Neuer Patch für Diablo 4 sorgt für große Verbesserungen auf dem PC ab 11. Juni

Blizzard hat die neuesten Patch-Notes für Diablo 4 veröffentlicht. Diese konzentrieren sich auf die Behebung von Bugs und Optimierungen des Gameplays, um das Spielerlebnis zwischen den großen Inhaltsupdates zu verbessern. Obwohl der Start der neunten Saison am 1. Juli 2025 noch etwas entfernt ist, müssen die Spieler nicht so lange auf Verbesserungen warten. Der neue Patch wird am 11. Juni 2025, bereitgestellt und konzentriert sich auf die PC-Version von Diablo 4.

Die wichtigsten Bug-Fixes und Verbesserungen

Welche Probleme werden im neuen Patch behoben? Der kommende Patch 2.2.3 für Diablo 4 enthält zahlreiche Korrekturen, die insbesondere PC-Spieler betreffen. Zu den bemerkenswerten Verbesserungen gehört die Behebung von Problemen bezüglich der Barrierefreiheit, sodass Screen Reader wie vorgesehen funktionieren. Darüber hinaus werden einige Fehler bei Belohnungsdrops, Tastenbelegungen und Speicherständen behoben.

Weitere Maßnahmen betreffen die allgemeine Stabilität und Leistung des Spiels. Spieler dürfen sich auf ein reibungsloseres Spielerlebnis freuen, ohne dass neue Inhalte hinzugefügt werden.

Detaillierte Patch Notes für Diablo 4 Build 2.2.3

Welche spezifischen Korrekturen und Änderungen gibt es? Die detaillierten Patch-Notes listen alle Korrekturen und Verbesserungen auf, die für die PC-Version von Diablo 4 implementiert werden:

Vessel of Hatred Bug Fixes: Behebung eines Problems, bei dem die Resolve-Generierungszeit von Spiritborns Armored Hide negative Werte erreichen konnte. Behebung eines Problems, bei dem Text beim Umschmieden einer als Favorit markierten Legendären Rune fehlte.

Base Game Bug Fixes: Barrierefreiheit: Behebung eines Problems, bei dem der Screen Reader Text im Ladebildschirm nicht vorlas. Behebung eines Problems, bei dem der Screen Reader Währungswerte im Materialregister des Charaktermenüs nicht vorlas. Behebung eines Problems, bei dem der Screen Reader bestimmte Werte beim Betrachten eines Reliquiars falsch vorlas. Gameplay: Behebung eines Problems, bei dem die Uniques Strike of Stormhorn und Okun’s Catalyst außerhalb des Boss-Kampfes oder Öffnens eines Archetyp-Caches nicht auffindbar waren. Behebung eines Problems, bei dem der Leichnam für den Flüstern der Fel Fames außerhalb des vorgesehenen Bereichs für die Flüsterprämie erscheinen konnte. Behebung eines Problems, bei dem die Quest, einen Lair-Boss zu bekämpfen, dem Spieler zugewiesen wurde, bevor er dazu berechtigt war. Behebung eines Problems, bei dem fallendes Äther in Infernal Hordes unter bestimmten Umständen unsichtbar werden konnte. Verschiedenes: Behebung eines Problems, bei dem Ensembles in der Garderobe nicht korrekt gespeichert werden konnten. Behebung eines Problems, bei dem Tastenbelegungen zurückgesetzt werden konnten, wenn mehrere Aktionen derselben Taste zugewiesen waren. Behebung eines Problems, bei dem die Menge an Äther in Infernal Hordes nicht angezeigt wurde. Behebung eines Problems, bei dem einige Quests in der saisonalen Questreihe nicht abgeschlossen oder verfolgt werden konnten. Verschiedene Leistungs-, Stabilitäts- und visuelle Verbesserungen.



Was bedeutet das für die Zukunft?

Welche weiteren Updates sind zu erwarten? Während dieser Patch speziell für PC-Spieler gedacht ist, ist es wahrscheinlich, dass ein Update für andere Plattformen in etwa einer Woche folgen wird. Blizzard hat in der Vergangenheit ähnliche Muster gezeigt, bei denen PC-Updates zuerst veröffentlicht wurden, gefolgt von Konsolen-Updates. Dies bedeutet, dass Konsolenspieler ebenfalls bald von diesen Verbesserungen profitieren könnten.

Freust du dich auf die kommenden Änderungen in Diablo 4 oder hast du andere Erwartungen an zukünftige Updates? Teile uns deine Meinung in den Kommentaren mit!