Fotos hintereinander schießen, wenn ihr auf den Auslöser drückt. Dadurch habt ihr eine viel bessere Chance, einen wirklich guten Schnappschuss von Manaphy zu machen.

Fotodex-Seite von Manaphy mit allen Posen vervollständigen

© Nintendo/The Pokémon Company

Um alle vier nötigen Schnappschüsse von Manaphy zu bekommen, befolgt einfach unseren Guide:

1-Stern-Foto von Manaphy

Für dieses Foto reicht es vollkommen aus, Manaphy einfach beim Schwimmen abzulichten. Das ist sowohl bei den Iscalar als auch bei den Lapras möglich. Bei Lapras könnt ihr Manaphy aber deutlich näher vor die Kamera bekommen, da es – nachdem es aufgetaucht ist – an der Seite von Lapras entlangschwimmt und dabei für eine gewisse Zeit eurer Route folgt.

© Nintendo/The Pokémon Company

Ab und zu legt sich Manaphy im Wasser einfach auf den Rücken. Das zählt ebenfalls als 1-Sterne-Foto.

2-Sterne-Foto von Manaphy

Das 2-Sterne-Bild könnt ihr ganz leicht bei den Iscalar machen. Ihr müsst Manaphy einfach nur dazu bringen, dass es euch neugierig ansieht. Diese Pose kriegt ihr hin, wenn ihr seine Aufmerksamkeit mit einem Scan auf euch lenkt. Alternativ könnt ihr es auch mit einem Samtapfel treffen.

© Nintendo/The Pokémon Company

3-Sterne-Foto von Manaphy

Für das 3-Sterne-Foto gibt es ebenfalls mehrere alternative Posen. Einerseits könnt ihr Manaphy in dem Moment fotografieren, wenn zwischen den Lapras aus dem Wasser springt. Stellt sicher, dass ihr auf Manaphy zoomt und es genau in der Bildmitte habt. Ansonsten kann es vorkommen, dass das Spiel das Foto fälschlicherweise nur bei Lapras einordnet, wenn es um die Bildauswahl nach dem Abschluss des Kurses geht.

© Nintendo/The Pokémon Company

Es wird aber auch als 3-Sterne-Foto gezählt, wenn Manaphy fröhlich seine Antennen umherschwingt (wenn man seine Strukturen am Kopf so bezeichnen kann). Das passiert, wenn ihr Manaphy bei den Iscalar mit Musik beschallt. Es kann auch vorkommen, dass es seine Antennen anmutig an seinen Kopf schmiegt – ein solcher Schnappschuss wird ebenfalls mit 3 Sternen bewertet.

© Nintendo/The Pokémon Company

4-Sterne-Foto von Manaphy

Für ein 4-Sterne-Foto gibt es zwei mögliche Posen. Bringt Manaphy bei den Iscalar mit einer Lumina-Kugel zum Leuchten und spielt anschließend Musik. Es wird daraufhin fröhlich aus dem Wasser springen.

© Nintendo/The Pokémon Company

Deutlich mehr Punkte (weil es näher an der Kamera sein kann) könnt ihr bekommen, wenn ihr Manaphy bei den Lapras mit einer Lumina-Kugel abwerft und anschließend mit einem Scan seine Aufmerksamkeit auf euch lenkt. Es winkt euch dann lachend zu.

© Nintendo/The Pokémon Company