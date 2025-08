Neues RPG von Square Enix inspiriert von Zelda – Demo jetzt auf Nintendo Switch 2

Square Enix hat kürzlich während des Nintendo Direct Partner Showcase ein neues Spiel namens The Adventures of Elliot: The Millennium Tale enthüllt. Überraschenderweise handelt es sich dabei um ein Abenteuer-RPG, das stark von Nintendos Zelda-Franchise inspiriert ist, insbesondere von den 2D-Spielen wie A Link to the Past. Spieler können sich auf die Erkundung einer neuen Welt freuen, ausgestattet mit Waffen wie Schwert, Bogen und Bomben.

Im Anschluss an den Livestream hat Square Enix eine Demo des Spiels auf der Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Obwohl das Gameplay anders ist als das in Octopath Traveler, strebt das Entwicklerteam von Team Asano danach, nicht auf ein spezifisches Genre festgelegt zu sein. Laut Tomoya Asano, der für Konzept und Planung verantwortlich ist, ist The Adventures of Elliot der nächste Schritt auf der Reise, bei der das Team neue Herausforderungen sucht.

Die Inspiration und Entwicklung des Spiels

Wie entstand die Idee zu The Adventures of Elliot? In einem neuen Interview auf der offiziellen Website von Square Enix gab Team Asano Einblicke in die Entstehung des Projekts. Asano erklärte:

„Da sich die HD-2D-Serie erweitert und entwickelt hat, haben wir die Genres allmählich verschoben. Wir begannen mit einem klassischen RPG mit OCTOPATH TRAVELER und machten mit TRIANGLE STRATEGY ein Strategiespiel. Als wir darüber nachdachten, wohin wir als nächstes gehen könnten, hielten wir es für eine gute Richtung, uns einem Action-RPG zu stellen.“

Diese Veränderung der Genres bietet The Adventures of Elliot die Chance, ein Publikum außerhalb des üblichen Rahmens von Square Enix zu finden. Die Reaktionen auf die Demo scheinen bisher positiv zu sein, und in den sozialen Medien gibt es viel Lob für das, was Square Enix bereitgestellt hat.

Plattformen und Veröffentlichung

Auf welchen Plattformen wird das Spiel verfügbar sein? Obwohl die Demo derzeit exklusiv für die Nintendo Switch 2 verfügbar ist, wird das fertige Spiel auch auf PS5, Xbox Series X|S und PC über Steam erhältlich sein. Square Enix hofft, die Reichweite der Demo in den kommenden Wochen zu erweitern, um mehr Spielern die Möglichkeit zu geben, das Spiel vor dem offiziellen Start auszuprobieren.

Leider wird das Spiel erst 2026 veröffentlicht, aber die Existenz der Demo könnte einige Spieler überzeugen, die dem Spiel sonst möglicherweise keine Chance gegeben hätten. Die Möglichkeit, das Spiel auf mehreren Plattformen anzubieten, dürfte helfen, eine breitere Spielerbasis zu erreichen.

Ein Ausblick auf die Zukunft

Welche Erwartungen hat Square Enix an The Adventures of Elliot? Square Enix plant, eine starke Partnerschaft zwischen Final Fantasy und Nintendo aufzubauen, und The Adventures of Elliot könnte ein bedeutender Schritt in diese Richtung sein. Das Spiel soll nicht nur Fans früherer Werke wie BRAVELY DEFAULT und OCTOPATH TRAVELER anziehen, sondern auch ein neues Publikum erreichen.

Zum Schluss bleibt die Frage an dich: Wirst du The Adventures of Elliot ausprobieren? Hast du bereits die Demo gespielt? Teile deine Gedanken gerne in den Kommentaren!