Neues Halo-Spiel für PS5? Leak deutet auf plattformübergreifenden Release hin

Ein neues Halo-Spiel auf der PlayStation 5? Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein, doch aktuelle Leaks deuten genau darauf hin. Die ikonische Spieleserie Halo, die ursprünglich exklusiv für die Xbox-Plattform entwickelt wurde, könnte möglicherweise bald den Sprung zur PlayStation 5 schaffen. Diese Nachrichten kommen von einem bekannten Dataminer innerhalb der Halo-Community, der andeutet, dass ein neues Halo-Spiel in der Pipeline ist, das mit der PlayStation 5 kompatibel sein könnte.

Halo, ursprünglich entwickelt von Bungie und nun unter dem Dach von Halo Studios (zuvor 343 Industries), ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Spieleserien der Videospielgeschichte. Seit dem Erscheinen des ersten Spiels im Jahr 2001 hat sich die Serie zu einem kulturellen Phänomen entwickelt und Millionen von Exemplaren weltweit verkauft. Mit einem Umsatz von über 6 Milliarden Euro gehört Halo zu den umsatzstärksten Medienfranchises aller Zeiten.

Welche Hinweise gibt es auf einen PS5-Release?

Was hat der Dataminer entdeckt? Der Community-Dataminer grunt.api hat API-Dateien entdeckt, die auf die Entwicklung eines neuen Halo-Projekts hinweisen, das mit der PlayStation 5 kompatibel sein soll. Diese Dateien deuten auf die Integration von PlayFab hin, einer Microsoft-Technologie, die plattformübergreifendes Spielen, Matchmaking und einheitliche Online-Dienste ermöglicht.

Grunt spekuliert, dass es sich bei diesem Projekt um Certain Affinitys Project Ekur handeln könnte, ein gemunkeltes Halo-Multiplayer-Spiel. Obwohl es bisher keine offizielle Bestätigung gibt, befeuert diese Entdeckung die Spekulationen, dass Halo bald auf der PlayStation 5 erscheinen könnte.

Welche Spiele könnten auf die PS5 kommen?

Welche Halo-Titel sind im Gespräch? Einige Fans vermuten, dass es sich um die Master Chief Collection handeln könnte, aber Grunt hat diese Möglichkeit ausgeschlossen. Stattdessen spekulieren viele, dass es sich um ein Remake von Halo: Kampf um die Zukunft handeln könnte, das erste Spiel der Serie. Dies würde gut zu Microsofts Strategie passen, einzelne Titel wie Gears of War: Reloaded auf die PS5 zu bringen.

Ein weiteres Gerücht besagt, dass es sich um Halo Infinite handeln könnte, das jüngste Spiel der Serie, das weiterhin mit Multiplayer-Updates unterstützt wird. Doch die meisten Hinweise deuten auf ein völlig neues Halo-Spiel hin, da eine Beta-Version in den API-Dateien aufgeführt ist.

Wie wahrscheinlich ist eine Veröffentlichung?

Wird Halo wirklich auf der PS5 erscheinen? Während die Hinweise auf ein neues Halo-Spiel für die PlayStation 5 durchaus überzeugend wirken, bleibt Skepsis angebracht. Bisher hat Microsoft keine offizielle Ankündigung gemacht, und es gibt keine Bestätigung über die tatsächliche Veröffentlichung des Spiels auf der PS5. Fans hoffen auf eine offizielle Mitteilung, vielleicht schon zur Gamescom 2025, doch bis dahin bleibt alles Spekulation.

Die Möglichkeit, Halo auf der PlayStation 5 zu spielen, wäre sicherlich ein aufregendes Ereignis für viele. Bleibt abzuwarten, ob sich diese Gerüchte als wahr erweisen oder ob die Fans noch länger auf diese Crossover-Erfahrung warten müssen.

Was denkst du über die Möglichkeit eines neuen Halo-Spiels auf der PlayStation 5? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!