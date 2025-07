Neue Mario Party Icons für Nintendo Switch Online – Vier Wellen bis Aug. 2025

Gute Nachrichten für alle Mario Party Fans! Nintendo Switch Online hat eine Überraschung für dich parat, um die Veröffentlichung von Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV zu feiern. Diese neue Version von Super Mario Party Jamboree, das bereits im Oktober letzten Jahres für die Nintendo Switch erschienen ist, bietet exklusive Inhalte.

Leider handelt es sich bei der Überraschung nicht um ein neues Mario Party Spiel von letztem Jahr für Nintendo Switch Online. Stattdessen gibt es neue und zurückkehrende Super Mario Party Jamboree-Icons. Besonders die Rückkehr von Icons ist ein seltenes Ereignis.

Exklusive Icons für Nintendo Switch Online

Welche Icons sind verfügbar? Nintendo hat angekündigt, dass die Icons in Wellen verfügbar sein werden, jede davon eine Woche lang. Die letzte Welle endet am 20. August 2025. Insgesamt wird es vier Wellen geben, in denen du die Icons mit deinen Platinum Points erwerben kannst.

Abhängig vom Icon kosten diese entweder 10 oder 5 Platinum Points. Charaktere und Themen kosten 10 Punkte, während Hintergründe nur 5 Punkte kosten. Diese Struktur ist bereits aus früheren Angeboten bekannt.

Teilnahmebedingungen und Plattformen

Welche Voraussetzungen gibt es? Um die Icons freizuschalten, benötigst du eine Nintendo Switch Online Mitgliedschaft. Glücklicherweise kannst du die Icons auch über das Ende deiner aktiven Mitgliedschaft hinaus behalten.

Im Gegensatz zu einigen anderen Angeboten ist dieses nicht exklusiv für die Expansion Pack Stufe. Es steht allen Nintendo Switch Online Abonnenten zur Verfügung, egal ob du eine Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED oder Nintendo Switch 2 besitzt.

Vielfalt der verfügbaren Icons

Welche Charaktere sind vertreten? Die neuen und zurückkehrenden Icons umfassen eine Vielzahl beliebter Charaktere wie Mario, Bowser, Koopa Troopa, Wario, Bowser, Goomba, Rosalina und verschiedene Toads. Normalerweise ist es erforderlich, das entsprechende Spiel zu besitzen, um wiederkehrende Icons freizuschalten. Diesmal ist das jedoch nicht der Fall.

Die Möglichkeit, sowohl neue als auch klassische Icons zu erhalten, bietet eine großartige Gelegenheit, dein Spielerlebnis individuell zu gestalten und deinem Nintendo-Profil eine persönliche Note zu verleihen.

Was hältst du von der neuen Überraschung von Nintendo Switch Online? Teile deine Gedanken und Vorfreude in den Kommentaren!