New Pokémon Snap: Legendäres Pokémon Lugia – Fundort, Posen und 4 Sterne-Fotos (Guide, Lösung)

Das Legendäre Pokémon Lugia verbirgt sich in New Pokémon Snap. Damit ihr es zu Gesicht bekommt und einen guten Schnappschuss machen könnt, müsst ihr es erstmal aufspüren. In diesem Guide zeigen wir euch, wo sich Lugia versteckt und wie ihr alle Sterne-Fotos bekommt.

New Pokémon Snap Lösung: Fundort vom legendären Lugia

Lugia könnt ihr nach Abschluss der Hauptstory entdecken. Sobald ihr die Handlung einmal durchgespielt habt, begebt euch zum Kurs Lentil-Meeresgrund. Das legendäre Psycho/Flug-Pokémon ist dort ab einem Forscherrang von 3 antreffbar. Was ihr dafür tun müsst, zeigt euch unser Lösungsguide!

Schritt 1: Nehmt die Abzweigung zum Meeresgrund

Zu Beginn des Levels müsst ihr am Felsen die Abzweigung nach links nehmen und durch die Unterwasserhöhle fahren. Sie führt euch zum tiefsten Meeresgrundbereich des Kurses. Ist die Abzweigung noch nicht offengelegt, stärkt das Wummer mit einer Lumina-Kugel und es schlägt die Felsen beiseite.

Schritt 2: Helft dem Lanturn

Sobald ihr am Tentoxa und Starmie vorbeigekommen seid und abwärts fahrt, haltet Ausschau nach einem Lanturn und bewerft es mit einer Lumina-Kugel. Wenig später – nachdem das Wailord auftaucht – seht ihr es wieder. Es wird es dann von zwei Quabbel geärgert. Werft wieder eine Lumina-Kugel auf das Lanturn und es wird sich befreien.

Schritt 3: Erreicht Lugias Höhle

Das gerettete Lanturn wird sich bei euch bedanken und führt euch durch einen schmalen Durchgang. Vergesst nicht, den Eingang zur Höhle zu scannen und den Richtungswechsel zu aktivieren. Ihr erreicht jetzt Lugias Höhle.

Schritt 4: Aktiviert die Kristallblumen und weckt Lugia auf

Der Wächter des Meeres Lugia schläft in der Höhle. Es befindet sich direkt rechts hinter dem Eingang. Um es aufzuwecken, müsst ihr die beiden Kristallblumen mit einer Lumina-Kugel bewerfen, die sich bei Lugia befinden.

Die erste Kristallblume befindet sich direkt vor dem Legendären Pokémon.

Die zweite Kristallblume ist etwas schwerer zu sehen. Sie befindet sich hinter Lugia auf einer Anhöhe, direkt neben einem schlafenden Karpador. Habt ihr beide Blumen getroffen, erwacht Lugia und schwimmt aus der Höhle.

Serienbild-Modus von Vorteil! Wir empfehlen euch, den Serienbild-Modus in den Optionen zu aktivieren. Dadurch könnt ihr direkt 3, 4 oder 6 Fotos hintereinander schießen, wenn ihr auf den Auslöser drückt. Dadurch habt ihr eine viel bessere Chance, einen wirklich guten Schnappschuss von Lugia zu machen.

Fotodex-Seite von Lugia mit allen Posen vervollständigen

Um alle vier nötigen Schnappschüsse von Lugia zu bekommen, befolgt einfach unseren Lösungsguide:

1-Stern-Foto von Lugia

Für dieses Foto reicht es vollkommen aus, Lugia einfach beim Schlafen zu fotografieren.

2-Sterne-Foto von Lugia

Das 2-Sterne-Bild von Lugia bekommt ihr so: Nachdem Lugia aufgewacht ist, schwimmt es aus seiner Höhle. Sobald ihr bei den Ruinen in der Nähe angekommen seid, schwimmt es wieder zurück in eure Richtung. Das ist der perfekte Moment für einen tollen Schnappschuss.

3-Sterne-Foto von Lugia

Für das 3-Sterne-Foto zwei es zwei alternative Posen:

Am leichtesten ist es, Lugia genau dann zu fotografieren, wenn es aufwacht und aus der Höhle schwimmen will.

und aus der Höhle schwimmen will. Sobald es danach wieder in eure Richtung schwimmt, trefft es mit einem Samtapfel und es wird eine Drehung vollführen.

4-Sterne-Foto von Lugia

Die letzte und seltenste Pose bekommt ihr zu sehen, wenn ihr Lugia aufweckt und es auf der Höhle schwimmt. Es kommt wieder zu euch zurück geschwommen, sobald ihr an den Ruinen vorbeifahrt. Jetzt ist gutes Geschick gefragt: Trefft Lugia mit einem Samptapfel, anschließend bekommt ihr die Drehung zu sehen (3-Sterne-Foto). Nach der Drehung schwimmt es zu den Ruinen und stößt einen lauten Schrei aus. Habt ihr die Schallwellen mit auf dem Bild, bringt das besonders viele Punkte.

