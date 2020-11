Charlie Hunnam als neuer James Bond? Das sagt der Schauspieler selbst dazu

Die letzte Mission von „James Bond“-Star Daniel Craig stand zuletzt unter keinem guten Stern. Ursprünglich wollte der Schauspieler die Rolle bereits nach dem Vorgänger abgeben, dann musste der Film wegen der COVID-19-Pandemie mehrfach verschoben werden und angeblich stand James Bond: Keine Zeit zu sterben zwischenzeitlich sogar zum Verkauf.

Nun soll der Film im April 2021 endlich in den weltweiten Kinos starten. Gleichzeitig fragen sich natürlich schon viele Fans, wer der nächste „James Bond“-Darsteller wird. Mit Charlie Hunnam, der zuletzt in „The Gentlemen“ zu sehen war, bekundet nun ein neuer Schauspieler Interesse an der Rolle.

Charlie Hunnam wäre gern der neue James Bond

In einem Exklusivinterview mit der Website People verriet der einstige „Sons of Anarchy“-Star, er würde sich geschmeichelt fühlen, sollte er die Rolle des legendären Geheimagenten nach Daniel Craig verkörpern dürfen. Zuletzt warfen mehrere Fans auch Hunnams Namen für die „James Bond“-Nachfolge in den Ring. Genauer führte der Schauspieler hierzu aus:

„Ich wäre so geschmeichelt und geehrt, wenn ich als Engländer ‚James Bond‘ spielen könnte. Aber meine Intuition sagt mir, dass ich nicht auf diesen Anruf warten sollte. Ich glaube, auf dieser Liste sind noch viele Leute vor mir.“ Charlie Hunnam gegenüber People.com

Charlie Hunnam in „Sons of Anarchy“. © FOX TV

Wie wahrscheinlich ist Hunnam als neuer Bond? Wie der Schauspieler weiter ausführt, dürfte es wohl nur bei diesem Fan-Traum bleiben. Er verrät, bisher habe sich von den Verantwortlichen der Film-Reihe noch niemand bei ihm gemeldet. Hunnam finde es zwar süß von den Fans, dass sie ihn als James Bond sehen möchten, erzählt jedoch anschließend:

„Niemand aus der Branche hat mir das je auf professioneller Ebene nahe gebracht. Da die Leute gerne auch darüber reden möchten, dass ich ‚James Bond‘ spiele, bitte macht weiter. Vielleicht ist das die Quelle dieser Dinge. Vielleicht führt das Gerede der Fans dazu, dass die Leute aus der Branche tatsächlich ernsthafter darüber nachdenken.“ Charlie Hunnam gegenüber People.com

Wer könnte sonst der neue Bond werden?

Selbst wenn Charlie Hunnam zum Kreis der potentiellen „James Bond“-Nachfolger zählen sollte, dürfte er namhafte Konkurrenz haben. In den vergangenen Monaten wurden unter anderem die Namen von „Superman“-Star Henry Cavill, „Loki“-Mime Tom Hiddleston oder auch „Mad Max: Fury Road“-Hauptdarsteller Tom Hardy in den Ring geworfen.

Tom Hardy in „Mad Max: Fury Road“. © Warner Bros.

Zu letzterem habe Hunnam selbst eine klare Meinung, denn er bezeichnet sich im Interview als großen Tom Hardy-Fan. Darüber hinaus habe er gehört, dass sein Kollege derzeit wohl der aussichtsreichste Kandidat sei, um in die Fußstapfen von Daniel Craig zu treten. Offiziell dürfte der neue Bond jedoch erst nach dem Kinostart von „James Bond: Keine Zeit zu sterben“ bekannt gegeben werden, für den kurzzeitig eine weibliche Bond zum Einsatz kommen wird, die von Schauspielerin Lashana Lynch verkörpert wird.