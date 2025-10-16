Neue Skins für Overwatch 2 – Garou und Hellish Blizzard ab sofort verfügbar

Overwatch 2 begeistert seine Fans erneut mit der Rückkehr der beliebten Zusammenarbeit mit One Punch Man. Diese Kollaboration bringt nicht nur die bekannten Skins zurück, sondern ergänzt das Spiel um zwei brandneue kosmetische Highlights. Fans der Serie können sich nun über die neuen Skins Garou Wuyang und Hellish Blizzard Ashe freuen, die ab sofort bis zum 29. Oktober 2025 verfügbar sind.

Die neuen Skins im Überblick

Welche neuen Skins sind verfügbar? Die neuen Skins, Garou Wuyang und Hellish Blizzard Ashe, sind die jüngsten Ergänzungen der Overwatch 2 x One Punch Man Zusammenarbeit. Garou verwandelt Wuyang in den berüchtigten Heldenjäger aus One Punch Man, während Ashe zur Hellish Blizzard, der psychischen Anführerin der Blizzard-Gruppe, wird. Diese Premium-Skins sind im Spiel für 1900 Overwatch Coins einzeln erhältlich oder im Paket mit weiteren kosmetischen Gegenständen.

Das One Punch Man Mega Bundle, das alle neuen und alten Skins umfasst, wird für 6900 Overwatch Coins angeboten. Dies bietet dir die Gelegenheit, alle kosmetischen Highlights dieser Zusammenarbeit auf einen Schlag zu erhalten.

Rückkehr der klassischen Skins

Welche bisherigen Skins sind zurück? Neben den neuen Skins kehren auch die beliebten Skins aus der ersten Kollaboration zurück. Dazu gehören Saitama Doomfist, Genos Genji, Terrible Tornado Kiriko und Mumen Rider Soldier: 76. Letzterer ist erneut kostenlos über Event-Herausforderungen erhältlich. Alle diese Skins können im Cash Shop oder in der Helden-Galerie während des Events erworben werden.

Zusätzlich hast du die Möglichkeit, durch das Abschließen von In-Game-Herausforderungen 15.000 Battle Pass XP und eine Vielzahl an kostenlosen One Punch Man-Kosmetika, wie Sprays und Spieler-Icons, zu verdienen.

Vergangene und zukünftige Kollaborationen

Wie hebt sich diese Kollaboration von früheren ab? Dies ist nicht die erste Wiederholung einer externen IP-Kollaboration in Overwatch 2, aber die erste, die zusätzliche kosmetische Inhalte einführt. Zuvor wurde während Season 18 das Cowboy Bebop Event zurückgebracht, jedoch ohne neue Skins. Diese Strategie könnte darauf hindeuten, dass Blizzard in Zukunft mehr solcher erweiterter Kollaborationen plant.

Wuyang, der erst in der letzten Saison als Held eingeführt wurde, erhält mit Garou Wuyang bereits seinen zweiten Kollaborations-Skin. Dies zeigt, wie viel Aufmerksamkeit Blizzard diesem neuen Charakter widmet.

Was hältst du von den neuen Skins und der Rückkehr der One Punch Man Kollaboration? Teile deine Gedanken und Eindrücke in den Kommentaren!